Patch Tuesday de février 2025 : Microsoft corrige des failles et des bugs de Windows

Microsoft vient de publier sa mise à jour mensuelle pour Windows et ses autres produits logiciels. Au menu, des correctifs de failles de sécurité, des corrections de bugs et quelques nouveautés éparses.

C'est un rituel immuable et bien huilé : le deuxième mardi de chaque mois, Microsoft publie son traditionnel Patch Tuesday, un ensemble de correctifs pour ses différents logiciels et surtout Windows. Et c'est sans surprise que l'éditeur diffuse depuis le mardi 11 février sa livraison mensuelle. Comme d'habitude, elle comble d'abord des failles de sécurité. Et pas qu'un peu puisqu'on en compte 55, dont deux vulnérabilités critiques de type zero-day, qui pourraient être déjà exploitées par des hackers.

Mais, comme souvent, le Patch Tuesday vient aussi corriger des bugs, tout en apportant quelques améliorations. Disons le clairement : cette approche multiple ajoute toujours plus de confusion chez les utilisateurs, qui ne savent plus vraiment ce qui est nécessaire, optionnel voire superflu, Microsoft pratiquant une politique de mises à jour continuelles et pas toujours bien finalisées, en particulier pour Windows 11, qui s'apparente de plus en plus à un laboratoire avec des expérimentations permanentes. Ainsi, le Patch Tuesday de février arrive quelques jours à peine après la diffusion d'une mise à jour facultative (voir notre article) dont il reprend les correctifs. Mais pas seulement, d'où la confusion évoquée.

Comme toujours, les documents relatifs aux failles corrigées par le Patch Tuesday font référence à une kyrielle de détails qui n'intéresseront que les experts. Aucun intérêt pour des utilisateurs particuliers de Windows, sauf pour les curieux qui veulent en savoir plus sur les deux failles zero-day corrigées : la CVE-2025-21391 et la CVE-2025-21418, deux vulnérabilités majeures qui aboutissent à une "élévation de privilèges" pour des pirates, en leur donnant notamment la possibilité de supprimer des fichiers. Des problème que Microsoft minimise en expliquant que les risques sont très faibles. Mais l'éditeur a également corrigé d'autres failles importantes dans Excel (CVE-2025-21381) et dans Windows Server (CVE-2025-21379).

Patch Tuesday de février 2025 : des bugs corrigés et quelques petites améliorations

Microsoft a profité de ce patch pour corriger plusieurs petits bugs gênants apparus récemment : notamment le problème du curseur de la souris qui disparaît des champs de texte dans les navigateurs Web basés sur Chromium comme Chrome et Edge , un bug qui entrainait même une sorte de bégaiement du curseur à l'écran, ainsi que le souci qui empêchait els cartes audio et les DAC de fonctionner.

La mise à jour de Windows 11 est également censée apporter quelques petites nouveautés dans l'Explorateur. On peut ainsi créer un nouveau dossier directement depuis le volet Accueil de l'Explorateur, sans avoir à ouvrir un dossier. Mais aussi mémoriser l'agencement des onglets ouverts dans une fenêtre, ainsi que l'ouverture des dossiers dans un nouvel onglet au lieu de créer des fenêtres supplémentaires. Malheureusement, et pour ajouter encore à la confusion générale, Microsoft semble déployer ces nouveautés de façon progressive, malgré la mise à jour unifiée, et nous n'avons pas encore eu droit à ces petites améliorations dans notre cas…

Du côté de Windows 10, en plus des correctifs, on notre surtout l'installation automatique du nouvel Outlook (Outlook New), la nouvelle application de messagerie qui vient remplacer d'office les traditionnels logiciels Mail et Calendrier, remisés aux oubliettes, comme sur Windows 11, ce qui n'est pas du goût de tout le monde.

En pratique, la marche à suivre pour installer le Patch Tuesday de févier est très simple. Comme toujours, il suffit de se rendre dans Windows Update, via les Paramètres de Windows, de chercher la disponibilité de mises à jour en cliquant sur le bouton idoine si elles ne sont pas proposées d'emblée, puis de cliquer sur le bouton Installer ou Redémarrer maintenant. Attention, comme Microsoft n'a visiblement pas unifié ses appellations, il n'est jamais question de Patch Tuesday mais de Mise à jour cumulative. Et, comme à chaque fois, il faudra redémarrer le PC après le téléchargement pour lancer l'installation de la nouvelle version.

Comme à chaque fois, les codes des mises à jour varient selon la version de Windows déjà installée.

KB5051987 pour Windows 11 24H2

pour KB5051989 pour Windows 11 23H2 ou 22H2

pour ou KB5051974 pour Windows 10 toutes versions

Attention, Microsoft diffuse également des mises à jour de Windows sous la forme d'archive indépendante, à installer manuellement, sur son catalogue Microsoft Update. Nous vous déconseillons néanmoins d'utiliser cette méthode qui a causé quelques dégâts récemment, et de tout faire en mode automatique via Windows Update.

Nous n'avons rencontré aucun souci suite à l'installation de ce nouveau Patch Tuesday sur différents PC, mais il peut s'avérer sage d'attendre quelques jours avant d'effectuer la mise à jour, le temps de voir si certains utilisateurs signalent des soucis sur les forums, comme c'est encore trop souvent le cas, certaines mises à jour apportant de nouveaux bugs. On n'est jamais trop prudent !