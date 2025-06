Patch Tuesday de juin 2025 : la version KB5060842 apporte de nouvelles fonctions à Windows 11

Le Patch Tuesday de juin 2025 déployé le 10 juin corrige des dizaines de failles dans les logiciels Microsoft. Mais il apporte aussi plusieurs nouveautés à Windows 11, et pas uniquement liées à l'intelligence artificielle.

"C'est lundi, c'est ravioli", déclarait madame Le Quesnoy dans La vie est un long fleuve tranquille, avec cette réplique devenue culte. "C'est mardi, c'est Patch Tuesday", pourrait enchaîner Microsoft. Enfin, presque. Car c'est en fait le deuxième mardi de chaque mois que l'éditeur publie son traditionnel ensemble de correctifs pur ses différents logiciels. Et c'est bien le cas ce mois-ci, puisque son son Patch Tuesday est déployé depuis le mardi 10 juin, avec son lot de "pansements" mais aussi quelques nouveautés.

Patch Tuesday de juin 2025 : 66 failles de sécurité corrigées

Comme il se doit, ce Patch Tuesday corrige d'abord des failles de sécurité. Microsoft en dénombre 66 dont une dizaine jugées critiques, dans plusieurs logiciels et systèmes. Voici la liste des principales, avec les références CVE qui n'intéresseront que les experts :

Windows - Services cryptographiques : CVE-2025-29828

Windows - KDC Proxy Service (KPSSVC) : CVE-2025-33071

Windows - Netlogon : CVE-2025-33070

Windows - Bureau à distance : CVE-2025-32710

SharePoint Server : CVE-2025-47172

Microsoft Office : CVE-2025-47164, CVE-2025-47167, CVE-2025-47162, CVE-2025-47953

Tout ce jargon – comme les informations associées, très techniques – n'a aucune importance pour l'utilisateur lambda : il suffit d'installer la mise à jour de Microsoft pour combler ces failles, en attendant que d'autres soient découvertes et corrigées le mois prochain.

Même s'ils sont complexes, ces problèmes de failles ne sont toutefois pas à prendre à la légère. Ainsi, comme l'ont découvert les experts en sécurité de Check Point, une des vulnérabilités corrigées par Microsoft aurait été activement exploitée par les pirates de Stealth Falcon (FruityArmor), un gang de cybercriminels qui serait financé par les Émirats arabes unis et qui serait chargé d'espionner des journalistes, des dissidents politiques et des défenseurs des droits humains. Certes, cela ne concerne pas tout le monde, mais c'est la preuve que les failles existent et qu'elles sont utilisées à des fins malveillantes.

Patch Tuesday de juin 2025 : de nouvelles versions de Windows

Comme à chaque fois, le Patch Tuesday se matérialise par des nouvelles versions de Windows (10 et 11) qui se traduisent par des mises à jour cumulatives spécifiques :

KB5060842 pour Windows 11 24H2

KB5060999 pour Windows 11 22H2 et 23H2

KB5060533 pour Windows 10 22H2

Et si Microsoft continue d'entretenir Windows 10 avant sa fin de service programmée pour, le mois d'octobre, c'est bien évidemment sur Windows 11 que l'éditeur concentre ses efforts avec des corrections de bugs toujours bienvenues et, surtout, quelques petites nouveautés fonctionnelles. La plupart étaient proposées dans une mise à jour facultative (la KB5058499) proposée il y a quelques semaines : elles sont désormais disponibles pour tout le monde, mais de manière sélective et progressive. Ne vous étonnez doc pas si toutes les fonctions promises ne sont pas accessibles immédiatement.

KB5060842 : une foule de petites nouveautés pour Windows 11

Comme il se doit, plusieurs nouveautés sont liées à l'intelligence artificielle.

Inutilisé depuis la suppression de Cortana – et même avant… –, Le raccourci Win + C, retrouve une fonction centrale : il ouvre désormais Copilot, l'assistant IA du système que Microsoft introduit partout, d'Edge à Windows en passant par sa suite bureautique Microsoft 365 (ou Office). Il peut être maintenu pour déclencher une commande vocale. Sur les machines compatibles Copilot+, il active un mode conversationnel. Il est toutefois possible de réaffecter ce raccourci à ChatGPT, Perplexity ou toute application IA de votre choix via les réglages système. Il faut juste aller dans Paramètres > Personnalisation > Saisie de texte > Personnaliser la touche Copilot.

La fonction Click to Do (Cliquer pour faire) évolue également. Elle prend désormais en charge une option Demander à Copilot visible dans le menu contextuel. Un texte ou une image sélectionnés peuvent être directement envoyés à l'assistant IA pour résumé, reformulation ou liste à puces. Là encre, elle n'est disponible que sur les PC estampillés Copilot+,.

Plus intéressant, le partage entre appareils – en particulier entre un PC et un smartphone – est renforcée par la fonction Reprendre, synchronisée via OneDrive. Un document modifié sur smartphone (iOS ou Android) peut être repris sur PC Windows, à condition de déverrouiller l'ordinateur dans les cinq minutes suivantes.

La communication entre un smartphone et un PC est d'ailleurs encore améliorée avec l'apparition d'un panneau spécifique dans le menu Démarrer de Windows 11, sans même avoir à ouvrir l'application Mobile connecté. Une fonction promise il y a plusieurs mois, mais qui est enfin intégrée et qui devrait sensiblement simplifier le quotidien pour les utilisateurs qui synchronisent leurs appareils..

De façon plus générale, le partage de fichiers est également amélioré dans l'Explorateur de Windows. On peut ainsi désormais sélectionner un fichier et le faire glisser vers la partie supérieure de l'écran pour accéder à un bandeau spécial et l'envoyer à l'une des applications épinglées(Outlook, Mobile connecté ou autre) pour le transférer automatiquement, y compris vers un mobile.

En outre, il est désormais possible de modifier une image — recadrage, rotation, filtre — directement depuis la fenêtre de partage de Windows (accessible via un clic droit sur le fichier, puis sur Partager). Signalons au passage que Microsoft prépare une fonction pour compresser rapidement et directement une image depuis l'Explorateur, sans l'ouvrir dans un logiciel de retouche et sans changer sa définition. Mais elle est encore en coure de test via le programme Windows Insider et n'apparaîtra réellement que dans une mise à jour ultérieure.

Microsoft a profité de l'occasion pour faire évoluer les paramètres de Windows, en ajoutant une section FAQ avec les réponses aux questions les plus courantes, en intégrant les réglages liés à la souris — vitesse , précision, etc. — qui n'étaient accessibles que via le Panneau de configuration ou encore en permettant de changer le nom d'une imprimante..

Plus curieux, Microsoft a décidé de réduire la durée de rétention des points de restauration système, qui passent de 90 à 60 jours seulement. Passé ce délai, les fichiers de restauration sont automatiquement supprimés. L'éditeur ne donne pas d'explication quant à ce changement.

Au rayon accessoires, la saisie vocale a droit à quelques améliorations : l'application de contrôle de Windows 11 devient accessible directement depuis les paramètres rapides, dans le coin inférieur droit de l'écran, en profitant d'une nouvelle fenêtre de démarrage et d'un filtre à grossièretés qui élimine les termes choquants.

De façon plus anecdotique encore, Microsoft a amélioré la gestion du HDR (High Dynamic Range), cette technologie qui augmente la dynamique des images en vidéo. Ainsi, la lecture de contenus HDR devient possible même quand le HDR est désactivé et ont peut désormais activer ou désactiver le Dolby Vision sur les ordinateurs compatibles. Des broutilles qui n'intéresseront que les spécialistes.

Patch Tuesday de juin 2025 : mieux vaut passer par Windows Update

Enfin, la mise à jour résout plusieurs bugs gênants apparus dans de précédentes versions, notamment l'écran figé et le BSOD du démarrage sous BitLocker, les problèmes USB après veille, le blocage de la reconnaissance faciale de Windows Hello Faciale, écran gelé du menu démarrage sous BitLocker, la fuite de mémoire GPU et la latence clavier/souris dans les jeux, des soucis d'audio au démarrage et des lenteurs dans l'explorateur réseau.

Comme toujours, les nouvelles versions de Windows sont disponibles en téléchargement direct sur le Catalogue Microsoft Update (KB5060842 pour Windows 11 24H2, KB5060999 pour Windows 11 22H2 et 23H2 et KB5060533 pour Windows 10 22H2). Mais nous vous recommandons vivement de passer par Windows Update et vérifier la disponibilité d'une mise à jour adaptée à votre PC en cliquant sur le bouton idoine. Elle apparaîtra sous l'appellation Mise à jour cumulative. Et, comme à chaque fois, nous vous conseillons d'attendre un peu avant de l'installer, le temps de voir si elle ne cause pas de dégâts, comme c'est encore souvent le cas avec les mises à jour de Microsoft.