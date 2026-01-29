Trop grand, trop figé : le nouveau menu Démarrer de Windows 11 agace les utilisateurs

Censée être plus simple et plus pratique, la nouvelle version du menu Démarrer de Windows 11 suscite de vives critiques, prouvant une fois de plus que Microsoft ne comprend plus les vrais besoins de ses utilisateurs.

Depuis la version 95, sortie il y a plus de 30 ans maintenant, le menu Démarrer est un élément central de Windows. Accessible en permanence dans la barre des tâches, il donne accès en quelques clics aux logiciels, aux documents, aux paramètres et aux fonctions essentielles du système – ne serait-ce que pour éteindre ou mettre en veille le PC !

Bien entendu, et comme beaucoup d'autres modules, il énormément évolué au fil des versions, dans sa présentation comme dans sa structure et ses possibilités de personnalisation, au point de désorienter les utilisateurs. Ainsi, beaucoup estiment qu'il était quasiment parfait dans Windows XP et Windows 7 et qu'il s'est considérablement détérioré depuis Windows 8 et ses fameuses "tuiles". Et les versions de Windows 10 et Windows 11 n'ont guère amélioré les choses…

© Microsoft

© Microsoft

De fait, Microsoft a profondément remanié le menu Démarrer dans Windows 11, en modifiant une nouvelle fois son organisation. Mais aujourd'hui, c'est la version déployée progressivement depuis la mise à jour de décembre 2025 qui irrite les utilisateurs. L'éditeur a voulu moderniser l'outil, en rassemblant les applications épinglées, les "recommandations" et l'accès à toutes les applications dans une interface unique, pensée pour être plus cohérente et, sur le papier, plus pratique avec notamment un classement par catégories, censé aider à mieux retrouver ce que l'on cherche. Mais si l'intention était de simplifier le menu Démarrer, le résultat est perçu par beaucoup comme un retour en arrière.

Nouveau menu Démarrer de Windows 11 : un panneau géant qui occupe tout l'écran

La plainte la plus fréquente concerne la taille du nouveau menu. Plutôt que de n'occuper qu'une portion raisonnable de l'écran comme auparavant, il peut couvrir une très grande partie de l'affichage, parfois presque tout l'espace visible. Dans certains cas, particulièrement sur des écrans en très haute définition – WQHD ou 4K – ou avec des réglages d'affichage par défaut, le panneau imposant masque tout le reste.

© Windows Latest

Ce qui irrite encore plus les utilisateurs, c'est l'absence de contrôle direct sur cette taille. Là où Windows 10 permettait de redimensionner librement ce panneau en cliquant et en tirant simplement sur un bord, la version actuelle ne donne aucune poignée de réglage explicite. À la place, l'interface tente d'adapter automatiquement la disposition, mais cette réponse automatique est jugée trop imprévisible, voire inadéquate par de nombreux usagers.

Sur les forums dédiés, des témoignages abondent : certains qualifient l'affichage de " monstrueux " ou de " gaspillage d'espace ", évoquant l'envie d'un second écran uniquement pour gérer ce menu. D'autres soulignent que l'utilisation la plus répandue reste de taper directement le nom d'une application, rendant le grand panneau presque inutile.

Nouveau menu Démarrer de Windows 11 : des catégories automatiques non personnalisables

Outre la taille, c'est l'organisation interne qui alimente les critiques. L'une des nouveautés de cette version est une classification par catégories d'applications, générée de façon automatique par le système. Sur le papier, cela devrait aider à regrouper les applications similaires pour une navigation plus rapide. En réalité, ce classement repose sur des données techniques internes (des identifiants liés aux applications) et non sur une logique centrée sur l'usage humain.

© Microsoft

Dans la pratique, beaucoup d'applications se retrouvent mal classées ou regroupées dans une catégorie générique "Autres" lorsque le système ne les reconnaît pas correctement ou qu'il n'y a pas suffisamment d'applications similaires pour former un groupe cohérent. Cela rend le tri moins utile qu'espéré, et certains utilisateurs se retrouvent à parcourir de longues listes qui n'ont rien à voir avec leurs habitudes.

L'autre point de frustration est qu'il n'existe pas d'outil intégré pour corriger ces catégories manuellement ou pour rétablir une organisation personnalisée comme c'était possible auparavant. Le menu impose une logique figée, qui peut être très éloignée de la manière dont chaque utilisateur souhaite travailler. Un comble quand on songe que dans Windows 95, on pouvait créer facilement des dossiers perosnnalsiés pour y placer manuellement les applications et les raccourcis de son choix !

Nouveau menu Démarrer de Windows 11 : le symbole d'un problème de fond

La réception de ces changements sur les plateformes communautaires est sans fard. De nombreux internautes n'hésitent pas à qualifier la nouveauté de " mal conçue ", certains estimant que l'attachement de Microsoft à une vision particulière du menu Démarrer passe outre les besoins réels de ses utilisateurs.

Sur des forums anglophones, des témoignages convergent sur le même constat : plutôt que de faciliter l'accès à leurs programmes, le menu impose une interface lourde et sans réelles options de personnalisation. La possibilité de masquer certaines sections, de réduire la taille ou de revenir à un mode plus compact fait cruellement défaut, et beaucoup évoquent le recours à des outils tiers pour retrouver un comportement plus proche de celui qu'ils apprécient.

Face à ce mécontentement, Microsoft affirme qu'il surveille les retours des utilisateurs et qu'il est prêt à apporter des ajustements à l'avenir. Un porte-parole a expliqué que des éléments comme l'ajustement automatique des sections à l'intérieur du menu sont conçus pour répondre à des besoins variés, mais que l'absence de redimensionnement manuel n'est pas forcément un choix définitif.

Pour autant, l'entreprise n'a pas encore proposé de modifications concrètes permettant de redonner le contrôle aux utilisateurs. La communication reste vague, évoquant simplement l'intention de " continuer à écouter les retours " sans détails précis sur les échéances ou les solutions envisagées.

Ce débat autour du menu Démarrer s'inscrit dans une période plus troublée pour Windows 11. Depuis le début de 2026, la firme doit faire face à plusieurs difficultés avec ses mises à jour, certaines causant des dysfonctionnements sérieux et même des plantages complets, jusqu'à pousser certains utilisateurs à désinstaller des correctifs pour retrouver un système fonctionnel.

Cette succession de défauts remet en lumière une critique fréquente : Microsoft effectue des modifications importantes sans toujours les peaufiner correctement avant un déploiement large. Que ce soit pour des éléments d'interface comme le menu Démarrer ou pour des correctifs qui perturbent la stabilité du système, la qualité perçue laisse clairement à désirer.

Pour les utilisateurs, ces problèmes ne sont pas de simples détails esthétiques. Ils touchent à la manière dont ils interagissent avec leurs ordinateurs au quotidien et influencent la productivité et la satisfaction générale. Dans ce contexte, la colère suscitée par un menu qui paraît trop grand et trop rigide est peut-être l'un des symptômes les plus visibles d'attentes plus larges : un système simple, stable, cohérent, robuste et respectueux des usages établis.