Ce logiciel gratuit débloque les nouvelles fonctions secrètes de Windows

Peu de gens le savent, mais Microsoft cache dans chaque nouvelle version de Windows des options inédites expérimentales avant de les activer officiellement. Un logiciel gratuit permet de les débloquer en quelques clics.

Chaque mise à jour de Windows contient davantage que ce que Microsoft veut bien montrer aux utilisateurs. De nombreuses fonctions et options expérimentales dorment discrètement dans les tréfonds du système, cachées aux yeux de tous et désactivées par défaut, en attente d'un déploiement progressif ou d'une décision finale de l'éditeur. Certaines ne sont d'ailleurs disponibles que dans les versions préliminaires du programme Windows Insider, destiné aux testeurs.

Pour profiter de ces nouvelles fonctions secrètes, il faut les activer avec des commandes spéciales. Une technique réservée aux initiés à l'aise avec le Terminal ou PowerShell, qui utilisent pour cela ViVeTool, un outil en ligne de commande efficace mais austère. Seuls ces experts avertis peuvent ainsi tester ces nouveautés avant qu'elles ne soient déployées largement au grand public.

Mais un nouveau logiciel vient changer la donne en donnant accès à ces nouveautés secrètes de façon beaucoup plus simple : baptisé tout naturellement ViVeTool GUI, il fait exactement la même chose que ViVeTool, mais avec une interface graphique accessible à tous – d'où son nom, GUI signifiant Graphic User Interface –, même si tout est en anglais.

© Microsoft Store

Disponible gratuitement sur le Microsoft Store, ViVeTool GUI permet d'activer, de désactiver ou de rechercher des options à partir de leur identifiant numérique, sans avoir à ouvrir le Terminal ou PowerShell. L'application n'est pas développée par les créateurs de ViVeTool original, mais elle repose sur les mêmes mécanismes pour modifier l'état des options du système.

Son interface s'organise en quatre onglets distincts. Le premier, Enable/Disable, est le cœur de l'outil : on y saisit l'identifiant numérique d'une option – appelé Feature ID – et on choisit de l'activer ou de la désactiver. Le deuxième onglet, Query, permet de rechercher des options et d'obtenir des informations à leur sujet. Le troisième, Subfeatures, gère les sous-options associées à certains identifiants. Le quatrième, Reset, permet de tout réinitialiser si une modification cause des problèmes. Un redémarrage du PC est nécessaire après chaque changement pour que les modifications prennent effet.

Un exemple concret illustre bien l'intérêt de l'outil. Le Low Latency Profile, introduit avec la mise à jour KB5094126 de juin 2026 et conçu pour accélérer l'ouverture des applications, du menu Démarrer et du centre de notifications, peut être activé en saisissant simplement l'identifiant 58989092 dans le champ Feature ID. Une option que Microsoft déploie progressivement – et que ViVeTool GUI permet d'activer sans attendre. Le plus difficile reste d'obtenir ces fameux codes d'identification, qui appartinssent au fil des nouvelles versions de Windows. Mais une recherche sur le Web permet de les trouver facilement, et certains sites spécialisés comme Pureinfotech les publient régulièrement.

Quelques précautions s'imposent avant de se lancer, car ces modifications touchent au cœur du système, et certaines options expérimentales peuvent provoquer des comportements inattendus. L'onglet Reset est là pour revenir en arrière en cas de problème, mais il vaut mieux documenter ses modifications au fur et à mesure. Mieux vaut donc éviter de s'amuser avec ces fonctions sur un PC de travail.

Pour les utilisateurs curieux qui souhaitent profiter en avant-première des nouveautés de Windows, ViVeTool GUI estun outil précieux, simple et sans risque majeur – à condition de rester raisonnable dans les expérimentations.