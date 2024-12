Windows 11 sur un PC non compatible : Microsoft dit oui, mais à vos risques et périls

À moins d'un an de la fin de la maintenance de Windows 10, Microsoft confirme la possibilité d'installer Windows 11 sur les PC non compatibles, mais en se dédouanant de tout problème potentiel et en ajoutant deux petits avertissements pénibles.

Après dix années de bons et loyaux services, le vénérable Windows 10 va tirer sa révérence le 14 octobre 2025, soit dans un peu moins d'un an. Après cette date, le système restera bien entendu fonctionnel, mais ne recevra plus aucune mise à jour, ni de qualité ni de sécurité. Continuer d'utiliser un ordinateur avec Windows 10 sera donc possible, mais exposera à des risques de piratage accrus et à des problèmes de stabilité potentiels.

Pour les possesseurs d'un ordinateur utilisant encore ce système d'exploitation, plusieurs solutions sont possibles selon les cas des figures. Si le PC respecte les conditions matérielles requises, le plus simple est d'effectuer une mise à niveau gratuite vers Windows 11, sous réserve que les logiciels dont on a absolument besoin fonctionne avec cette version. Pour les PC incompatibles en revanche, les choses sont un peu plus compliquées.

La solution recommandée par Microsoft, mais aussi la plus coûteuse, est d'investir dans un nouvel ordinateur compatible avec Windows 11. Pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas se permettre un tel achat, Microsoft propose un programme de maintenance étendue pour Windows 10, contre la somme de 30 $, qui permettra de profiter d'un an de maintenance supplémentaire. Un répit de courte durée qui n'en vaut pas vraiment le prix.

Reste alors deux voies possibles : remplacer Windows 10 par une distribution Linux, comme Ubuntu, Linux Mint ou encore Fedora, ou bien forcer l'installation de Windows 11 en utilisant une technique pour contourner les exigences matérielles du système. La manœuvre est assez simple et ne nécessite pas de connaissance particulière en informatique, mais présente tout de même quelques inconvénients, sur lesquels Microsoft insiste lourdement.

Installer Windows 11 sur un PC non compatible, c'est possible mais pas dans tous les cas

Pour rappel, à la sortie de Windows 11, Microsoft a imposé une liste de caractéristiques matérielles auxquelles doivent répondre les PC qui veulent effectuer la mise à niveau. Parmi les exigences, la présence d'un processeur 64-bits d'une fréquence d'au moins 1 Ghz et prenant en charge les instructions POPCNT et SSE4.2, une mémoire vive de 4 Go minimum et un module de sécurité TPM 2.0.

C'est ce dernier point qui a particulièrement cristallisé les frustrations des utilisateurs, car de nombreux processeurs qui s'avéraient assez puissants pour faire tourner Windows 11 étaient dépourvus de cette puce TPM 2.0 et se retrouveraient donc privés de la dernière version de l'OS. Depuis lors, une multitude de techniques et d'outils ont été développés, par les utilisateurs eux-mêmes, pour contourner cette contrainte et installer Windows 11 sur des PC normalement incompatibles.

Plusieurs méthodes faciles à mettre en œuvre existent, comme l'utilisation de l'outil Rufus, qui propose une option spécifique pour créer une clé USB d'installation de Windows 11 qui ignore la présence d'un module TPM 2.0, ou le script FlyBy11 qui permet la mise à niveau d'un PC non compatible vers la version 24H2 de Windows 11. La pratique est tellement répandue que Microsoft donne même une méthode pour ce faire sur sa page dédiée à l'installation de Windows 11, à base de modification d'une clé de registre.

Si des solutions existent pour outrepasser la présence d'un puce TPM 2.0, il n'existe en revanche aucune technique pour installer Windows 11 sur un PC doté d'un processeur qui ne prend pas en charge les instructions POPCNT et SSE4.2. Pour ces machines, aucune alternative autre que continuer avec Windows 10 ou migrer vers une distribution Linux.

Une installation non recommandée et de fortes incitations à ne pas le faire

À l'approche de la fin de vie de Windows 10, et face au déferlement de méthodes pour contourner ses exigences matérielles, Microsoft semble donc avoir abdiqué, et ne cherche pas à bloquer l'installation de Windows 11 sur les PC non compatibles, en tout cas pour le moment. Néanmoins l'entreprise déconseille fortement cette pratique, et a tenu à le faire savoir de manière parfaitement claire et un peu envahissante.

Tout d'abord, sur sa page Web dédiée à l'installation de Windows 11 sur un ordinateur ne répond pas aux exigences matérielles, Microsoft a ajouté un gros paragraphe tenant lieu de « clause d'exclusion de responsabilité » De cette manière, l'entreprise tient à souligner qu'elle se dégage de toute responsabilité en cas de problème, matériel ou logiciel, survenant sur un PC qui aurait forcé l'installation de Windows 11.

Mais surtout, l'entreprise indique sur cette même page qu'un filigrane inamovible sera ajouté sur le bureau après l'installation de Windows 11 sur un ordinateur incompatible. Dans le même ordre d'idée, un message d'avertissement apparaîtra de manière intempestive dans les Paramètres de Windows, pour rappeler régulièrement à l'utilisateur que son PC ne répond pas à la configuration minimale requises.

Une pratique quelque peu agressive et envahissante donc, dont Microsoft est malheureusement coutumière dans sa communication et la promotion de ces produits. Pas sûr que cette attitude ait l'effet escompté sur les possesseurs d'un PC officiellement non compatible avec Windows 11, mais on ne pourra pas reprocher à l'entreprise de ne pas avoir prévenu ses utilisateurs des risques encours.

Une bonne nouvelle toutefois : toujours sur la même page, Microsoft détaille désormais très clairement la marche à suivre pour rétrograder vers Windows 10 en cas de problème. Si la plupart des gens qui ont forcé l'installation de Windows 11 ne rencontrent pas de souci majeur sur leur PC, il est toujours bon de disposer d'un moyen pratique de revenir en arrière pour ceux qui seraient confronté à des difficultés.