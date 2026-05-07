Mise à jour KB5083631 pour Windows 11 : les premières améliorations promises par Microsoft

Publiée le 30 avril 2026 en version optionnelle, la mise à jour KB5083631 pour Windows 11 corrige de nombreux bugs persistants, introduit plusieurs nouveautés et amorce la grande refonte technique K2 de Microsoft.

Il y a quelques semaines, Microsoft a pris un engagement public inhabituel : faire de 2026 l'année d'une refonte profonde de Windows 11 avec de réelles améliorations de performance et de fiabilité (voir notre article). Un aveu implicite que le système d'exploitation avait accumulé des dettes techniques – bugs récurrents, fuites mémoire, interface hybride vieillissante, éléments hérités de Windows 95 toujours actifs.

L'entreprise s'est ainsi lancée dans un gigantesque chantier baptisé K2, sans doute en référence au deuxième sommet le plus haut du monde après l'Everest, à l'image de l'ampleur de la tache. La mise à jour KB5083631, disponible depuis le 30 avril en version optionnelle pour Windows 11 24H2 et 25H2, constitue le premier bilan tangible de cette promesse. Elle sera déployée à l'ensemble des utilisateurs lors du Patch Tuesday du 12 mai 2026.

KB5083631 pour Windows 11 : un Explorateur de fichiers enfin nettoyé

Un problème gênant du mode sombre de Windows 11 en rencontré par certains utilisateurs était ce flash blanc aveuglant qui apparaissait à chaque ouverture de "Ce PC" ou lors du redimensionnement du volet Détails. Ce bug venait du fait que l'Explorateur de fichiers utilisait un cadre hybride, où les éléments hérités en arrière-plan n'étaient pas synchronisés avec les styles de mode sombre WinUI 3. KB5083631 élimine définitivement ce flash blanc.

Mais Microsoft ne s'est pas arrêté à ce correctif cosmétique. Les préférences d'affichage et de tri sont désormais correctement conservées dans les dossiers comme Téléchargements et Documents, même lorsqu'une application tierce lance l'Explorateur directement dans ces emplacements. Auparavant, Windows "oubliait" la disposition préférée dans ces cas-là. Un agacement quotidien pour des millions d'utilisateurs, enfin résolu.

Cette mise à jour améliore également la gestion des processus explorer.exe, qui s'arrêtent désormais correctement après la fermeture de l'Explorateur, évitant ainsi les processus zombies qui continuaient à consommer des ressources CPU en arrière-plan. Et l'Explorateur gagne au passage la prise en charge de nouveaux formats d'archives : uu, cpio, xar et NuGet.

Dans les coulisses, Microsoft avance sur un chantier plus profond : le remplacement de la boîte de dialogue Propriétés – héritée de Windows 95, soit 31 ans d'existence – par une version native WinUI 3 compatible avec le mode sombre. Ce composant ne sera pas livré dans KB5083631, mais son développement est confirmé et en cours.

KB5083631 pour Windows 11 : des performances améliorées

Sur le plan des performances système, Microsoft a optimisé le service Delivery Optimization, responsable du téléchargement des mises à jour Windows et des applications du Store en peer-to-peer, qui souffrait depuis longtemps de fuites mémoire et d'une consommation RAM excessive. Le démarrage des applications configurées au lancement est également accéléré.

La nouveauté la plus visible pour le grand public est l'arrivée du mode Xbox. Accessible via la touche Windows + F11 ou depuis l'application Xbox, ce mode transforme temporairement Windows 11 en interface similaire à une console de jeux : il met les jeux en avant, réduit l'activité en arrière-plan, et permet de parcourir et lancer sa bibliothèque depuis une interface optimisée pour les manettes. Il donne accès au catalogue Xbox Game Pass ainsi qu'aux jeux installés depuis Steam ou l'Epic Games Store. Ce mode est déployé progressivement et n'apparaît pas immédiatement sur tous les appareils.

L'une des corrections les plus symboliques de cette mise à jour touche au système de fichiers FAT32. Pendant exactement 30 ans, Windows imposait une limite arbitraire de 32 Go pour le formatage des volumes FAT32, une contrainte fixée par un développeur Microsoft à l'époque de Windows 95 et jamais levée depuis. KB5083631 fait sauter ce verrou : la limite passe désormais à 2 To via la ligne de commande. Un anachronisme technologique enfin corrigé, même s'il aura fallu trois décennies pour y arriver.

La boîte de dialogue " Exécuter " (Win + R), elle aussi héritée de Windows 95, amorce sa modernisation. La nouvelle version, entièrement reconstruite en C# et WinUI 3, affiche un temps d'ouverture médian de 94 millisecondes, contre 103 millisecondes pour l'ancienne version, mesurée sur un échantillon de 35 millions d'utilisateurs.

Cette annonce a paradoxalement suscité une vague de moqueries sur les réseaux sociaux, certains comparant ce délai aux temps de rendu des jeux vidéo. Cette critique repose sur une confusion fondamentale : ouvrir une application à froid – en allouant de la mémoire, chargeant les frameworks, instanciant l'interface – n'a rien à voir avec le rendu d'une frame dans un jeu déjà chargé en RAM. La nouvelle boîte de dialogue apporte le mode sombre, un historique des commandes amélioré, et la navigation dans le système de fichiers directement depuis le champ de saisie. Elle reste pour l'instant en déploiement progressif via les paramètres avancés.

KB5083631 pour Windows 11 : un double redémarrage "normal"

Nombreux sont les utilisateurs qui ont observé avec inquiétude leur PC redémarrer deux ou trois fois lors de l'installation des dernières mises à jour, craignant une installation corrompue. Microsoft a officiellement confirmé que ce comportement est intentionnel : un nombre limité d'appareils redémarre une fois supplémentaire pour finaliser l'installation du certificat Secure Boot 2023, qui remplace les anciens certificats émis en 2011 et dont l'expiration est prévue en juin 2026 (voir notre article).

Comme promis il y a quelques semaines, le statut de ce certificat est désormais visible dans l'application Sécurité Windows, sous l'onglet Sécurité de l'appareil, section Démarrage sécurisé. Un badge vert indique que tout est en ordre. Un badge jaune signale que l'ancien certificat est encore actif, la mise à jour devant s'appliquer automatiquement. Un badge rouge nécessite une intervention, souvent liée à un BIOS non mis à jour par le fabricant. Ce dernier cas est préoccupant pour les machines anciennes dont les constructeurs ne publient plus de mises à jour de leur firmware – le micrologiciel qui gère le BIOS de leurs cartes mères.

D'autres correctifs notables complètent KB5083631 : un bug d'affichage du bureau à distance sur configurations multi-écrans avec des résolutions différentes est résolu, la fiabilité de Windows Hello est améliorée, les données d'empreinte digitale sont désormais préservées lors des mises à niveau majeures du système, et plusieurs codes d'erreur du Microsoft Store qui bloquaient les installations depuis des années ont été supprimés.

Une nouveauté intéressante pour les administrateurs système : KB5083631 ajoute la prise en charge d'une liste personnalisée d'applications préinstallées à supprimer, déployable via stratégie de groupe ou Microsoft Intune. Une réponse à une demande récurrente des responsables informatiques en entreprise.

Le plan K2 de Microsoft, qui vise à réécrire les composants les plus anciens de Windows 11 avec des technologies modernes, avance donc à un rythme soutenu. Mais des chantiers importants restent ouverts : la boîte de dialogue Propriétés de l'Explorateur n'est pas encore livrée, le mode Xbox n'est pas disponible sur tous les appareils, et la question des PC sans support firmware pour Secure Boot 2023 demeure sans solution satisfaisante pour leurs propriétaires. Le Patch Tuesday du 12 mai apportera la version finale et obligatoire de ces correctifs – et peut-être quelques nouvelles surprises.