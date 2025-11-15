Cette astuce bien connue pour avoir Windows gratuitement ne fonctionne plus

Depuis des années, des petits malins utilisent une technique simple et bien connue pour activer et utiliser Windows gratuitement. Mais elle ne fonctionne plus : Microsoft vient discrètement de bloquer son mécanisme.

Contrairement à ce que beaucoup imaginent, Windows n'est pas gratuit. Le système d'exploitation de Microsoft est un logiciel payant. Et il est même assez cher, la version Famille de Windows 11 étant affichée à 145 euros sur le site de l'éditeur ! En pratique, son prix est bien inférieur et, surtout, caché quand on achète un PC prêt à l'emploi. Mais quand on monte un ordinateur ou que l'on souhaite utiliser une autre version que celle installée en standard par le fabricant, il faut passer à la caisse.

Et, bien évidemment, de nombreux utilisateurs refusent de payer, préférant pirater Windows. Un piratage d'autant plus facile qu'il suffit de télécharger la version officielle de Windows sur le site de Microsoft, de l'installer et de l'activer pour l'utiliser. Cette activation repose normalement sur un principe simple : après installation, on saisit une clé de licence achetée légalement, et Windows vérifie sa validité auprès des serveurs de Microsoft. Sur les versions destinées aux entreprises, un second mécanisme existe : KMS, un service interne qui active les ordinateurs pour 180 jours avant de demander un renouvellement automatique.

Depuis plusieurs années, un projet communautaire très connu, Massgrave, propose des scripts prêts à l'emploi capables d'activer Windows 10 et Windows 11 et même Microsoft Office sans clé valide, et donc gratuitement (voir notre article), en exploitant une faille de cette méthode. Quelques lignes modifiées dans un fichier détourné, et Windows se comporte comme s'il avait été validé par un serveur légitime !

© Massgrave

KMS38, la méthode la plus populaire, imite ainsi l'activation d'entreprise, mais pour une durée totalement démesurée, jusqu'en… 2038 ! Tout repose sur un petit composant interne de Windows nommé gatherosstate.exe, chargé de conserver l'état de licence lors d'une mise à niveau. KMS38 génère un état modifié, accepté sans broncher par l'outil. À partir de là, Windows pense disposer de treize ans d'activation devant lui.

C'est l'option la plus simple et la plus utilisée, notamment parce qu'elle fonctionne hors ligne et qu'elle ne nécessite aucune manipulation complexe – uniquement d'appuyer sur quelques touches, comme l'explique Massgrave dans sa documentation. Bref, une technique de piratage à la portée de tous !.

Seulement voilà : cette astuce bien connue, documentée dans le milieu, largement relayée sur les forums et évidemment totalement illégale, ne fonctionne plus. Après l'avoir longtemps tolérée, Microsoft a récemment décidé d'en finir avec cette pratique très répandue. D'abord, l'éditeur a retiré gatherosstate.exe de certaines versions récentes de Windows 11, rendant les anciennes manipulations instables ou inefficaces. Puis les mises à jour de novembre 2025 ont achevé le travail. Avec notamment le correctif KB5068861, Windows ne reconnaît plus du tout l'astuce utilisée par KMS38, même lorsqu'on tente de réinjecter manuellement les anciens fichiers. Les développeurs de Massgrave eux-mêmes ont confirmé que la méthode était "morte", au point de la retirer complètement de leur script.

Les utilisateurs qui comptaient sur cette activation pirate se tournent désormais vers deux autres techniques proposées par Massgrave : HWID, qui génère une licence liée au matériel, et TSforge, une méthode plus discrète mais toujours active. Ces solutions fonctionnent encore pour l'instant, mais elles restent vulnérables à une correction similaire. Bien sûr, elles sont également illégales et elles présentent les mêmes risques : scripts modifiés par des tiers, installation de logiciels malveillants, perte de données, et évidemment absence de tout support de Microsoft ! En clair, aucune garante d'avoir un système sain sûr et stable avec les mises à jour officielles.

Le blocage de KMS38 rappelle que ces détournements ne reposent que sur des fragilités temporaires que Microsoft peut corriger n'importe quand. Et les contournements les plus faciles sont les premiers à disparaître. Pour ceux qui utilisent Windows au quotidien, surtout dans un cadre professionnel, mieux vaut opter pour une version officielle payante plutôt que de se lancer dans ce genre de jeu risqué.