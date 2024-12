Après Action, cette grande chaine de magasins discount veut conquérir la France

Action fait face à un sérieux concurrent avec une enseigne de hard discount qui multiplie les ouvertures de magasins dans l'Hexagone. Sa devise ? "Des produits normaux à des prix anormalement bas".

Face à la hausse des prix, les discounters étendent progressivement leur emprise dans l'Hexagone, attirant sans cesse de nouveaux clients à la recherche de bonnes affaires, alors que leur portefeuille est lourdement sollicité. Lidl, GiFi, Action et compagnie n'ont jamais eu autant le vent en poupe ! Ce n'est pas pour rien qu'Action a été élue l'enseigne préférée des Français en 2024 – elle a d'ailleurs fêté ses onze ans dans l'Hexagone où elle compte plus de 700 magasins – avec son offre de produits dense (bricolage, maison, déco, multimédia, hygiène et beauté, jouets…) et ses tout petits prix ! Mais elle devrait avoir de la concurrence...

En effet, l'enseigne danoise Normal est bien décidée à elle aussi conquérir la France ! Créée en 2013, elle est arrivée dans l'Hexagone en 2019. "Des produits normaux à des prix anormalement bas" : son slogan annonce d'emblée la couleur. En effet, les magasins Normal proposent des articles de la vie quotidienne à des prix cassés, où les produits d'hygiène et les cosmétiques côtoient produits d'entretien ou d'alimentation.

On y trouve des produits très connus issus des grandes marques – Gillette, L'Oréal, Ajax, Sanex, Nivea, Colgate, Oreo, Kinder –, mais aussi des produits de marques plus confidentielles à des prix réduits. Pourtant, l'enseigne ne propose ni soldes, ni réductions, ni points de fidélité à cumuler pour d'éventuels bons de réduction. Elle préfère permettre à ses clients d'acheter à un "prix bas et constant" n'importe quel jour de l'année.

© Normal

Ainsi, les produits affichés chez Normal sont en moyenne 30 à 50 % moins chers qu'en supermarché. Tous les articles sont vendus à des prix fixes, ce qui signifie qu'il n'y a ni offres spéciales ni soldes. Les clients peuvent s'attendre à trouver les mêmes prix la prochaine fois qu'ils visiteront un des magasins. Autant dire que, dans un contexte inflationniste dans lequel de nombreux Français admettent réduire leur consommation de produits d'hygiène, Normal arrive au bon moment.

Sans compter que l'enseigne propose constamment des nouveautés qui complétant l'assortiment permanent de produits. Chaque semaine, 100 nouvelles références font leur apparition dans les rayons. Une façon d'inciter les clients à revenir faire un tour régulièrement pour ne pas rater une éventuelle pépite.

Normal a inauguré son second magasin dans l'Oise à Beauvais le mercredi 21 août, situé à proximité de son concurrent Action. Il s'agit là de son 167e magasin dans l'Hexagone, et les clients ont été au rendez-vous le jour de l'ouverture ! Pour séduire, Normal mise sur le côté ludique de ses magasins, en créant une véritable "chasse aux bonnes affaires" à travers un labyrinthe où le client est "guidé".

Et elle ne compte pas s'arrêter là ! La chaîne danoise veut étendre son influence et ouvrir 1 000 magasins en France d'ici une dizaine d'années. À titre de comparaison, Action compte actuellement 800 points de vente dans l'Hexagone. Le Néerlandais n'a qu'à bien se tenir !