Microsoft corrige enfin ce bug de Windows 11 qui vide la batterie des PC portables

Sans le crier sur les toits, Microsoft a corrigé un problème de veille de Windows 11 qui réveillait les PC sans raison en vidant sournoisement la batterie des portables. Une amélioration discrète qui fera la joie des utilisateurs nomades.

Vous fermez votre ordinateur portable le soir avec 80% de batterie. Le lendemain matin, il affiche péniblement 12%, la coque est tiède et Windows vous informe qu'il a effectué trois mises à jour pendant la nuit. Bienvenue dans l'enfer du Modern Standby – veille moderne en français – , cette technologie censée améliorer votre quotidien mais qui a surtout gâché celui de millions d'utilisateurs nomades.

Comme l'explique une note du support technique de Dell, e principe du Modern Standby était pourtant séduisant sur le papier : transformer les PC portables en grands smartphones. Vous fermez le capot, et la machine reste légèrement active pour recevoir vos notifications, télécharger des mises à jour et se réveiller instantanément dès que vous en avez besoin. Sauf que contrairement aux téléphones, les ordinateurs Windows ont passé leur temps à confondre "veille légère" avec " insomnie active".

Microsoft a corrigé le tir avec Windows 11 24H2, en y intégrant en catimini un correctif, en le signalant discrètement dans une note de version. Si votre PC est à jour, vous n'avez rien à faire : le calvaire devrait appartenir au passé. L'éditeur n'a pas abandonné sa vision de l'ordinateur toujours connecté, mais lui a imposé des limites strictes pour éviter les débordements.

Modern Standby dans Windows 11 : un système qui surveille sa propre consommation

Le Modern Standby n'est pas mort, il est simplement sous surveillance rapprochée. Microsoft a intégré un système de contrôle automatique qui surveille en permanence la consommation de la batterie lorsque l'ordinateur est supposé dormir. Dès que Windows détecte une baisse anormale d'autonomie durant cette phase de repos, il active un mode de protection d'urgence.

Ce verrou de sécurité coupe immédiatement l'accès à toutes les sources de réveil habituelles. Les applications en arrière-plan qui adoraient se manifester à 3 h du matin ? Mises au placard ! Les périphériques USB qui provoquaient des sorties de veille intempestives ? Neutralisés. Les tâches planifiées un peu trop zélées ? Suspendues jusqu'à nouvel ordre !

Dans cet état protégé, seules deux actions physiques peuvent sortir votre PC de sa torpeur : appuyer sur le bouton d'alimentation ou ouvrir le capot. Plus de réveil surprise, plus de batterie qui fond comme neige au soleil dans votre sacoche. Windows force littéralement votre machine à se tenir tranquille si elle montre des signes d'hyperactivité suspecte.

Ce système de défense fonctionne comme un thermostat intelligent. Tant que tout va bien et que la consommation reste raisonnable, le Modern Standby opère normalement avec ses avantages de connectivité. Mais au moindre écart de conduite énergétique, le coupe-circuit s'active automatiquement. Vous n'avez rien à configurer, rien à surveiller : Windows gère ce mécanisme de façon transparente.

Modern Standby dans Windows 11 : un énième aveu d'échec

Ce correctif n'est pas un simple patch technique : c'est l'abandon d'une ambition vieille d'une décennie. Pendant des années, l'entreprise a privilégié la connectivité permanente au détriment de la fiabilité. L'obsession du "toujours en ligne" a sacrifié l'essentiel : pouvoir compter sur son ordinateur quand on en a besoin.

Les ordinateurs ne sont pas des smartphones. Ils ont des composants plus gourmands, des systèmes de refroidissement différents et surtout, personne ne les garde constamment à portée de main pour surveiller leur état. Un téléphone qui chauffe dans votre poche, vous le sentez immédiatement. Un PC qui surchauffe au fond d'un sac à dos peut endommager ses composants sans que vous ne vous en rendiez compte avant des heures.

Dans les faits, Microsoft admet aujourd'hui que pour un ordinateur de travail, la certitude de retrouver sa machine chargée prévaut sur la fantaisie de la voir s'allumer en une fraction de seconde. Le nouveau système privilégie donc la fiabilité sur la réactivité. Votre ordinateur ne recevra peut-être plus vos notifications pendant qu'il dort, mais au moins il sera utilisable quand vous en aurez besoin. Si vous rencontrez les problèmes décrits et que ce n'est pas encore fait, nous ne pouvons que vous inviter à mettre à jour votre PC vers l'une des dernières versions de Windows 11.