Ce nettoyant ménager à petit prix élimine les punaises de lit en 24 heures

Des chercheurs ont découvert qu'un produit ménager bon marché peut venir à bout des punaises de lit. Naturel et non toxique, il élimine ces horribles parasites par déshydratation en un temps record.

Depuis quelques années, les punaises de lit sont devenues un véritable cauchemar pour les ménages français. Ces insectes minuscules, presque invisibles à l'œil nu, causent d'énormes dégâts tant sur le plan physique que psychologique. Provoquant démangeaisons, insomnies et stress, elles se reproduisent à une vitesse alarmante.

Les traitements professionnels sont souvent onéreux et nécessitent plusieurs interventions, sans pour autant garantir une élimination totale. Dans ce contexte, même si la psychose de 2023 s'est calmée, de nombreux vacanciers redoutent d'en ramener avec eux lors de leur retour de congés. Aussi, ils sont à la recherche de solutions efficaces, naturelles et surtout économiques.

Il se trouve qu'un produit en particulier, que nous possédons pour la plupart déjà dans notre placard, se démarque : la terre de Sommières. En effet, des chercheurs du CHU de Nice et de l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection de Marseille révèlent dans une étude que cette argile naturelle est redoutable contre les punaises de lit. "Une simple exposition de trois minutes suffit à [les] tuer", assurent-ils.

Souvent utilisé pour détacher les tissus et absorber les mauvaises odeurs, ce nettoyant ménager, provenant du village de Sommières dans le Gard, agit en absorbant 80 % de son poids en eau, ce qui lui confère des propriétés désinfectantes impressionnantes. Etant à la fois naturelle et non toxique pour l'environnement et la santé humaine, elle représente une alternative de choix face aux produits chimiques agressifs généralement utilisés dans la lutte contre les punaises de lit. Car, pour le moment, il faut obligatoirement recourir à des méthodes chimiques – comme les insecticides – ou mécaniques – lavage à 60°, vapeur, brossage, aspiration…– pour s'en débarrasser.

Son mode d'utilisation est d'une simplicité déconcertante : il suffit de saupoudrer la terre de Sommières sur les surfaces concernées, notamment les sommiers, de laisser agir quelques minutes, puis d'aspirer ou de brosser les résidus avant de recourir aux procédés mécaniques. Tous les endroits qui servent de refuge aux insectes doivent être saupoudrés, comme les plinthes, les lattes en bois et les pieds de lit. Attention, il suffit d'en oublier un pour que ces bestioles se multiplient !

Notons que la terre de Sommières possède un effet transversal, c'est-à-dire qu'une punaise contaminée contamine également ses congénères et les tue. Cette étude a également prouvé l'efficacité du dioxyde de silicium et de la terre de diatomée, mais ces produits sont dangereux à respirer.