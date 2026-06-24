Point-in-time restore : la roue de secours de Windows pour réparer votre PC en cas de gros problème

Microsoft commence à déployer Point-in-time restore, une nouvelle fonction de restauration automatique pour Windows 11. En cas de panne, de bug ou de mise à jour ratée, elle remet le PC dans son état antérieur en quelques minutes.

Microsoft a publié mardi 24 juin la mise à jour optionnelle KB5095093 pour les PC sous Windows 11 24H2 et 25H2. Contrairement aux versions cumulatives mensuelles qui s'installent automatiquement, ce type de mise à jour ne se télécharge pas seule : il faut aller la chercher manuellement depuis les paramètres Windows Update. Elle embarque plusieurs nouveautés, dont la plus notable est l'arrivée de Point-in-time restore, une fonction de restauration rapide et automatique qui permet de remettre le PC dans un état antérieur stable après un gros problème, notamment une mise à jour défectueuse.

Le contexte de ce lancement n'est pas anodin. Ces derniers mois, plusieurs mises à jour de Windows 11 ont causé des dysfonctionnements sérieux sur certaines machine. Microsoft semble tirer les leçons de ces incidents en dotant son système d'un mécanisme de repli plus accessible et plus rapide que ce qui existait jusqu'ici.

Point-in-time restore : une restauration automatique

Le principe s'inspire de ce que font depuis longtemps certains systèmes de sauvegarde professionnels. Point-in-time restore crée automatiquement des clichés instantanés du système à intervalles réguliers – par défaut toutes les 24 heures – en s'appuyant sur le Volume Shadow Copy Service (VSS), un composant Windows existant.

Ces clichés sont complets : ils incluent le système d'exploitation, les applications, les paramètres et les fichiers locaux, sans rien exclure. Si le PC commence à mal fonctionner après une mise à jour défaillante, l'installation d'un pilote instable ou un comportement anormal de Windows, l'utilisateur peut revenir à l'un de ces points de restauration en quelques minutes, sans compétence technique particulière.

© Microsoft

Les points de restauration sont conservés pendant 72 heures maximum et stockés localement sur le disque du PC, dans l'espace de stockage réservé de Windows. Concrètement, cela signifie qu'on dispose à tout moment d'un ou plusieurs "instantanés" du système datant du jour ou de la veille, prêts à être réactivés. La place occupée est limitée à 2 % de l'espace disque par défaut, et les points les plus anciens sont automatiquement supprimés si l'espace libre descend sous 20 Go.

Point-in-time restore : une fonction simple à utiliser

Ce qui distingue Point-in-time restore des anciennes options de restauration de Windows, c'est sa rapidité et sa simplicité. L'ancienne Protection du système, présente depuis Windows XP, créait elle aussi des points de restauration, mais le processus était lent, parfois incomplet, et la prise en main restait complexe pour un utilisateur non averti. Point-in-time restore n'exige pas de longues opérations de dépannage : la restauration s'effectue en quelques minutes depuis l'interface des paramètres système.

Par défaut, la fréquence de création des points de restauration est fixée à toutes les 24 heures pour les éditions Home et Pro. Les éditions Enterprise peuvent la configurer sur des intervalles plus courts – 4, 6, 12 ou 16 heures – et ajuster la durée de conservation jusqu'à 72 heures. Pour les particuliers, la configuration par défaut est automatique : pas besoin de toucher à quoi que ce soit pour en bénéficier une fois la mise à jour installée.

En pratique, pour lancer une restauration, il faut simplement accéder aux paramètres de récupération du système depuis Paramètres > Système > Récupération. Une liste des points de restauration disponibles s'affiche avec leur horodatage, ce qui permet de choisir précisément à quel moment on souhaite revenir.

Si le PC ne démarre plus du tout, la restauration reste accessible depuis l'écran de récupération Windows, celui qui apparaît automatiquement après plusieurs échecs de démarrage consécutifs, et qui propose désormais Point-in-time restore parmi ses options de réparation. Dans les deux cas, le PC redémarre et se remet en état en quelques minutes, sans intervention technique.

Point-in-time restore n'est pas le seul outil de récupération annoncé par Microsoft. Cloud Rebuild, également prévu pour Windows 11, permettra de réinstaller complètement le système depuis les serveurs Microsoft en cas de panne grave, sans support physique. Une option qui cible davantage les parcs informatiques d'entreprise, mais qui pourrait à terme bénéficier aux particuliers. Pour l'heure, c'est bien Point-in-time restore qui représente l'avancée la plus concrète pour le grand public – une roue de secours enfin à portée de clic, pour les jours où Windows décide de mal se comporter.