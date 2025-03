Microsoft supprime Copilot de Windows (mais c'est un bug)

Depuis la mise à jour du Patch Tuesday de mars 2025, Copilot disparaît de certains PC sous Windows 10 et 11. Il ne s'agit toutefois pas d'un changement de politique de Microsoft, mais simplement d'un bug pas très glorieux.

C'est une drôle de surprise qu'ont eu certains utilisateurs de PC sous Windows 11. Après avoir installé le Patch Tuesday de mars 2025, publié le mardi 12, ils se sont aperçus que Copilot avait disparu de la barre des tâches. Et il ne s'agit pas simplement de l'icône de raccourci : l'assistant IA de Microsoft a carrément été supprimé. Impossible de le lancer, même en passant par le menu Démarrer ou la barre de recherche ! Une disparition d'autant plus curieuse quand on sait que Microsoft cherche à mettre son IA absolument partout désormais, dans ses applications comme dans son système d'exploitation.

En fait, comme l'ont relevé nos confrères de Windows Latest, il ne s'agit pas d'un changement de politique de l'éditeur, mais tout simplement d'un bug. Microsoft n'a absolument pas l'intention de supprimer Copilot de Windows. Bien au contraire, après avoir testé différentes formules – en l'intégrant notamment en standard dans son navigateur Edge –, la firme de Redmond l'a même récemment décliné en véritable application indépendante, accessible directement via son icône placée automatiquement dans la barre des tâches – mais aussi via le raccourci Windows + Espace.

Seulement voilà : une fois de plus, l'éditeur a diffusé un Patch Tuesday bogué ! Un comble pour cet ensemble de correctifs mensuel censé résoudre des problèmes de sécurité et corriger des bugs. Certes, le problème ne concerne pas tous les PC sous Windows 11 : comme nous l'avons constaté après avoir appliqué cette fameuse mises à jour sur plusieurs PC, Copilot disparait de certains, mais reste présent sur d'autres.

Disparition de Copilot : un problème dans toutes les versions de Windows

Microsoft a d'ailleurs officiellement – mais discrètement – reconnu le problème dans un document d'assistance. Et il apparaît que le souci concerne aussi bien Windows 11 24H2 avec la mise à jour KB5053598, que Windows 11 23H2 avec la KB5053602 et même Windows 10 avec la KB5053606. Et il ne s'agit pas juste d'un problème de raccourci ou d'accès : l'application Copilot est bien supprimée du PC par ces mises à jour.

Certes, comme l'éditeur le souligne, il est tout à fait possible de réinstaller manuellement l'assistant IA en le téléchargeant depuis le Microsoft Store. Mais ce bug, qui ressemble à un gag, fait tâche. Il s'ajoute à la longue liste de problèmes causés régulièrement par les mises à jour de Windows depuis quelques années. Comme bien d'autres avant elle, la version KB5053598 pour Windows 11 24H2 a ainsi encore causé des frayeurs chez de nombreux utilisateurs qui se plaignent d'une installation impossible, avec un blocage, voire, pour les plus malchanceux, de plantage complet de leur PC avec le faux écran bleu de la mort (BSOD). Et c'est sans compter sur les innombrables bugs provoqués par les mises à jour précédentes (problèmes d'affichage de menus, ralentissements, périphériques inutilisables, etc.) : la liste est longue comme en témoignent les signalement sur les forums d'assistance technique.

Et si ces problèmes plus ou moins graves ne touchent pas systématiquement tous les utilisateurs de PC, ils inquiètent. Installer un mise à jour de Windows commence même à s'apparenter à jouer à la loterie, avec la crainte d'un plantage. "Installez et priez", pourrait-on dire avant de lancer l'opération. Au-delà du sarcasme, la situation agace tellement que certains singent à abandonner Windows au profit d'un système plus fiable. Surtout, elle pointe une dérive de Microsoft qui semble ne plus pouvoir assurer correctement la qualité de ses mises à jour avant leur diffusion massive.

Pire, il semblerait que Windows 11 soit devenu une sorte de labo est mode expérimentation permanente, au lieu d'être le système ultime que Microsoft présentait à son lancement. Plutôt que de le finaliser proprement, en retirant par exemple les innombrables résidus des versions précédentes à l'instar du Panneau de configuration, Microsoft semble l'utiliser pour bricoler au fil de l'eau, en ajoutant ici et là des fonctions pas toujours utiles, sans véritable cohérence. Faudra-t-il attendre un hypothétique Windows 12, pour disposer enfin d'un système moderne et fiable ? Rien n'est moins sûr, d'autant que le successeur de Windows 11 sera à coup sûr bourré d'IA dans ses moindres recoins. Toujours est-il qu'en attendant un correctif des correctifs, les utilisateurs réfractaires à l'IA – et ils sont nombreux ! – se réjouiront de la disparition de Copilot dans Windows.