Couple au travail : ce que vous devez dire (ou pas) à votre employeur

Un flirt au travail peut parfois se transformer en une relation plus sérieuse. Reste à savoir quel comportement adopter. Faut-il cacher votre couple à l'entreprise et pouvez-vous être sanctionné pour votre liaison ?

Avec en moyenne sept heures – et parfois beaucoup plus – passées chaque jour sur son lieu de travail, il n'est pas surprenant de constater que l'entreprise est un lieu propice aux amitiés, et plus si affinité. Une étude menée par le groupe de prévention des risques Technologia début 2024 révèle que 46 % des salariés ont déjà connu une relation amoureuse, éphémère ou sérieuse, au travail.

Aussi, chaque matin, vous vous retrouvez à la machine à café, échangeant des regards complices et des sourires discrets. Mais une fois les premiers émois passés, il est utile de vous poser les bonnes questions sur l'impact que cela pourrait avoir sur votre carrière et les précautions à prendre au travail. Car s'il peut paraître plus simple de tout révéler à vos collègues et à votre employeur, vous pouvez légitimement craindre qu'on vous reproche votre manque de sérieux ou que cela fasse jaser dans votre dos. Mais que dit exactement la loi à ce propos ?

L'article 9 du Code civil stipule que "chacun a le droit à sa vie privée", ce qui protège votre vie personnelle pendant et en dehors de vos heures de travail. Vous n'avez donc aucune obligation de révéler à votre employeur si vous entretenez une relation intime avec un collègue. Mieux encore, grâce à l'article L1121-1 du Code du travail, le contrat ou le règlement intérieur qui interdirait une relation amoureuse dans une société n'aurait aucune valeur juridique en France. Il est donc impossible de muter ou de licencier un salarié au motif qu'il est en couple avec un ou une collègue. Vous êtes donc protégés !

Attention cependant : si vous n'êtes normalement pas tenu de révéler votre idylle au bureau à votre patron, les choses se compliquent lorsque vous ou votre partenaire occupez un poste à responsabilité au sein de l'entreprise, car il peut y avoir conflit d'intérêt. Le fait d'être en couple avec un collègue ne doit surtout pas constituer un manquement à vos obligations de salarié – en l'occurrence, l'obligation de loyauté.

Pour faire simple, si vous êtes de simples collaborateurs, vous n'êtes pas tenus de révéler votre relation à votre hiérarchie. Mais si l'un de vous deux occupe une fonction donnant accès à des informations sensibles (un poste au sein des ressources humaines ou de la direction par exemple), vous devez obligatoirement prévenir votre supérieur, car une cachoterie pourrait constituer un manquement à l'obligation de loyauté envers lui. Cela pourrait également être le cas pour un manager en couple avec une personne de son équipe, dont il ferait les évaluations chaque année, fixerait les objectifs et attribuerait la rémunération variable, car il y aurait alors conflit d'intérêts.

Dans ces cas-là, on vous déconseille de tenter de passer sous les radars, car les sanctions peuvent aller du simple avertissement jusqu'au licenciement pour faute grave. D'ailleurs, la Cour de Cassation a récemment confirmé le licenciement d'un directeur des ressources humaines qui entretenait une relation cachée avec une déléguée syndicale active – et ce pendant cinq ans ! –, l'un étant supposé s'exprimer au nom de la direction, l'autre des salariés. Dans ces cas-là, mieux vaut donc en parler à votre employeur, qui ne vous obligera pas forcément à vous séparer.