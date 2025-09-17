Trop de fenêtres à l'écran ? Découvrez cette fonction méconnue de Windows

Vous êtes perdu avec toutes les fenêtres et les applis ouvertes sur votre PC ? Utilisez cette fonction méconnue de Windows pour voir en un clic des miniatures de tout ce qui est lancé et trouver ce dont vous avez besoin.

Si vous passez beaucoup de temps sur un PC, que ce soit pour votre travail ou vos loisirs, vous êtes sans doute régulièrement confronté à ce problème. Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps, votre écran se retrouve encombré par de nombreuses fenêtres et vous avez du mal à retrouver celle dont vous avez besoin.

Pour afficher l'application que vous cherchez, vous cliquez alors peut-être sur toutes les icônes de la barre des tâches, ce qui a souvent pour effet de rajouter de la pagaille sur le bureau. Et si vous êtes un peu aguerri sur Windows, vous connaissez certainement le raccourci clavier Alt+Tab, qui vous permet de passer rapidement d'une fenêtre à l'autre.

Très efficace pour basculer entre deux ou trois fenêtres, ce raccourci montre néanmoins ses limites dès que leur nombre augmente. Windows dispose cependant d'une fonction encore plus pratique pour naviguer sans effort entre toutes les applications et les fenêtres ouvertes : la Vue Tâches. Si vous n'y avez jamais prêté attention, elle pourrait vous changer la vie.

Le Vue Tâches de Windows affiche une mosaïque de toutes les applications ouvertes et des bureaux virtuels © CCM

La Vue Tâches affiche une mosaïque de toutes les applications ouvertes sur votre ordinateur, même celles dont vous avez réduit la fenêtre. En cliquant sur l'image d'une application, vous ramenez alors sa fenêtre au premier plan, sans fermer les autres. Et vous pouvez également fermer les applications directement depuis la mosaïque, en cliquant sur la croix dans le coin supérieur droit des fenêtres, comme vous le faites habituellement. Cette fonction permet ainsi de naviguer facilement entre les applications ouvertes et de faire rapidement le ménage sur le bureau.

De plus, la Vue Tâches permet également de créer des bureaux virtuels et de passer de l'un à l'autre. Comme leur nom l'indique, les bureaux virtuels sont des espaces séparés, qui vous permettent d'organiser proprement vos activités en répartissant votre applications. Vous pouvez par exemple ouvrir votre navigateur Web et vos applis de streaming sur un bureau, et vos logiciels de travail comme Word et Excel sur un autre. Et quand vous êtes dans la mosaïque, vous pouvez déplacer n'importe quelle application d'un espace à l'autre, en faisant glisser sa fenêtre sur le bureau voulu.

Pour utiliser cette fonction très pratique, rien de plus. La Vue Tâches est disponible sur Windows 10 et 11, et se trouve par défaut en troisième position dans la barre des tâches, juste à droite du bouton en forme de loupe. Si vous survolez quelques instants le bouton de la Vue Tâches avec la souris, la liste des bureaux virtuels apparaît, et si vous cliquez dessus, la mosaïque des applications s'affiche alors à l'écran. Et si vous êtes à l'aise avec votre clavier, vous pouvez également utilisez le raccourci Touche Windows+Tab pour ouvrir instantanément la Vue Tâches.

Si d'aventure vous ne trouvez pas ce bouton sur votre barre des tâches, c'est peut-être que vous ou quelqu'un d'autre l'a désactivé. Pour le retrouver, faites alors un clic-droit à la souris sur un espace vide de la barre de tâches, puis cliquez sur Paramètres de la barre des tâches et cliquez ensuite sur l'interrupteur à droite de Vue Tâches pour le passer à l'état Activé. Le bouton Vue Tâches reviendra alors se loger à la troisième place en partant de la gauche dans votre barre des tâches. Et comme il ne peut pas être déplacé, vous n'avez aucun risque de le louper !