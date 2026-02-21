Ce réglage tout simple améliore vraiment l'affichage sur l'écran d'un PC (et c'est immédiat !)

Le texte, les icônes, les fenêtres et les images qui s'affichent sur l'écran de votre ordinateur sont trop petits ou au contraire trop grands ? Utilisez cette option pour trouver immédiatement la taille qui vous convient.

Vous venez d'allumer pour la première fois votre nouveau PC portable flambant neuf et tous les éléments à l'écran sont trop gros, à tel point que vous ne pouvez pas afficher plus d'une fenêtre à la fois ? Ou vous venez au contraire de brancher votre super nouveau moniteur de bureau avec une définition 4K et tout est si petit que vous parvenez à peine à lire le nom des icônes sur votre bureau ? Pas de panique, c'est une situation très courante et Windows dispose d'une option très simple pour répondre spécifiquement à ce problème.

Sur Internet, il est très facile d'agrandir ou de réduire la taille d'une page à sa convenance en utilisant la fonction de zoom intégrée au navigateur. Mais modifier les dimensions des éléments graphiques du système d'exploitation, comme les icônes, la barre des tâches ou le texte, n'est pas aussi intuitif.

Certes, sur Windows, il est possible de modifier la taille des icônes du bureau comme sur une page Web, en zoomant et dézoomant à l'aide de la touche Ctrl du clavier et de la molette de la souris. Mais comment changer la taille des autres éléments affichés ? Si vous avez déjà été confronté à ce problème, vous avez peut-être tenté de modifier un paramètre de Windows qui s'appelle (à tort) Résolution de l'écran et qui apparaît sous la forme d'une multiplication : 1920 x 1080, 2560 x 1440 ou encore 3840 x 2160. Cette valeur désigne non pas la résolution mais la définition de votre écran, et si la changer permet bien d'agrandir ou de réduire la taille des éléments affichés, sa modification entraîne souvent des effets indésirables, comme un étirement horizontal disgracieux ou un flou général à l'écran.

En réalité, le bon réglage à utiliser juste à côté de la mal-nommée Résolution de l'écran. Pour le trouver, ouvrez les Paramètres de Windows, puis rendez-vous dans la section Système > Écran et cherchez une option intitulée Mise à l'échelle. Celle-ci devrait afficher une valeur exprimée en pourcentage, comme 100%, 150% ou 200%, peut-être suivi de la mention « (recommandé) ». Pour la modifier, cliquez simplement sur le pourcentage et sélectionnez-en un autre dans la liste déroulante, plus petit ou plus grand selon que vous voulez rétrécir ou agrandir votre affichage.

La modification s'applique immédiatement et vous constaterez alors que tous les éléments affichés à l'écran, que ce soit les icônes, les boutons, les fenêtres ou le texte sont devenus plus grands ou plus petits. Mais contrairement au changement de définition, la mise à l'échelle conserve les bonnes proportions des différents objets graphiques et n'introduit pas de flou sur les textes ou les images. Pour être exact, il arrive que certaines applications anciennes ne supportent pas bien la mise à l'échelle et deviennent légèrement floues. Les cas sont cependant de plus en plus rares et il est alors possible de désactiver individuellement la mise à l'échelle pour l'application problématique.