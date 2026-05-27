Avec la mise à jour KB5089573, Microsoft améliore enfin Windows 11

La nouvelle mise à jour facultative pour Windows 11 apporte des gains de réactivité concrets, une nouvelle option audio Bluetooth et plusieurs corrections utiles. Un premier jalon du plan K2 de Microsoft pour améliorer son système.

Microsoft a publié le 26 mai 2026 la mise à jour optionnelle KB5089573 pour Windows 11, dans ses versions 24H2 et 25H2. Son installation est pour l'instant facultative : elle préfigure la mise à jour obligatoire de juin 2026, attendue le 9 juin, qui y ajoutera les correctifs de sécurité habituels. Mais derrière ce numéro de version austère se cache un lot de changements plus substantiel qu'il n'y paraît, comme l'éditeur le souligne dans ses notes techniques.

KB5089573 pour Windows 11 : les premiers effets concrets du plan K2

Pour comprendre l'importance de KB5089573, il faut la replacer dans un contexte plus large. Depuis la seconde moitié de 2025, Microsoft travaille sur une initiative interne baptisée "Windows K2", dont l'objectif est de remettre Windows 11 sur des bases plus saines, avec trois grands axes : les performances, l'artisanat de l'interface et la fiabilité. Ce n'est pas une nouvelle version de Windows ni une mise à jour majeure : c'est un programme continu de qualité qui définit comment Windows doit être construit à l'avenir.

Les critiques adressées à Windows 11 depuis son lancement sont bien connues : menus contextuels lents à afficher, menu Démarrer peu réactif, Explorateur de fichiers en retard sur son prédécesseur Windows 10. Microsoft a notamment entrepris de reconstruire le menu Démarrer à l'aide du framework WinUI 3, promettant une réactivité améliorée d'environ 60 %, tandis qu'un nouveau System Compositor est en cours de déploiement pour réduire la charge processeur et la latence globale. KB5089573 représente l'une des premières traductions concrètes de ces ambitions dans une mise à jour accessible au grand public.

Les gains de performances reposent sur une méthode baptisée "Low Latency Profile" : Windows augmente brièvement la fréquence du processeur pendant certaines actions courantes, le temps d'accélérer l'affichage de l'interface et le lancement des applications, avant de revenir à un régime plus économe. Microsoft ne promet donc pas une hausse générale des performances en toutes circonstances, mais un gain ciblé sur les zones les plus sollicitées au quotidien. L'ouverture des applications ainsi que plusieurs composants importants de l'interface – comme le menu Démarrer, la Recherche Windows et le Centre de notifications – sont plus rapides. Des améliorations difficiles à quantifier sur un benchmark, mais qui se ressentiront dans l'usage journalier.

KB5089573 pour Windows 11 : Bluetooth et webcam partagés

Au-delà des performances, la nouveauté la plus visible de KB5089573 s'appelle Shared Audio, ou audio partagé. Elle exploite le Bluetooth LE Audio pour diffuser simultanément le même flux sonore vers deux casques ou écouteurs compatibles depuis un seul PC. Le cas d'usage est immédiatement compréhensible : deux personnes dans un train, un film sur un laptop, sans avoir à se partager un écouteur. Pour l'activer, il suffit d'ouvrir les Paramètres rapides depuis la barre des tâches, de sélectionner "Audio partagé", puis de choisir deux appareils Bluetooth compatibles déjà jumelés au PC avant de cliquer sur "Démarrer le partage". La fonctionnalité exige logiquement que les deux appareils soient compatibles avec la norme Bluetooth LE Audio, ratifiée en 2022.

KB5089573 règle également un problème de longue date : plusieurs applications ne pouvaient pas utiliser la même webcam simultanément. Microsoft introduit une nouvelle option "Caméra multi-applications" qui permet à plusieurs logiciels d'accéder à la même caméra en même temps – utile lorsqu'une visioconférence tourne en parallèle d'un enregistrement ou d'un streaming.

KB5089573 pour Windows 11 : un Gestionnaire des tâches enrichi

De façon plus anecdotique, le Gestionnaire des tâches s'enrichit désormais de nouvelles colonnes pour les PC équipés d'un NPU (Neural Processing Unit), les processeurs neuronaux conçus pour les tâches d'intelligence artificielle. Les pages Processus, Utilisateurs et Détails affichent désormais deux nouvelles colonnes – NPU et Moteur NPU – pour suivre l'usage de ce composant pour chaque processus, ainsi que la mémoire NPU dédiée et partagée. Un ajout qui concerne avant tout les possesseurs de PC Copilot+ récents, mais qui témoigne de l'intégration croissante de l'IA dans les couches profondes du système.

La mise à jour intègre plusieurs correctifs moins spectaculaires mais bienvenus. On note une meilleure fiabilité des écrans branchés sur des docks USB4, une optimisation de l'autonomie face aux applications qui maintenaient le hub de capteurs allumé en arrière-plan, et une mise à jour de la police Times New Roman pour un rendu plus propre des caractères grecs et cyrilliques. La Loupe, outil d'accessibilité, bénéficie aussi d'améliorations pour mieux fonctionner avec les lecteurs d'écran.

KB5089573 étant une mise à jour optionnelle, son installation n'est ni obligatoire, ni automatique : elle doit se faire manuellement via Windows Update, dans la section "Mises à jour facultatives". Si vous n'êtes pas pressé, attendez patiemment la prochaine mise à jour mensuelle cumulative, qui sera diffusée dans le Patch Tuesday du mardi 9 juin, avec toutes ces nouveautés et d'autres correctifs de sécurité.

Un problème connu est à signaler : la mise à jour peut poser des difficultés sur les machines dont la partition d'amorçage est trop petite, un cas qui peut toucher certains PC anciens mis à jour depuis Windows 10.

Le projet K2 est prévu comme un programme s'étalant sur l'ensemble de l'année 2026 : KB5089573 n'en est qu'une étape, d'autres doivent suivre dans les mois à venir.