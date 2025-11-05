Beaucoup de gens font cette erreur au volant : ce geste abime votre voiture !

On prend souvent de mauvaises habitudes en conduisant. C'est le cas de cette manœuvre très courante qui peut endommager un élément essentiel de votre véhicule. Et même, à terme, vous mettre en danger…

Quand on conduit régulièrement une voiture, on prend souvent des habitudes qui ne sont pas toutes bonnes. Une de ces pratiques courantes, mais pourtant nocives, est de tourner le volant alors que la voiture est à l'arrêt. Un manœuvre l'on effectue souvent, notamment quand on se gare. Bien que cela puisse sembler anodin, ce geste est en réalité très dommageable pour les pneus en réduisant considérablement leur durée de vie.

Les pneus sont l'un des éléments les plus importants d'un véhicule. Ils assurent la liaison entre la voiture et la route, garantissant adhérence, maniabilité et sécurité. Lorsqu'on tourne le volant à l'arrêt, les pneus subissent une abrasion excessive contre le sol. Ce frottement inutile use prématurément la gomme des pneus, augmentant ainsi la fréquence à laquelle ils doivent être remplacés.

Pour prolonger la durée de vie de vos pneus, il est essentiel d'adopter des bonnes pratiques. Tout d'abord, essayez toujours de faire légèrement rouler la voiture lorsque vous tournez le volant, même à basse vitesse. Cela réduit la friction statique et préserve la surface des pneus. Ensuite, prenez l'habitude de vérifier régulièrement l'état de vos pneumatiques. Les témoins d'usure, ces petites barres en caoutchouc intégrées dans les rainures des pneus, vous indiquent leur niveau de dégradation. Lorsque les rainures atteignent 1,6 millimètre, il est impératif de remplacer les pneus pour des raisons de sécurité et de légalité. Toutefois, pour une sécurité optimale, surtout en hiver, il est conseillé de changer les pneus dès que la profondeur des rainures atteint deux millimètres.

© Anastase Maragos-Unsplash

Outre cette vérification, il est important de maintenir une pression correcte des pneus. Une pression inadéquate peut entraîner une usure irrégulière et diminuer l'efficacité des pneus. Référez-vous au manuel de votre véhicule pour connaître la pression recommandée et vérifiez-la au moins une fois par mois.

Un autre aspect crucial est le choix des pneus. Les pneus larges, par exemple, sont plus sensibles à l'usure causée par des manœuvres à l'arrêt. Leur surface de contact avec le sol est plus grande, ce qui augmente la résistance lorsqu'on tourne les roues sans avancer. Si vous utilisez des pneus larges, soyez particulièrement vigilant à éviter cette mauvaise habitude.

Au-delà de l'usure des pneus, tourner le volant à l'arrêt peut également exercer une pression excessive sur le système de direction de la voiture. Les composants mécaniques, comme la crémaillère de direction et les rotules, peuvent s'user prématurément. Ainsi, en plus de préserver vos pneus, éviter de tourner les roues à l'arrêt contribue également à prolonger la vie de ces éléments essentiels de votre voiture. Alors la prochaine fois que vous vous garez, souvenez-vous de faire légèrement avancer ou reculer votre voiture avant de tourner le volant. Votre voiture, et votre porte-monnaie, vous en remercieront.