Non, Microsoft ne va pas imposer Copilot dans Windows 10 et 11

Une récente mise à jour pour Windows 10 a pu laisser croire que Copilot serait intégré automatiquement dans le système. Ce n'est en réalité pas le cas, et l'assistant de Microsoft peut au contraire être installé et désinstallé librement.

Ces derniers jours, une information concernant Windows 10 a largement circulé sur le Web et les réseaux sociaux en suscitant étonnement et inquiétude. Elle stipulait que Microsoft imposerait l'installation de Copilot dans le système, dans le cadre de la mise à jour KB5040427 du 9 juillet 2024. Les choses semblent en réalité quelque peu différentes, l'information officielle ayant été comprise de travers. Le malentendu est au moins en partie imputable à l'entreprise elle-même, qui nous a habitués depuis des années à une communication pour le moins confuse. Bien malins en effet ceux qui parviennent à comprendre quelque chose à ce capharnaüm de mises à jour cumulatives, disjointes, de qualité, de sécurité, de préversion, etc., sans y perdre le Nord.

Par pitié, mettez de l'ordre dans votre nomenclature de mises à jour © CCM

Essayons de faire le point. Tout d'abord, la mise à jour KB5040427 du 9 juillet dernier ne concerne pas Copilot. La note de publication officielle de la mise à jour ne mentionne même pas le service. La note de mise à jour la plus récente à l'évoquer est celle de la KB5039299 du 25 juin 2024, optionnelle et qui n'a pas été distribuée à tous les utilisateurs. Elle indiquait que le service devenait une application classique, épinglée à la barre des tâches, dont la fenêtre pouvait être déplacée et redimensionnée.

Copilot dans Windows : une appli presque comme les autres

Alors qu'en est-il ? Initialement, Copilot était intégré à Windows comme un composant système, ancré à un emplacement fixe de la barre des tâches et s'ouvrait sur le bureau comme un panneau latéral inamovible. À cette époque, Copilot était effectivement distribué via les mises à jour de Windows, uniquement dans certaines régions géographiques (et pas en Europe) et seuls certains utilisateurs pouvaient donc l'utiliser.

Depuis, Microsoft a changé son fusil d'épaule. Copilot est désormais une application autonome classique. Plus exactement, il s'agit d'une "web app" déguisée, qui s'exécute à travers Edge mais dans une fenêtre à part, qui ne ressemble pas à celle du navigateur de Microsoft. Attention d'ailleurs, si vous avez installé des extensions sur Edge, elles peuvent affecter le fonctionnement normal de l'application Copilot.

À titre d'exemple, nous utilisons l'extension Dark Reader sur Edge afin de générer un mode sombre sur toutes les pages Web. Lors de la première ouverture de l'application Copilot, son schéma de couleur était étrange et rendait son interface peu lisible. Il a donc fallu ouvrir le navigateur Edge en parallèle, pour ajouter la page de Copilot aux exceptions de l'extension Dark Reader afin de retrouver un schéma de couleur normal.

Pour en revenir à la disponibilité de Copilot, il n'est désormais plus nécessaire d'attendre une mise à jour éventuelle pour profiter du service. L'assistant intelligent peut tout simplement être téléchargé depuis le Microsoft Store, comme n'importe quelle application. Une fois installé, et comme l'indique la note de la mise à jour KB5039299, Copilot peut être épinglé à la barre des tâches, au menu Démarrer, et sa fenêtre peut être manipuler comme celle de tout autre logiciel.

L'application Copilot est par ailleurs également disponible pour Windows 10, toujours via le Microsoft Store, et fonctionne de la même façon que son pendant pour Windows 11. C'est une bonne nouvelle pour les très nombreux utilisateurs du précédent système d'exploitation de Microsoft, qui pourront donc profiter du service sur leur PC actuel, en attendant la fin programmée de Windows 10 prévue pour octobre 2025.

Dernière conséquence et autre bonne nouvelle : Copilot n'étant plus un composant système mais un logiciel classique, il peut maintenant être désinstallé très facilement depuis le menu Applications installées des Paramètres de Windows. Ainsi, même si Microsoft continue de mettre un fort accent sur ses produits d'intelligence artificielle, l'entreprise n'impose plus l'intégration de son assistant Copilot aux utilisateurs de Windows. En tout cas pour le moment.