Windows 11 KB5039212 : le Patch Tuesday de juin 2024 est arrivé avec ses correctifs

Le Patch Tuesday de juin 2024 pour Windows 11 vient d'être publié par Microsoft. Au menu, une dizaine de nouvelles fonctions et une vingtaines de bugs corrigés pour le système d'exploitation.

La traditionnelle mise à jour mensuelle de Windows 11, le fameux Patch Tuesday, vient d'être publiée par Microsoft ce mardi 11 juin 2024. La mise à jour est téléchargeable et installable via l'outil Windows Update, dans lequel elle apparaît sous le nom « 2024-06 Mise à jour cumulative pour Windows 11 Version 23H2 pour les systèmes x64 (KB5039212) ». Elle constitue la version définitive de la mise à jour optionnelle KB5037853 du 30 mai dernier, que nous vous présentions dans cet article, et contient les mêmes nouveautés, en plus de quelques corrections de bugs supplémentaires.

La fonction Partager du navigateur Edge reçoit plusieurs nouveautés : il sera désormais possible de générer un QR Code pour transmettre des URL de pages Web ou de fichiers en ligne plus facilement, de s'envoyer le contenu partagé directement par e-mail à l'adresse de son compte Microsoft, et la fenêtre de partage ne se fermera plus automatiquement lors d'un clic ailleurs sur l'écran et il faudra cliquer sur la croix en haut à droite pour la faire disparaître.

Autre nouveauté, ou plutôt retour d'une ancienne fonction disparue, il sera de nouveau possible de déplacer des fichiers par glisser-déposer dans la barre d'adresse de l'Explorateur, aussi appelé "fil d’Ariane", qui représente le chemin jusqu'au dossier actuellement affiché. Assez confidentielle, cette fonction permet de remonter un fichier dans l'un des dossiers parents un peu plus rapidement qu'avec un copier-coller (en encore, selon votre dextérité avec les raccourcis-clavier).

Les Paramètres s'enrichissent également de plusieurs ajouts. Dans la section Comptes, un menu Appareils liés fera son apparition et permettra de gérer d'autres équipements connectés au même compte Microsoft, comme un autre PC ou une console Xbox. La section Sauvegarde Windows enregistrera désormais les paramètres sonores de votre configuration pour les restaurer sur un nouveau PC ou en cas de réinstallation du système, et il sera possible d'ajouter son compte Microsoft afin de conserver son profil de configuration en ligne.

Du côté des corrections de bugs, la mise à jour résout un problème qui déformait certaines parties de l'écran lors de la lecture d'une vidéo dans un navigateur basé sur Chromium, un autre qui ralentissait énormément le démarrage de l'Explorateur de fichiers lorsqu'un dossier se trouvant sur un réseau partagé était épinglé à l'accès rapide, ou encore un autre qui empêchait la sortie de veille de l'ordinateur lorsque que la fonction de sécurité BitLocket est activée. La liste complète des nouvelles fonctions et résolutions de bugs est disponible sur la note de publication officielle de la mise à jour optionnelle KB5037853, dont le Patch Tuesday de juin 2024 est simplement la version finale.

Cependant, notez que la plupart des nouveautés listées ici et sur la page de Microsoft seront déployées progressivement auprès des utilisateurs et après installation de la mise à jour. Au moment de la rédaction de cet article, et après installation de la mise à jour KB5039212, aucune des nouveautés annoncées n'était présente ou activée sur notre PC. Par ailleurs, comme l'ont signalé certains utilisateurs sur Reddit, un bug (certes anecdotique) a été repéré par un utilisateur suite à l'application de la mise à jour : le menu Paramètres peut se bloquer et se fermer si l'on change plusieurs fois très rapidement l'application choisie dans Personnalisation > Écran de verrouillage > État de l'écran de verrouillage.

Malgré ce petit désagrément isolé, qui ne devrait toutefois pas vous affecter si vous utilisez le menu des Paramètres de façon normale, et l'absence d'une bonne partie des nouveautés annoncées pour le moment, il reste recommandé d'installer dès à présent la mise à jour KB5039212. Celle-ci corrige en effet plusieurs failles de sécurité et résout divers bugs plus ou moins gênants ; hormis quelques vieux PC et configurations spécifiques, comme à chaque mise à jour de Windows, elle ne devrait pas entraîner de dysfonctionnement majeur. Et même dans ce cas, il sera toujours possible de la désinstaller facilement à partir des Paramètres, dans le menu Windows Update > Historique de mise à jour.