À 15 euros le péage pour 10 km, c'est l'autoroute la plus chère de France (et de loin !)

Contrairement à d'autres pays, les autoroutes ne sont pas gratuites en France. Et vous risquez de trouver l'addition très salée si vous empruntez cette voie rapide, la plus chère du territoire, et de très loin !

L'année 2026 marque un nouveau tournant pour les automobilistes français. Si la voiture reste le symbole de la liberté pour les départs en vacances, le passage aux barrières de péage – ou sous les portiques de flux libre – pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages. Entre ouvrages d'art exceptionnels et tunnels technologiques, certains tronçons affichent des tarifs qui dépassent l'entendement pour seulement quelques kilomètres parcourus.

Après les fortes augmentations des années précédentes, la hausse appliquée au 1er février 2026 se veut plus modérée, avec une moyenne nationale de 0,86 %. Cette évolution, inférieure à l'inflation, cache pourtant des disparités selon les réseaux. Alors que le groupe APRR (A5, A6) limite sa hausse à environ 0,75 %, d'autres concessions comme l'A28 ou l'A65 affichent des progressions dépassant les 1,40 %. Ces ajustements annuels sont justifiés par les sociétés d'autoroutes par des investissements massifs dans l'entretien des voies et l'accélération du déploiement des bornes de recharge électrique ultra-rapide.

L'autoroute A14, qui relie La Défense à Orgeval sur 20 kilomètres, est devenue en 2026 le symbole de la modernisation avec la généralisation du péage en flux libre. Plus besoin de s'arrêter : des caméras scannent votre plaque d'immatriculation ou votre badge à pleine vitesse. Mais la technologie a un prix. En février 2026, le tarif de base en heures pleines au point de passage de Montesson atteint 10,80 €. Si le tarif descend à 6,60 € en heures creuses, le coût au kilomètre reste l'un des plus élevés de France pour une autoroute de surface, faisant de cet axe un choix coûteux pour gagner une poignée de minutes vers la Normandie.

© grigory bruev-123RF

Plus au sud, sur l'A75, le Viaduc de Millau demeure une exception tarifaire. Alors que la majeure partie de l'autoroute est gratuite, la traversée de ce géant d'acier est soumise à un péage spécifique. En février 2026, le tarif "hors saison" est de 11,30 € pour les véhicules légers. Ce prix grimpera à 13,80 € durant la période estivale (du 15 juin au 15 septembre) pour réguler le trafic touristique. À plus de 4,50 € le kilomètre sur l'ouvrage lui-même, c'est le prix à payer pour s'offrir l'une des plus belles vues de France tout en évitant les bouchons de la vallée du Tarn.

Mais le véritable champion toutes catégories reste le Duplex A86. Ce tunnel souterrain de 10 km, qui boucle l'A86 entre Rueil-Malmaison et Vélizy, détient le record du péage le plus cher de France. En février 2026, lors des pics de trafic (notamment le vendredi après-midi), le tarif pour un trajet complet culmine à 14,90 €. Avec un coût frôlant les 1,49 € par kilomètre, il est environ dix fois plus cher qu'une autoroute classique. Ce tarif prohibitif s'explique par les coûts pharaoniques de construction et de sécurité de ce tunnel à deux niveaux superposés, strictement interdit aux deux-roues et aux véhicules trop hauts. Mieux vaut éviter ce tronçon si vous devez contourner Paris !



En 2026, la géographie des prix autoroutiers est plus complexe que jamais. Entre les variations horaires ou saisonnières et le nouveau système de flux libre de certains tronçons (qui impose un paiement sous 72 heures pour éviter les amendes), l'automobiliste doit être vigilant. Pour limiter les frais, l'utilisation de comparateurs d'itinéraires et la souscription à des abonnements de télépéage – offrant jusqu'à 40 % de remise sur les trajets fréquents – restent les meilleures armes pour préserver son budget. Et il est toujours possible de réaliser des économies en partageant les frais de voyage avec des passagers grâce au covoiturage, mais, d'une façon générale, et pas seulement pour les vacances !