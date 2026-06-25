Microsoft prolonge le support de Windows 10 jusqu'à la fin 2027

Bonne nouvelle pour les millions de PC encore sous Windows 10 : Microsoft vient d'étendre son programme de mises à jour de sécurité jusqu'en octobre 2027, repoussant d'un an l'échéance initialement prévue. Le vieux système ne veut décidément pas mourir…

L'histoire de la fin de Windows 10 ressemble de plus en plus à un un feuilleton qui n'en finit pas. Le support officiel du système d'exploitation devait initialement prendre fin le 14 octobre 2025. À compter de cette date, Microsoft était censé ne plus fournir des mises à jour logicielles, des correctifs de sécurité et toute assistance technique aux PC sous Windows 10, laissant les utilisateurs concernés sans protection.

Face à l'ampleur du parc concerné – estimé à plusieurs centaines de millions de machines dans le monde, dont beaucoup incapables de passer à Windows 11 faute de composants suffisamment récents – Microsoft avait alors ouvert son programme ESU (Extended Security Updates) aux particuliers (voir notre article). L'association HOP (Halte à l'obsolescence programmée) avait recueilli près de 47 000 signatures en quinze jours pour dénoncer une situation qui menaçait de pousser au rebut 400 millions d'ordinateurs en état de marche, mais jugés trop anciens pour Windows 11.

Fin de Windows 10 : encore un an de répit

Sous cette pression conjuguée – citoyenne, associative et réglementaire –, Microsoft avait consenti à rendre son programme ESU gratuit pour les particuliers en Europe, une décision interprétée comme une victoire du Digital Markets Act européen, qui protège les consommateurs contre des pratiques assimilées à de l'obsolescence programmée. L'ESU permettait concrètement de continuer à recevoir les correctifs de sécurité mensuels, sans aucune nouvelle fonctionnalité, jusqu'en octobre 2026.

Microsoft vient de franchir un nouveau pas. Les pages officielles du site Microsoft indiquent désormais que les appareils Windows 10 inscrits au programme ESU continueront de recevoir des mises à jour de sécurité critiques et importantes jusqu'au 12 octobre 2027 – soit un an de plus que ce qui était annoncé jusqu'ici pour les particuliers. L'inscription au programme reste possible à tout moment jusqu'à cette nouvelle date limite, et les utilisateurs déjà inscrits voient leur couverture se poursuivre automatiquement, sans aucune action requise de leur part.

Les conditions d'accès restent inchangées. Pour les utilisateurs connectés à Windows via un compte Microsoft, l'inscription à l'ESU reste gratuite. Pour ceux qui utilisent un compte local, le programme reste accessible moyennant un achat unique de 30 dollars. Dans les deux cas, seuls les PC sous Windows 10 version 22H2 – la dernière version disponible – sont éligibles.

Fin de Windows 10 : un sursis, pas une solution

Cette prolongation supplémentaire ne doit pas faire oublier que Windows 10 reste un système figé. L'ESU ne fournit que des correctifs de sécurité critiques et importants – aucune nouvelle fonctionnalité, aucune amélioration de performances, aucun support technique général. Pour les entreprises, en revanche, le programme reste payant : 61 dollars par appareil pour la première année, une somme qui double chaque année pendant trois ans maximum.

Pour les utilisateurs dont le PC est compatible, la migration vers Windows 11 reste la solution recommandée – elle est gratuite et assure un support jusqu'en 2028 au minimum. Pour les machines trop anciennes, des alternatives comme Ubuntu, Linux Mint ou ChromeOS Flex permettent de redonner plusieurs années de vie utile à un ordinateur qui ne peut pas accueillir Windows 11. Octobre 2027 laisse encore du temps pour trancher, mais ce sera, sauf nouvelle surprise, le dernier sursis.