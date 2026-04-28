PowerToys 0.99 : Microsoft enrichit encore sa boîte à outils gratuits

Microsoft vient de publier PowerToys 0.99, avec deux nouveaux outils et de nombreuses améliorations. L'occasion de faire le point sur cette mythique collection d'utilitaires gratuits et pratiques, mais de plus en plus gourmande et hétérogène.

L'histoire des PowerToys est celle d'une résurrection. Développés à l'origine pour Windows 95 puis abandonnés à partir de Windows XP, ils ont été relancés en 2019 sous la forme d'un projet open source disponible sur GitHub, d'abord destiné aux développeurs et aux utilisateurs avancés.

Depuis, la suite n'a cessé de grossir à un rythme soutenu, avec désormais une version majeure pratiquement tous les mois. Ce qui était à l'origine une collection d'utilitaires pour experts s'est progressivement transformé en une grosse trousse à outils accessible au grand public, bien au-delà de sa cible initiale. La version 0.99, publiée le 28 avril 2026, est la dernière étape d'une trajectoire qui approche enfin du chiffre symbolique de la version 1.0.

Microsoft PowerToys : un développement en continu

Pour comprendre la 0.99, il faut d'abord rappeler ce qui a précédé. Les six dernières versions ont chacune apporté leur lot d'outils inédits. La version 0.95, en octobre 2025, avait introduit Light Switch, un utilitaire permettant de basculer automatiquement entre les thèmes clair et sombre selon l'heure ou le lever et coucher du soleil, avec possibilité de tout régler à la minute près.

La version 0.97, en janvier 2026, avait lancé CursorWrap, un outil permettant au curseur de réapparaître de l'autre côté de l'écran quand il atteint un bord, à la manière des anciens jeux d'arcade – particulièrement utile sur les configurations multi-écrans. Cette même version avait aussi considérablement étoffé la Palette de commandes, en la transformant en véritable hub de contrôle, capable de piloter d'autres outils PowerToys sans quitter l'interface.

La version 0.98, en mars 2026, avait introduit le Dock de la Palette de commandes – une sorte de barre des tâches secondaire, flottante et personnalisable, affichant en temps réel la consommation CPU, RAM, réseau et GPU de la machine – ainsi qu'une interface entièrement reconstruite pour le gestionnaire de clavier Keyboard Manager. Un rythme de développement impressionnant, donc, qui place désormais PowerToys dans une position bien différente de ce qu'il était à son retour : on compte aujourd'hui plus d'une vingtaine d'outils distincts dans la suite, répartis sans logique évidente entre des utilitaires très pointus et d'autres relevant du quotidien le plus banal.

Microsoft PowerToys : les nouveautés de la version 0.99

La nouveauté la plus remarquable de cette mise à jour est l'arrivée en préversion de Grab And Move. Cet outil apporte sous Windows les fonctions de manipulation des fenêtres que l'on retrouve sous Linux : en maintenant Alt + Clic gauche et en cliquant n'importe où sur une fenêtre, il devient possible de la déplacer librement, sans avoir à viser précisément la barre de titre. Avec Alt + Clic droit, la fenêtre se redimensionne depuis n'importe quel point, en utilisant le curseur comme point de référence. Un geste que les utilisateurs de nombreux environnements Linux ont depuis longtemps, et que Windows n'avait jamais proposé nativement.

© Microsoft

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Le second ajout s'appelle Power Display. Il permet de contrôler les écrans directement depuis la zone système de la barre des tâches, en affichant un panneau donnant accès à la luminosité, au contraste, et au volume si l'écran dispose de haut-parleurs intégrés. Un outil pratique pour les utilisateurs de moniteurs externes qui n'ont pas accès à ces réglages depuis Windows sans passer par des logiciels tiers.

© Microsoft

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Du côté des outils existants, ZoomIt gagne la prise en charge des captures d'écran défilantes, qui permettent de capturer une page web ou un document dans son intégralité en une seule image, avec en prime une extraction de texte au moment de la capture. La Palette de commandes reçoit elle aussi des améliorations, notamment la prise en charge de nouveaux types de contenu dans ses extensions. Le Dock introduit un mode Compact pour les positions en haut et en bas de l'écran, et permet désormais d'épingler des profils Windows Terminal avec des icônes personnalisées.

Microsoft PowerToys : une suite utile, mais de plus en plus lourde

Le développement est continu, tant du côté de Microsoft que des nombreux contributeurs extérieurs. C'est à la fois la force et la faiblesse de PowerToys. Les outils arrivent régulièrement, mais ils ne forment pas un ensemble cohérent : certains sont traduits en français de façon approximative ou incomplète, les interfaces varient d'un module à l'autres, et l'ensemble donne l'impression d'une collection de projets individuels plus que d'une suite pensée comme un tout.

Autre reproche, plus concret : PowerToys ne propose pas d'installation à la carte. C'est tout ou rien. Impossible d'installer uniquement les deux ou trois outils qui vous seraient utiles sans embarquer l'intégralité de la suite, qui tourne en permanence en arrière-plan et consomme plusieurs centaines de mégaoctets de mémoire vive, même pour les modules que vous n'utilisez jamais. Sur une machine récente avec beaucoup de RAM, ce n'est pas un problème. Sur un PC plus modeste ou une configuration chargée, c'est un frein réel.

Il faut enfin rappeler que la plupart des outils proposés par PowerToys ont des équivalents gratuits et indépendants : ShareX pour les captures d'écran avancées, Everything pour la recherche de fichiers, AutoHotkey pour la réaffectation de touches ou l'automatisation, f.lux ou Lively Wallpaper pour d'autres aspects de l'ergonomie visuelle. Ces alternatives permettent précisément d'installer uniquement ce dont on a besoin, sans le poids du reste.

Ces nuances posées, PowerToys reste l'une des meilleures raisons de rester sous Windows pour un utilisateur exigeant. La version 0.99 est téléchargeable gratuitement via le Microsoft Store ou directement sur GitHub.