Le menu Démarrer de Windows 11 va complètement changer : voici à quoi il ressemblera

Après des mois de tests auprès d'utilisateurs, Microsoft s'apprête à modifier en profondeur le menu Démarrer de Windows 11, très critiqué depuis sa sortie. La nouvelle version promet d'être plus simple et plus pratique.

Depuis son apparition dans Windows 95, le menu Démarrer s'est imposé comme un élément incontournable du système d'exploitation de Microsoft. Véritable point d'entrée, il permet en effet accéder facilement et rapidement aux applications, aux fichiers, aux paramètres et aux divers utilitaires intégrés en standard. Apparu comme un simple bouton dans le coin de l'écran, il a connu de nombreuses évolutions au fil des versions, devant à la fois plus riche, plus complexe et plus clivant.

© Microsoft

Menu Démarrer de Windows 11 : une interface très critiquée

S'il resté stable et pratique jusqu'à Windows 7, Windows 8 avait tenté une refonte radicale avec une interface en plein écran orientée vers le tactile, mais cette approche n'a pas convaincu les utilisateurs. Windows 10 a réintroduit un menu plus traditionnel, enrichi de tuiles dynamiques. Avec Windows 11, Microsoft a opté pour un design épuré, centré par défaut, mais certains utilisateurs ont critiqué le manque de personnalisation et l'ergonomie perfectible. Trop figé, trop limité, peu personnalisable : les reproches n'ont pas tardé. L'organisation des applications laissait à désirer, et les suggestions automatiques de fichiers ou de logiciels venaient parfois polluer une interface censée aller à l'essentiel.

Microsoft a entendu ces critiques – et semble prêt à revoir entièrement sa copie. L'éditeur prépare une refonte majeure du menu Démarrer pour une prochaine mise à jour de Windows 11, prévue pour cette année. Cette nouvelle version vise à améliorer l'organisation, la personnalisation et l'intégration des fonctionnalités intelligentes.

Menu Démarrer de Windows 11 : plusieurs pistes explorées

Avant de stabiliser une nouvelle version du menu Démarrer, l'équipe en charge de Windows a exploré de nombreuses pistes. Dans un exercice assez étonnant de transparence et de pédagogie – chose assez rare chez Microsoft ces derniers temps… –, l'éditeur a publié un article très intéressant pour expliquer sa démarche, dévoiler ses essais et montrer à quoi va ressembler le futur menu Démarrer de Windows 11.

Certaines maquettes dévoilées récemment montrent des approches radicalement différentes : un menu flottant sans bordures, une interface segmentée entre applis et widgets, ou encore une version adoptant un look plus proche de macOS ou Android, avec des regroupements d'applications dans des dossiers visuellement marqués. Ces expérimentations, testées en interne ou auprès des membres du programme Windows Insider, ont servi à comprendre ce que les utilisateurs attendaient réellement : simplicité, rapidité d'accès, personnalisation.

Menu Démarrer de Windows 11 : une refonte importante

La version finalement retenue par Microsoft sera intégrée à la mise à jour 24H2 de Windows 11, prévue pour l'automne 2025. Elle introduit plusieurs transformations notables, dont certaines inspirées des retours d'utilisateurs, d'autres issues du travail des designers de Microsoft, qui expliquent avoir voulu " reprendre depuis zéro " les fondations visuelles et fonctionnelles du menu.

© Microsoft

La section "Toutes les applications", jusqu'ici présentée sous forme de liste alphabétique, pourra désormais être affichée sous forme de grille, avec des icônes organisées visuellement, ou regroupée par catégories (Productivité, Jeux, Outils, etc.). Cette approche vise à faciliter la navigation rapide, en limitant les scrolls et en rendant le menu plus lisible, notamment sur les écrans tactiles.

© Microsoft

Côté personnalisation, les utilisateurs auront davantage de contrôle sur ce qu'ils voient. Il sera possible de masquer entièrement les suggestions de fichiers récents ou d'applications recommandées, pour ne conserver que les éléments épinglés. La grille d'applications épinglées pourra être étendue verticalement, permettant d'en afficher plus sans changer d'écran. Ce sont autant d'ajustements attendus par ceux qui utilisent intensivement leur PC au quotidien.

© Microsoft

Une autre grande nouveauté réside dans l'intégration plus poussée de Copilot, l'assistant intelligent de Microsoft. Sans quitter le menu Démarrer, il sera possible de consulter des messages, des appels ou l'état de la batterie de son smartphone connecté. L'outil de capture, Paint ou l'application Photos seront aussi enrichis par l'intelligence artificielle, permettant par exemple d'éditer des images ou d'extraire du texte en un clic.

© Microsoft

Ces évolutions traduisent un changement de philosophie : le menu Démarrer ne doit plus seulement être un point de lancement, mais un centre de commandes, adaptable et intelligent, qui anticipe les besoins sans les imposer. Les premiers tests sont déjà en cours via le canal Canary de Windows Insider, et les retours semblent encourager Microsoft à poursuivre dans cette direction.

© Microsoft

& en juger par les promesses de Microsoft, le nouveau menu Démarrer de Windows 11 ira bien au-delà d'une simple mise à jour esthétique. Il s'agit d'un repositionnement stratégique, pour coller aux usages modernes tout en respectant les habitudes des utilisateurs historiques de Windows. Reste à voir si cette version, plus flexible et plus intelligente, saura reconquérir les plus sceptiques – et les nostalgiques de Windows 7.