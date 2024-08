L'astuce de la pomme de terre : la technique surprenante pour faire briller un évier en inox

Votre bel évier en inox se ternit ? Vous pouvez lui redonnez facilement son éclat d'origine en utilisant uniquement des produits naturels. Et notamment une simple pomme de terre !

L'acier inoxydable est un matériau particulièrement prisé en construction, notamment dans la cuisine. Et pour cause ! Il est insensible à la corrosion, ne retient ni l'humidité ni la saleté, possède une excellente résistance à la chaleur et aux variations de température, et est très simple d'entretien. À la longue, toutefois, il a tendance à ternir. Les traces de doigts sont d'ailleurs assez difficiles à éliminer et l'évier peut rapidement se retrouver couvert de microrayures si vous le nettoyez avec n'importe quoi. Mais si entretenir un évier en inox peut sembler une tâche ardue, il est possible de le maintenir impeccable et brillant grâce à quelques astuces simples et peu coûteuses.

Pour lui 'redonner son éclat d'antan, vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude, un produit ménager polyvalent et incontournable. Saupoudrez généreusement les zones tachées de votre évier, puis ajoutez un peu d'eau pour former une pâte,. Frottez ensuite doucement avec une éponge non abrasive. Laissez agir une dizaine de minutes avant de rincer abondamment à l'eau tiède.

Le vinaigre blanc est un autre produit naturel très efficace pour nettoyer l'inox. Pour enlever les taches d'eau et de calcaire, vaporisez du vinaigre blanc pur sur les surfaces de votre évier. Attention, vous devez impérativement le délayer dans de l'eau tiède ou froide, en respectant a minima une dose d'eau pour une dose de vinaigre. Si vous l'utilisez pur, il pourrait attaquer et tacher votre inox ! Laissez agir quelques minutes, puis frottez avec une éponge douce. Le vinaigre dissout les dépôts calcaires et laisse une surface brillante.

Vous pouvez également utiliser du savon noir, un produit doux, mais extrêmement efficace. Grâce aux huiles végétales qu'il contient, il permet de faire briller vos surfaces en inox. Déposez-en quelques gouttes sur une éponge humide pour surfaces fragiles, frottez puis rincez à l'eau claire. Composé de carbonate de calcium, le blanc de Meudon est aussi un abrasif doux utilisé pour nettoyer, polir et raviver les surfaces, y compris les plus fragiles. Mélangez-en à de l'eau jusqu'à obtention d'une pâte crémeuse et frottez avec un chiffon ou une éponge humide, avant de rincer.

Ces astuces sont plutôt classiques, mais une autre, plus insolite, pourrait vous surprendre : l'astuce de la pomme de terre. La fécule contenue dans la pomme de terre a des propriétés nettoyantes qui sont particulièrement efficaces sur l'inox. Il vous suffit de couper la pomme de terre en deux et de frotter l'intérieur de l'évier avec. Insistez sur les zones tachées et les éraflures. La fécule absorbe les saletés et laisse une surface éclatante. Au fur et à mesure, coupez l'extrémité asséchée. Après avoir laissé agir quelques minutes, rincez abondamment à l'eau claire et essuyez avec un chiffon propre et sec.

Dans le même genre, vous pouvez utiliser un citron. Son acidité aide à éliminer les traces tenaces. Il vous suffit de passer votre demi-citron sur votre évier, de laisser agir et de rincer. En plus d'être économique et écologique, ces deux techniques sont une alternative naturelle aux produits chimiques souvent utilisés pour l'entretien de l'inox. Vous serez surpris par le résultat !