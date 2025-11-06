"Paiement validé avec succès" : comment réagir à cette nouvelle arnaque par mail ?

Depuis quelques semaines, de nombreuses personnes reçoivent un mail indiquant qu'un paiement de plusieurs milliers d'euros a été effectué depuis leur compte bancaire. Il s'agit d'une arnaque, mais avec un piège inédit.

Alors que vous consultez votre boîte mail, un message attire votre attention, indiquant en gras et en rouge qu'un "paiement a été validé avec succès". Comment, un paiement ? Voilà votre curiosité piquée ! Vous continuez votre lecture, et la suite vous glace le sang. "Nous vous informons qu'un virement de 2 200 euros est en cours vers : Claudine De menthon et une opération initiée par votre carte bancaire XXXX : 1 478,50 euros". Le tout est signé par le "Service Sécurité Bancaire" et la Banque de France elle-même.

Pas de panique, vous n'allez pas être débité de ces sommes astronomiques ! Il se trouve que, tout au long du mois d'octobre, de nombreuses personnes ont signalé avoir reçu un mail de ce type, comme le rapporte Ici (France Bleu). Des variantes ont également été remontées, comme un mail pour un prétendu paiement de Cdiscount, ou de faux reçus pour des coupons Transcash achetés dans un tabac-presse. Il s'agit en réalité ni plus ni moins que d'une énième campagne de phishing tout ce qu'il y a de plus classique.

Pour réussir leur coup, les escrocs ont recours à des méthodes d'ingénierie sociale, qui tirent profit de vos sentiments, comme la peur, l'angoisse et la cupidité. Ils vont tout faire pour susciter ces émotions afin d'obscurcir votre capacité de jugement et obtenir votre confiance. C'est pour cela que le courriel précise en rouge que "le premier prélèvement associé à cette opération interviendra dans un délai de 24h à compter de la réception de ce courriel".

Il s'agit de créer le sentiment qu'il faut absolument agir rapidement afin de ne pas vous laisser le temps d'analyser la situation et d'utiliser votre esprit critique. D'ailleurs, le courrier n'hésite pas à vous interpeller pour vous demander "que devez-vous faire ?", avant de vous suggérer d'appeler un numéro "dans le cas où vous n'êtes pas l'auteur de ce paiement". Bien évidemment, vous tomberez sur un autre escroc au bout de fil qui, sous prétexte de vous aider à éviter ce virement, tentera de vous dérober vos données bancaires ou de vous faire effectuer des validations.

Heureusement, certains signes ne trompent pas. Le premier réflexe doit être de vérifier l'adresse mail de l'expéditeur, qui est généralement assez farfelue. Dans les cas mentionnés ici, elles se terminaient par ".de" ou ".ca", et non ".fr" ou ".com". Certains détails doivent également vous mettre la puce à l'oreille, comme l'absence de majuscules sur un nom de famille, une majuscule en pleine phrase, etc.

En cas de message frauduleux, transférez-le sans attendre à Signal Spam, Pharos ou directement au 33 700, la plateforme dédiée au signalement des arnaques. Vous pouvez aussi le déclarer sur internet-signalement.gouv.fr. Pensez ensuite à bloquer l'expéditeur pour éviter toute nouvelle tentative et supprimez le message. Si vous avez malheureusement transmis des informations personnelles ou bancaires, contactez immédiatement les autorités via Cybermalveillance.gouv.fr ou rendez-vous dans un poste de police pour déposer plainte. Enfin, prévenez votre banque afin d'empêcher toute opération frauduleuse.