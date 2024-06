10 000 euros pour trouver le meilleur prénom à votre enfant - c'est le tarif de ces nouveaux spécialistes

Un nouveau métier gagne en popularité via les réseaux sociaux : consultant en prénom ! Un travail lucratif où l'on peut réclamer des milliers d'euros pour aider les futurs parents à choisir le meilleur petit nom de leurs rejetons...

Chaque naissance, heureux événement par excellence, s'accompagne d'un choix décisif : trouver le prénom parfait pour son enfant. Une question épineuse qui a donné des nœuds au cerveau de nombreux parents. Mais l'époque où l'on choisissait le prénom de son bébé à partir d'un index dans un livre ou en se promenant dans un cimetière est révolue. Désormais, nous sommes à l'ère du numérique ! Aussi, sur les réseaux sociaux, de plus en plus de personnes font de ce dilemme leur fond de commerce. Et autant dire que ça rapporte !

Influenceuses en prénoms bébé, nommeuses d'enfant professionnelles, consultantes en naming... Derrière ces termes se cache un marché lucratif où l'on est rémunéré pour aider des futurs parents à trouver comment appeler leur enfant. Taylor Humphrey (@whatsinababyname), 31 500 followers sur Instagram et 70 900 sur TikTok, est la fière représentante et la référence de cette profession. "À l'âge des réseaux sociaux, l'originalité est primordiale. Ton prénom est un destin, une identité, une marque de fabrique. C'est la première impression que les autres auront de toi", expliquait-elle dans une interview à The Guardian.

Choisir un prénom demande de prendre en compte de nombreux critères : nombre de syllabes, inspirations, lettres à ne pas utiliser, consonnance avec le nom de famille, groupe social que le mot doit évoquer... Mais il s'agit aussi d'éviter les prénoms qui pourraient être problématiques, tels que ceux utilisés pour désigner des tempêtes – comme Katrina – ou des maladies – comme Delta, le variant de la Covid-19.

La recherche d'originalité des parents est devenue un business bien juteux. Business Insider rapporte qu'une liste de prénoms est vendue environ 1 500 dollars et que la consultation personnalisée peut atteindre 10 000 dollars. Colleen Slagen, par exemple, offre des consultations à partir de 250 dollars, mais certains consultants comme Taylor Humphrey jouent dans une autre catégorie et peuvent facturer jusqu'à 30 000 dollars la consultation !

Le travail de consultant en prénom attire de vives critiques sur le fait d'arnaquer les clients en leur demandant de l'argent pour faire quelque chose qu'ils pourraient faire seuls. Il s'agirait de services adressés à ceux qui sont tellement riches qu'ils ne savent plus quoi faire de leur argent. Mais ce qui était autrefois perçu comme une excentricité des super-riches et des célébrités devient de plus en plus courant aujourd'hui, notamment grâce aux réseaux sociaux. Une nouvelle tendance ridicule de plus, à ne surtout pas encourager !