Mises à jour pour Windows 10 : Microsoft corrige le bug d'inscription au programme ESU

Un mois après la fin officielle du support de Windows 10, Microsoft publie en urgence un correctif pour réparer un problème gênant avec le système d'inscription à son programme d'extension de mises à jour.

Depuis le 14 octobre dernier, Windows 10 est censé avoir tiré sa révérence. Officiellement, plus de mises à jour de sécurité, plus de correctifs : les utilisateurs étaient invités à migrer vers Windows 11 ou à rejoindre le programme ESU (Extended Security Updates), censé prolonger la protection de leur système pendant encore un an. Mais pour beaucoup, la transition n'a pas été aussi fluide que Microsoft l'avait prévu. Certains n'ont même pas pu s'inscrire au programme censé leur éviter les failles de sécurité.

Tout semblait pourtant en ordre : PC à jour, connexion stable, compatibilité confirmée. Sauf que le fameux bouton d'inscription refusait d'apparaître. Chez d'autres, le processus plantait en plein milieu, avec des messages d'erreur aussi variés qu'incompréhensibles, ou pire, un laconique "programme non disponible dans votre région". Un bug discret, mais fâcheux, qui bloquait tout simplement la seule voie officielle pour continuer à sécuriser son PC sous Windows 10.

Pendant plusieurs semaines, les utilisateurs ont donc tourné en rond, entre forums d'assistance, contournements techniques et silence poli de Microsoft. Contactée par certains médias, la filiale française s'était d'abord gardée de tout commentaire. Jusqu'à ce que, mi-novembre, Redmond finisse par reconnaître l'existence d'un problème dans son processus d'inscription au programme ESU.

KB5071959 : une mise à jour exceptionnelle pour Windows 10

Pour réparer sa propre erreur, Microsoft a publié en urgence une mise à jour dite "hors bande" – autrement dit, en dehors du calendrier habituel de correctifs. Numérotée KB5071959, elle est désormais disponible pour les PC encore sous Windows 10 et vise à corriger le bug de l'assistant d'inscription. La firme précise que, dès son installation, l'inscription au programme ESU devrait enfin fonctionner normalement. Une sorte de mise à jour qui répare… le mécanisme censé permettre d'en recevoir d'autres.

Ce correctif arrive à point nommé, car le programme ESU représente la dernière bouée de sauvetage pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas passer à Windows 11. Il offre encore un an de correctifs de sécurité, sans frais pour les particuliers, avant une extinction définitive prévue pour 2026. L'objectif affiché de Microsoft est de donner aux utilisateurs le temps de renouveler leur matériel, ou au moins de migrer vers un système plus récent.

Mais l'épisode laisse un goût amer. D'abord parce que la panne touchait précisément un outil destiné à prolonger la sécurité des utilisateurs. Ensuite, parce qu'il illustre les ratés d'une transition numérique menée à marche forcée. Entre une fin de support annoncée depuis des années et une communication souvent opaque, beaucoup ont eu le sentiment d'être mis devant le fait accompli.

La mise à jour KB5071959 remet donc un peu d'ordre dans tout cela. Windows 10 aura droit à son dernier sursis, ses utilisateurs à un peu de répit, et Microsoft à quelques mois de tranquillité avant le prochain épisode. Car à en croire le calendrier, la firme devra encore publier plusieurs correctifs "exceptionnels" d'ici la disparition définitive du système le plus populaire de son histoire.