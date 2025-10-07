Microsoft va enfin corriger deux défauts agaçants de Windows 11

Tout vient à point à qui sait attendre, dit le proverbe. Quatre ans après la sortie de Windows 11, Microsoft se décide à corriger des défauts pénibles de son nouveau système. À quand la fin de ces travaux perpétuels ?

On ne compte plus les correctifs que Microsoft apporte à Windows 11 depuis sa sortie, il y a déjà quatre ans, au fil de innombrables ses mises à jour. Certains viennent combler des failles de sécurité plus ou moins importantes, notamment via le traditionnel Patch Tuesday mensuel, tandis que d'autres se contentent de réparer des bogues ou des défauts plus ou moins pénibles. C'est le cas de deux petits problèmes agaçants que l'éditeur s'apprête à corriger prochainement, ce qui devrait faire plaisir à de nombreux utilisateurs : le faux arrêt du PC après une mise à jour, et la persistance de vieilles fenêtres blanches dans le mode sombre.

Correctifs de Windows 11 : la fin du redémarrage non demandé

Pendant plus de deux ans, un bug absurde a pourri la vie de nombreux utilisateurs. Il concernait une option anodine du menu d'arrêt de Windows : "Mettre à jour et arrêter". Une fois la mise à jour terminée, le PC devait logiquement s'éteindre. Mais sur un nombre aléatoire de machines, il redémarrait tout seul et restait allumé sur l'écran de verrouillage. Ceux qui pensaient pouvoir fermer leur ordinateur en partant du bureau ou avant de dormir découvraient, quelques heures plus tard, la machine encore allumée. Pur rien ! Beaucoup ont cru à une erreur de manipulation. Ce n'en était pas une : Microsoft vient de reconnaître qu'il s'agissait bien d'un bug.

Le problème n'apparaissait pas systématiquement, mais il revenait suffisamment souvent pour faire l'objet de plaintes répétées depuis 2022. Faute d'explication officielle, les internautes avaient tout tenté : attendre la fin du redémarrage, forcer l'arrêt, désactiver les mises à jour automatiques… Rien n'y faisait. Et l'entreprise restait muette. Il aura donc fallu plus de deux ans pour qu'une correction arrive enfin, via les canaux de test Dev et Beta. Le patch, identifié sous la build 26220.6760, sera intégré à une prochaine mise à jour cumulative et déployé à tous les utilisateurs dans les semaines à venir.

Ce correctif pourrait passer inaperçu dans le flot des mises à jour mensuelles, mais il touche à un irritant du quotidien. Le genre de bug qui mine la confiance des utilisateurs les plus fidèles, ceux qui espéraient un système fluide et prévisible. Microsoft reconnaît implicitement qu'il reste encore beaucoup à faire pour redonner à Windows une image de fiabilité. D'autant que d'autres obstacles subsistent : certains ordinateurs restent toujours bloqués à cause de pilotes incompatibles, empêchant la mise à jour vers Windows 11 24H2, alors que la version 23H2 atteindra sa fin de vie en novembre.

Correctifs de Windows 11 : vers un mode sombre généralisé

Autre correction très attendue : l'unification du mode sombre. Depuis son lancement, Microsoft vante l'esthétique modernisée de Windows 11 – coins arrondis, effets de transparence, palette apaisée – mais un détail gâchait tout : les vieilles fenêtres blanches héritées de Windows 7 et 10. Ces boîtes de dialogue surgissaient encore, même lorsque le mode sombre était activé, créant une rupture visuelle désagréable. Transfert de fichiers, suppression de dossier, autorisations administrateur… autant de fenêtres qui s'affichaient en clair, comme si elles n'avaient pas reçu le mémo du renouveau graphique.

Cette incohérence va enfin disparaître, comme l'a repéré Windows Latest. Dans les versions de test de Windows 11 25H2, toutes ces fenêtres basculent désormais du bon côté : celui de la pénombre. Les boîtes de dialogue de l'Explorateur, les messages de suppression ou les demandes d'autorisation adoptent un fond sombre et des couleurs repensées. Le bleu devient la teinte principale pour les barres de progression, remplaçant le vert du mode clair, tandis que le jaune signale une mise en pause et le rouge un échec. Ce détail de design peut sembler anecdotique, mais il participe à une impression de cohérence visuelle enfin retrouvée.

© Windows Latest

Les plus curieux ont repéré cette nouveauté dans la build 26120 du canal Beta, signe qu'elle sera bientôt intégrée aux versions publiques. Microsoft prévoit d'étendre le correctif aux éditions 24H2 et 25H2, et d'adapter ensuite d'autres fenêtres encore récalcitrantes, comme les options "Exécuter" ou "Propriétés". L'entreprise n'a pas encore harmonisé la couleur d'accentuation personnalisée, mais la direction est claire : offrir un mode sombre complet, homogène et enfin digne de ce nom.

© Windows Latest

© Windows Latest

Ces deux correctifs illustrent bien le paradoxe de Windows 11 : un système moderne sur le papier, mais qui, dans les faits, donne parfois l'impression d'être en chantier permanent. Quatre ans après son lancement, l'OS souffre encore d'incohérences visuelles, de bugs persistants et d'une accumulation de petits désagréments qui érodent la confiance des utilisateurs. Chaque mise à jour corrige un détail, mais en laisse surgir un autre, comme si Windows 11 avançait à tâtons vers une forme de stabilité sans jamais vraiment l'atteindre.

Microsoft promet un système unifié, fluide et élégant ; il livre pour l'instant une succession d'ajustements. Corriger un redémarrage intempestif et uniformiser un mode sombre, ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est déjà un pas vers ce que Windows 11 aurait dû être dès le départ : un système fini.