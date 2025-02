Cette fonction ouvre automatiquement vos applis et sites préférés au démarrage de votre PC

Pas besoin de lancer une à une vos applications favorites et d'ouvrir manuellement vos sites préférés chaque fois que vous allumez votre PC. Windows a une fonction pour le faire automatiquement.

Vous utilisez probablement de nombreuses applications et pages Web au cours d'une journée de travail ou de loisirs sur votre PC. Toutes ces fenêtres sont conservées lorsque vous mettez votre PC en veille, et restaurées lorsque vous réveillez votre ordinateur. En revanche, si vous éteignez complètement votre machine, tous les programmes sont automatiquement fermés, et vous devez alors les relancer un par un lors du prochain allumage.

Éteindre totalement son ordinateur, plutôt que de simplement le mettre en veille, est une bonne habitude à prendre, car cela permet d'économiser de l'énergie, de finir l'installation de mises à jour et de résoudre certains problèmes. Malgré ces avantages, devoir ré-ouvrir manuellement les mêmes applications et pages Web à chaque démarrage ou redémarrage de l'ordinateur peut rapidement s'avérer fastidieux au quotidien.

La Veille prolongée est une première solution intermédiaire intéressante. Contrairement à la Veille classique, elle ne consomme (presque) pas d'énergie et ne perd pas vos données en cas de coupure de courant. Pour l'utiliser, il faut cependant activer une option spécifique sur Windows 10 et 11. De plus, elle ne permet pas de finaliser l'installation des mises à jour, de réinitialiser les processus d'arrière-plan, ni de vider les caches de données.

Éteindre complètement son ordinateur à échéance régulière reste donc indispensable. Heureusement, Windows dispose de deux fonctions pratiques, qui permettent de bénéficier des bienfaits d'un arrêt ou d'un redémarrage, tout en retrouvant instantanément les applications et les pages Internet ouvertes lors de l'extinction de l'ordinateur. Pour en profiter, il suffit d'activer deux options toutes simples et facile à trouver dans le système.

Tout d'abord, ouvrez les Paramètres de Windows, puis rendez-vous dans la rubrique Comptes > Options de connexion. Là, activez l'interrupteur à droite de l'option intitulée Enregistrer automatiquement mes applications redémarrables et le redémarrer lorsque je me reconnecte. Une fois en place, cette fonction relancera donc automatiquement les applications ouvertes lors de l'arrêt de votre ordinateur, dans l'état où elles étaient.

Le système fonctionne très bien pour les programmes natifs de Windows et les logiciels de Microsoft, comme le navigateur Edge, qui se lancera avec tous ses onglets, ou les applications Word, Excel et PowerPoint, qui se réouvriront sur les documents en cours de lors de l'arrêt du PC. En revanche, toutes les applications tierces ne sont pas prises en charge par cette fonction. Si Chrome redémarre bien avec tous ses onglets, ce n'est pas le cas de Firefox par exemple.

Bizarrement, l'Explorateur de Fichiers ne se réouvre pas tout seul au démarrage du PC lorsque cette fonction est activée. Pour qu'il le fasse, vous devez activer une deuxième option. Ouvrez l'Explorateur de Fichiers, cliquez sur les trois points dans la barre d'outils, puis sur Options. Là, cliquez sur l'onglet Affichage, puis dans la liste Paramètres avancés, cochez la case intitulée Restaurer les fenêtres des dossiers ouvertes lors de la prochaine ouverture de session.

Une fois ce réglage en place, l'Explorateur de Fichiers s'ouvrira donc automatiquement lors du démarrage ou du redémarrage de votre ordinateur, dans les dossiers qui étaient ouverts lors de l'arrêt. Attention toutefois, si vous aviez ouvert plusieurs onglets dans une même fenêtre de l'Explorateur de Fichiers au moment de l'arrêt, ceux-ci seront alors relancés dans des fenêtres séparées, ce qui rapidement encombrer le bureau.

Mais bonne nouvelle, une amélioration de ce comportement serait en cours de développement par Microsoft. Comme l'a repéré le site Windows Latest dans un article du 9 décembre 2024, la Build 22635.4580 de Windows 11 permettrait de rouvrir instantanément l'Explorateur de Fichiers avec tous ses onglets après un redémarrage. Cette fonction est actuellement testé sur le Canal Beta du programme Windows Insiders, et sera donc peut-être disponible pour tous lors d'une future mise à jour.