Pourquoi ce n'est pas une bonne idée de laisser les fenêtres fermées quand il fait chaud

Quand il fait très chaud, en été, il peut sembler naturel de laisser toutes les fenêtres constamment fermées, pour préserver la fraîcheur du logement. Mais c'est pas la meilleure chose à faire…

L'été, quand la température grimpe, la première réaction est souvent de fermer les fenêtres et de tirer rideaux et volets pour garder la maison ou l'appartement au frais. Cependant, cette habitude qui semble logique et naturelle peut s'avérer être contre-productive et rendre l'intérieur encore plus inconfortable. En effet, garder les fenêtres fermées empêche l'air frais de circuler et peut augmenter l'humidité à l'intérieur, rendant la chaleur encore plus insupportable. En été, il est crucial de comprendre quand et comment aérer correctement pour maintenir un climat intérieur agréable.

En premier lieu, il convient d'ouvrir les fenêtres au bon moment, le matin tôt et le soir tard, et surtout la nuit. Ces périodes, qui sont les plus fraîches de la journée, permettent à l'air frais d'entrer sans réchauffer davantage les pièces. Dès que le soleil se lève et que la température extérieure augmente, il faut fermer les fenêtres pour empêcher l'air chaud de s'infiltrer. On bénéficie ainsi de la fraîcheur nocturne et matinale en évitant la chaleur écrasante de l'après-midi.

Pour optimiser l'effet rafraîchissant, il est conseillé d'ouvrir complètement les fenêtres et les portes pour créer un courant d'air. Cela permet à l'air frais de circuler librement dans la maison et d'évacuer l'air intérieur, chaud et vicié. Un courant d'air est particulièrement efficace pour rafraîchir rapidement l'intérieur, surtout si on utilise également des ventilateurs pour aider à la circulation de l'air. Ces appareils ne refroidissent pas l'air, mais ils créent une sensation de fraîcheur en augmentant l'évaporation de la transpiration sur la peau.

© Rawf8 - Adobe Stock

Une technique complémentaire consiste à utiliser des draps humides accrochés devant les fenêtres ouvertes. Lorsque l'air chaud passe à travers ces draps, il se rafraîchit légèrement, créant une brise plus agréable. Il faut simplement s'assurer que les draps ne bloquent pas complètement la circulation de l'air.

Cependant, il est important de noter que l'aération en journée peut ne pas être appropriée pour tous les types de bâtiments. Par exemple, dans les sous-sols ou les demi-sous-sols, ouvrir les fenêtres lorsque la température extérieure est élevée peut entraîner de la condensation sur les murs froids, favorisant la formation de moisissures. Dans ces cas, il est préférable de ventiler uniquement lorsque la température intérieure devient insupportable, tout en surveillant de près l'humidité.

Une ventilation adéquate aide aussi, et surtout, à maintenir un taux d'humidité confortable dans la maison. Une humidité élevée peut rendre la chaleur encore plus difficile à supporter. L'utilisation d'un hygromètre pour surveiller l'humidité peut être utile. En général, l'humidité intérieure devrait se situer entre 40 et 60 %. En été, elle doit être entre 55 et 60 %. Si elle dépasse ces niveaux, il faut absolument aérer, voire utiliser un déshumidificateur pour abaisser le taux d'humidité et éviter les problèmes de moisissure.

Retenez surtout que la température n'est pas le seul critère à prendre en compte, même par forte chaleur : une bonne ventilation, naturelle ou mécanique, est essentielle pour garder une maison fraîche, saine et confortable en été.