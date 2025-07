Voici comment supprimer le contrôle par mot de passe de Windows

Vous en avez assez de devoir vous authentifier chaque fois que votre PC démarre ou qu'il sort de veille ? Une petite manipulation dans Windows vous permettra d'éviter le contrôle par mot de passe ou code PIN.

Depuis bien longtemps maintenant, Windows impose de s'authentifier à chaque démarrage ou sortie de veille de l'ordinateur pour accéder à une "session utilisateur". Que ce soit vie le mot de passe de votre compte, votre empreinte digitale, votre visage ou un code PIN, vous devez "montrer patte blanche" au système avant de pouvoir accéder à votre bureau, à vos applications et à vos fichiers.

Cette contrainte répond évidemment à une exigence de sécurité, et vise à empêcher une tierce personne d'accéder à votre ordinateur et à vos données sans votre consentement. C'est une mesure de protection indispensable dans les environnements collectifs tels que les bureaux, ou encore les lieux publics comme les cafés, les gares, etc.

Néanmoins, ce comportement peut se révéler agaçant sur un PC que vous le seul à utiliser, et auquel vous le seul à avoir accès, comme un ordinateur de travail ou de loisir à la maison. Dans cette configuration particulière, il peut être pénible de devoir s'authentifier à chaque fois que l'ordinateur s'est mis en veille, après qu'on se soit absenté quelques minutes.

Bien qu'il soit fortement recommandé de conserver ce dispositif de sécurité sur votre ordinateur domestique, vous êtes en définitive seul juge et vous pouvez décider de supprimer totalement l'authentification sur votre PC si vous le souhaitez. Nous vous avions présenté la méthode pour ce faire sur Windows 10 dans cet article, et voici la marche à suivre sur Windows 11.

Tout d'abord, ouvrez les Paramètres de Windows 11, rendez-vous dans la section Comptes puis dans la rubrique Options de connexion. Là, désactivez l'option Pour plus de sécurité, autorisez uniquement la connexion à Windows Hello pour les comptes Microsoft sur cet appareil (recommandé), puis régler le paramètre Demander une reconnexion après votre absence sur Jamais.

Ensuite, ouvrez le menu Démarrer, tapez "netplwiz" dans la zone de recherche, puis cliquez sur netplwiz - Exécuter la commande en dessous de Meilleur résultat. Dans la fenêtre Comptes utilisateurs, décochez l'option Les utilisateurs doivent entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur puis cliquez sur Appliquer.

Dans la fenêtre intitulée Se connecter automatiquement qui apparaît, vous devez valider votre modification en vous authentifiant. Si vous utilisez un compte local pour Windows, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous utilisez un compte Microsoft, entrez alors l'adresse mail associée à ce compte et le mot de passe du compte Microsoft.

Attention, dans les deux cas, le mot de passe à saisir est celui associé au compte en question, local ou Microsoft donc, et non pas le code PIN de déverrouillage de session, que vous utilisez peut-être si vous avez paramétrer Windows Hello. Une fois les bons identifiants entrés, validez en appuyant sur le bouton OK de la fenêtre Se connecter automatiquement.

Notez que vous devez être connecté sur un compte Administrateur pour effectuer ce changement. Une fois ces modifications validées, votre ordinateur ne vous demandera alors plus de vous authentifier, et vous arriverez directement sur le bureau de Windows dès l'allumage ou la sortie de veille de votre PC.

Bien que ce mode de fonctionnement soit certainement très agréable au quotidien, gardez à l'esprit qu'il n'est pas du tout sécurisé, même pour un ordinateur que vous êtes en principe le seul à utiliser. Par exemple, si vous étiez malheureusement victime d'un cambriolage et qu'on vous dérobait votre PC, les voleurs pourraient alors accéder sans aucune gêne à toutes les données qu'il contient. Restez donc prudent et responsable avec ce genre de paramétrage.