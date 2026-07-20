Microsoft déploie une mise à jour de secours de Windows pour les PC Dell

Quelques heures après sa publication, Microsoft avait suspendu son Patch Tuesday de juillet sur certains PC Dell. Une mise à jour de secours, KB5121767, est désormais disponible pour corriger le problème causé par cette version.

Le 14 juillet dernier, Microsoft publiait ce qui pourrait bien être le Patch Tuesday le plus volumineux de son histoire, avec pas moins de 622 failles corrigées (voir notre article). Mais pour un nombre indéterminé d'utilisateurs de PC Dell, cette mise à jour – référencée KB5101650 – n'est jamais arrivée. Quelques heures seulement après son déploiement, Microsoft l'avait suspendue sur les machines concernées, après que Dell avait signalé une incompatibilité grave détectée lors de ses propres tests.

KB5101650 : un conflit entre Windows et un pilote Intel

Le problème venait d'un conflit entre la nouvelle interface Windows USB-C Connection Manager, introduite par la mise à jour de juillet, et le pilote Intel Innovation Platform Framework Processor Participant présent sur certaines configurations Dell. Cette incompatibilité perturbait la gestion thermique et énergétique des machines – avec des conséquences concrètes et visibles : pertes de performances, autonomie réduite, surchauffe anormale et, dans les cas les plus sérieux, arrêts inattendus du système.

Microsoft avait alors fait le choix de bloquer la KB5101650 sur les appareils concernés plutôt que de laisser se déployer un correctif de sécurité qui aurait pu fragiliser les machines au lieu de les protéger. La décision est logique, mais elle laissait des utilisateurs privés de plusieurs semaines de correctifs de sécurité.

KB5121767 : une solution d'urgence en dehors du calendrier habituel

Publiée le 18 juillet, en dehors du calendrier habituel des mises à jour, la version KB5121767 résout ce conflit. Elle reprend l'intégralité des correctifs de sécurité et de qualité du Patch Tuesday de juillet, en y ajoutant le correctif spécifique qui règle l'incompatibilité avec le pilote Intel. Les PC Dell jusqu'ici bloqués peuvent désormais la recevoir via Windows Update.

Microsoft n'a pas publié la liste complète des modèles Dell affectés par le problème, mais, comme nous l'avons constaté, Microsoft peut proposer l'installation de ce correctif sur des PC non Dell, quand l'option "Recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles" est activée dans les paramètres Windows Update, ce qui laisse certains utilisateurs perplexes.

Une approximation dans la communication de Microsoft qui illustre, une fois de plus, les limites de la gestion des mises à jour différenciées à grande échelle. Pour les utilisateurs d'autres marques que Dell, la KB5121767 peut s'installer automatiquement sans conséquence particulière, même si cette mise à jour ne présente aucune utilité particulière.

Quoi qu'il en soit, la publication en urgence de ce correctif illustre à merveille notre éternel conseil : attendez toujours quelques jours avant d'installer les mises à jour de Windows, le temps de voir les problèmes signalés par d'autres utilisateurs. Avec Microsoft, la prudence doit rester de mise – la preuve !