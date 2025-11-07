La dernière mise à jour de Windows bloque des PC avec BitLocker : voici comment récupérer la clé

Après la mise à jour d'octobre 2025 de Windows, de nombreux PC sont paralysés, bloqués sur l'écran de récupération BitLocker. Heureusement, il est facile de retrouver l'accès à la machine en récupérant la clé de déchiffrement.

Le dernier Patch Tuesday de Microsoft, qui a été déployé le 14 octobre 2025, n'a pas apporté que des correctifs. Pour certains utilisateurs de Windows 10 22H2 et Windows 11 24H2 ou 25H2, le redémarrage qui a suivi la traditionnelle mise à jour de sécurité mensuelle a conduit leur PC directement sur l'écran de récupération BitLocker. Un mode de sécurité qui exige l'utilisation d'un code spécial – une "clé" de déchiffrement – pour retrouver l'accès à l'ordinateur.

Sans ce fameux sésame, impossible de lancer Windows : le PC est comme paralysé. Et, bien évidemment, impossible aussi d'accéder aux fichiers stockés sur son disque. Une situation anormale – et même alarmante – causée par un vilain bug.

Blocage BitLocker : un bug reconnu par Microsoft

Microsoft a confirmé le problème dans ses notes de versions (KB5066835 pour Windows 11 et KB5066791 pour Windows 10). L'éditeur précise que le bug touche principalement les PC équipés de processeurs Intel utilisant le mode Modern Standby, une fonction qui permet aux ordinateurs de rester connectés en veille et de reprendre rapidement leur activité. Dans ce contexte, le système de chiffrement a interprété la mise à jour comme une modification critique, exigeant dès lors la clé de récupération.

Pour les non-initiés, rappelons que BitLocker est un dispositif de sécurité intégré à Windows. Cette outil chiffre – certains parlent de cryptage – l'intégralité du disque afin de protéger les données qu'il contient contre tout accès non autorisé. Cette protection peut être activée par l'utilisateur ou appliquée par défaut sur certaines éditions, notamment Windows 11. BitLocker ne se contente pas de verrouiller l'écran au démarrage : il chiffre automatiquement tous les fichiers pour empêcher d'y accéder sans autorisation. Et pour retrouver leur accès, il faut disposer d'une clé de récupération n'est pas fournie, ce qui en fait un outil puissant mais impitoyable en cas de bug ou de mise à jour mal gérée, comme c'est le cas ici.

Blocage BitLocker : comment retrouver la clé de récupération

Récupérer cette clé est relativement simple si votre PC est associé à un compte Microsoft. Depuis un autre ordinateur ou un smartphone, rendez-vous sur le site Microsoft pour accéder à votre compte et connectez-vous avec votre adresse mail et votre mot de passe. Accédez ensuite à la section Appareils, sélectionnez l'ordinateur concerné, puis cliquez sur Informations et support. Dans l'encadré Protection des données par BitLocker, choisissez Gérer les clés de récupération . Après authentification, vous trouverez la clé correspondante à votre machine : il s'agit d'un une série de 48 chiffres à saisir sur l'écran de récupération pour déverrouiller votre PC.

Si vous utilisez un compte local et que vous n'avez pas sauvegardé la clé au préalable, la situation est plus compliquée. Sans cette information, l'accès au disque reste bloqué. La seule solution alors consiste à réinstaller complétement Windows : une opération radicale qui entraîne la perte définitive de toutes les données non sauvegardées.

Il est donc essentiel, depuis que Windows chiffre les disques par défaut, de conserver la clé dans un emplacement sûr, qu'il s'agisse d'une copie papier, d'un fichier sécurisé ou du compte Microsoft. Faites-le dès à présent, en prévention d'une nouvelle catastrophe !

Blocage BitLocker : comment désactiver le chiffrement

Pour éviter que BitLocker ne bloque à nouveau votre machine, il est possible de désactiver complètement le chiffrement. Dans Windows 10 ou 11, ouvrez les Paramètres, puis cliquez sur la section Système et sécurité, dans le volet de gauche. Dans la zone centrale, cliquez ensuite sur la rubrique Chiffrement de l'appareil. Cliquez alors sur Chiffrement de lecteur BitLocke. Enfin, sélectionnez le disque et choisissez l'option Désactiver BitLocker. Le processus peut durer plusieurs dizaines de minutes, car le système doit déchiffrer l'intégralité du disque. Une fois l'opération terminée, l'ordinateur redémarrera sans demander de clé.

Ce bug n'est pas le premier du genre. Un problème similaire était survenu avec le Patch Tuesday de mai 2025, affectant également de nombreux PC. Dans les deux cas, le déclencheur est une interaction entre les mises à jour, le firmware ou certains composants matériels, et le chiffrement BitLocker. Microsoft travaille à un correctif définitif pour ce problème récurent. Mais une fois de plus, cet incident prouve que Microsoft a de réels soucis de finition avec ses systèmes. Et qu'il ne faut jamais se précipiter sur les mises à jour, qui peuvent peuvent causer plus de bugs qu'elles n'en résolvent ! Avec Microsoft, c'est plus prudent.