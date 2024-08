Envoyer du courrier ou un colis vous coûtera bientôt beaucoup plus cher

Dans quelques mois, vous devrez payer plus cher pour poster une lettre ou envoyer un colis. La Poste vient d'annoncer de nouvelles hausses de ses tarifs, y compris pour le timbre vert de base.

À partir de 2025, les envois postaux en France vont connaître quelques changements significatifs. Si la bonne vieille lettre continue d'avoir sa place dans la vie des citoyens et des entreprises, ses tarifs, eux, ne cessent de grimper. Depuis plusieurs années, la Poste a en effet amorcé une restructuration de ses services et de ses tarifs, et ce, en réponse à une baisse continue du volume de courrier traditionnel.

Ainsi, les tarifs du service postal universel avaient augmenté en moyenne de 8,3 % début 2024, le timbre vert passant de 1,16 € au 1,29 € actuellement en vigueur. En deux ans, il a donc pris 19,8 %, tandis que la lettre recommandée prenait 18,8 %. Or, La Poste continue sur sa lancée et annonce de nouvelles hausses de tarif au 1er janvier 2025, à commencer par celui de la lettre verte, qui va connaître la plus forte augmentation.

Dans le détail, elle passera de 1,29 € à 1,39 €, soit une hausse de 7,8 %, tandis que la lettre service coûtera 3,15 €, et non plus 2,99 €, ce qui fait une augmentation de 5,4 %. De son côté, le prix d'une lettre recommandée de 20 g sera porté de 5,36 € à 5,74 €, soit une hausse de 7,1 %, et la lettre internationale s'établira à 2,10 € au lieu de 1,96 €, soit une hausse de 7,1 %. Quant à la lettre "services plus", pour "les envois de documents les plus importants nécessitant des notifications de suivi", elle passera de 2,99 € à 3,15 €, tandis que les tarifs d'expédition des colis augmenteront en moyenne de 5,2 %, toutes destinations confondues.

Enfin, les services proposés aux entreprises, du courrier industriel et du marketing direct, augmenteront respectivement de 5,8 % et de 3,1 %. En revanche, le prix du suivi du courrier et de la e-lettre rouge – qui a remplacé le mythique timbre rouge pour les envois prioritaires – n'évolueront pas, restant respectivement à 50 centimes et 1,49 €.

Selon La Poste, "ces évolutions permettent d'assurer la pérennité du service universel postal avec une qualité élevée dans un contexte d'inflation et de baisse des volumes du courrier". Toutefois, La Poste assure que la hausse des prix n'entraîne pourtant pas d'augmentation du budget des ménages pour les services postaux.

"En 2024, le budget d'un ménage en produits postaux représente 29 € par an en moyenne, soit 0,1 % de son budget annuel", indique le groupe. "Compte tenu de la baisse d'envois de courriers, cette dépense en produits postaux devrait s'afficher en diminution de 3 % en 2025", alors qu'elle était encore de 48 € en 2015. Nous voilà rassurés.

Toujours est-il que si La Poste reste encore incontournable en France pour envoyer du courrier papier classique, ce n'est plus le cas pour l'expédition de colis. De nouveaux prestataires comme Relais Colis ou Mondial Relay proposent en effet de services de livraison en point relai souvent plus économiques que l'opérateur historique.