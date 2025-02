Toute la population mondiale pourrait tenir debout dans ce département français

Si l'on réunissait tous les habitants de la planète en un seul lieu, ils pourraient tous se tenir debout côte à côte sur une surface incroyablement petite, correspondant à un département français ou une grande métropole.

Combien sommes-nous sur Terre aujourd'hui ? Selon les estimations des instituts d'études démographiques, la population mondiale se monterait en 2025 à environ 8 milliards d'habitants. Un nombre impressionnant, qui n'a cessé d'augmenter au cours des dernières décennies : de quelque 2,5 milliards en 1950, il est passé à 4,4 milliards en 1980, puis à 6,1 milliards en 2000 pour atteindre 7,8 milliards en 2020.

Et cette population se répartit de manière très inégale les 197 pays de la planète, avec des régions sont quasi désertiques et des zones surpeuplées. Ainsi, l'Australie compte près de 23,5 millions d'habitants sur un territoire de 7,6 millions de km2 alors que Tokyo, la métropole la plus peuplée au monde, accueille environ 37 millions d'habitants sur une superficie de seulement 13 500 km2. Et il en va de même pour d'autres très grandes villes comme Delhi en Inde (33 millions d'habitants) ou Shangaï en Chine (30 millions) qui affichent elles aussi de très hautes densités de population.

D'où une question qui peut paraître totalement saugrenue : quelle surface occuperait la population mondiale entière si on la réunissait au même endroit ? Pas comme dans la vraie vie, dans des habitations, avec des rues et des espaces verts, mais debout, comme dans le métro ou dans un stade. Pour le savoir, il suffit de faire un calcul très simple en partant de l'hypothèse que quatre personnes peuvent tenir debout côte à côte sur une surface de 1 m2. Rien d'exceptionnel, c'est la densité moyenne dans le métro. Et c'est moins que dans certaines manifestations comme des concerts, des fêtes populaires ou des rassemblements religieux ! D'autant que cette hypothèse permet de tenir compte des différences de corpulences, un enfant occupant moins de place qu'un adulte un peu enrobé.

© Dmytro - Adobe Stock

Ainsi, les 8 milliards d'humains de la population mondiale occuperaient 8/4 soit 2 milliards de mètres carrés. Ou, dans une unité plus adaptée, 2 000 km2. Ce qui représente un rectangle de 40 km sur 50 km. Autrement dit, une surface très petite ! Pour se faire une idée, c'est l'équivalent de la superficie d'un département français moyen comme les Yvelines, qui fait 2 310 km2. Et c'est moins qu'une ville comme Istanbul, en Turquie, qui fait 2 576 km2 !

Bien entendu, ce calcul ne correspond à aucune réalité : on imagine mal une foule de 8 milliards de personnes tenir debout dans un seul endroit, même le temps d'une photo pour le Livre Guinness des records ! Mais il permet de se représenter la place qu'occupe physiquement l'humanité sur notre planète. Surtout quand on compare ces 2 000 km2 au quelque 149 millions de km2 de terres émergées.