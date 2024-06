Peu de gens le savent : le pare-soleil de votre voiture a une fonction cachée bien pratique

Comme beaucoup de monde, vous vous contentez sans doute de rabattre simplement le pare-soleil de votre voiture quand la lumière vous éblouit. Mais cet accessoire banal a une fonction méconnue bien pratique.

Certains équipements de nos voitures sont d'un usage tellement simple et évident qu'on en oublie parfois qu'ils peuvent avoir d'autres fonctions. C'est notamment le cas du pare-soleil, souvent considéré comme un élément basique. Il suffit en effet de le rabattre pour ne pas être ébloui par les rayons solaires ou les éclairages urbains trop puissants. Pourtant, il cache deux autres fonctions, dont une très utile que peu de conducteurs connaissent.

Lorsqu'on prend la route, particulièrement en été, le soleil peut devenir un véritable ennemi pour la visibilité. Quand l'astre est haut dans le ciel, en face, baisser le pare-soleil suffit pour boquer ses rayons. Et quand la lumière vient du côté, on peut le détacher et le faire pivoter pour le placer contre la fenêtre latérale. Toutefois, il existe une troisième position tout aussi pratique mais beaucoup moins connue.

Dans certaines voitures, après avoir détaché le pare-soleil, on peut le faire glisser pour qu'il couvre une zone différente du pare-brise. Cette fonction est particulièrement précieuse lorsque le soleil est bas à l'horizon, comme en matinée ou en fin de journée. Une situation courante et très inconfortable, où la position classique du pare-soleil ne suffit pas pour bloquer les rayons bas, très éblouissants. Certains modèles de véhicules proposent même une extension métallique qui permet de tirer le pare-soleil vers le centre du pare-brise, protégeant ainsi le conducteur des rayons réfléchis par le rétroviseur intérieur, quand le soleil est derrière la voiture.

Attention cependant, tous les pare-soleil ne proposent pas ces fonctions supplémentaires. Avant de tenter de faire glisser votre pare-soleil ou d'utiliser une extension, vérifiez que votre véhicule le permet. Forcer sur un pare-soleil qui ne dispose pas de ces options pourrait endommager son mécanisme. Pour éviter toute mauvaise surprise, testez doucement chaque mouvement avant d'appliquer une force excessive. Et bien évidemment, faites ce test à l'arrêt, et surtout pas en conduisant, au risque de provoquer un accident !

Si votre voiture ne propose pas ce type de pare-soleil évolué, ne vous inquiétez pas. Une solution simple et efficace reste d'avoir toujours une paire de lunettes de soleil à portée de main. Elles peuvent considérablement améliorer votre confort visuel et votre sécurité lors de la conduite sous un soleil intense.