Comment suivre le retour d'Artemis II sur Terre en direct sur Internet ?

Après un voyage historique d'environ 10 jours pour effectuer un tour complet de la Lune, la mission Artemis II s'apprête à revenir sur Terre. Voici comment suivre la conclusion de ce passionnant périple en direct.

Après un incroyable périple autour de la Lune qui a débuté le 2 avril, il est temps pour l'équipage de la mission Artemis II de revenir sur Terre ! L'atterrissage du vaisseau spatial Orion est prévu dans la nuit du 10 au 11 avril 2026 à 2h07 (heure française). L'amerrissage doit avoir lieu dans les eaux du Pacifique, au large de San Diego (Californie), et autant dire que cela s'annonce mouvementé !

Avec des températures maximales de 2 800 °C et une capsule allant à 40 000 km/h, il s'agit de l'étape la plus risquée de ce voyage pourtant loin d'être reposant. D'autant plus que la liaison avec Houston sera interrompue durant plusieurs minutes, alors qu'Orion va brutalement décélérer pour atteindre une vitesse de 520 km/h en quelques minutes seulement. Il y a un fort risque que la rentrée atmosphérique endommage une partie de son bouclier thermique.

Plusieurs observateurs sont parvenus à capturer des images de la capsule se dirigeant vers la Terre. C'est le cas du Meteoroid Environment Office – un organisme de la NASA chargé d'étudier les risques liés aux météoroïdes pour les engins spatiaux –, du compte "Astronomy Live" tenu par un astronome amateur américain ou encore du scientifique et vulgarisateur néerlandais Marco Langbroek. On vous prévient, il faut avoir l'œil !

Pour ceux qui désirent suivre la fin de l'épopée lunaire du vaisseau spatial, la NASA a mis en ligne un service permettant de savoir en temps réel où se trouve la capsule Orion entre la Terre et la Lune. La chaîne YouTube de la NASA permet également de l'observer en direct – nous vous insérons la vidéo à venir ci-dessous.

Artemis II : retour sur un voyage historique de 10 jours

Après de nombreux reports, la fusée Space Launch System (SLS) de la NASA a finalement décollé jeudi à 0 h 35 avec à son bord quatre astronautes (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen), partis faire le tour de la Lune lors d'un périple de dix jours. Un événement sensationnel, d'autant plus que, depuis la fin du programme Apollo en 1972, personne n'était retourné aussi près de l'astre.

Après un décollage réussi, Orion est resté "proche" de la Terre afin de tester ses systèmes de survie. Les moteurs ne se sont allumés que lors du troisième jour afin d'emmener les quatre astronautes vers leur objectif. Au cinquième jour, ils ont survolé la face cachée de la Lune, ce qui a constitué une des étapes la plus risquée, étant donné que, pendant environ 40 minutes, le satellite a bloqué toutes les communications avec la Terre, laissant l'équipage en totale autonomie. Certes, l'équipage d'Artemis II n'a pas posé le pied sur la Lune, car ce privilège est réservé à Artemis IV, mais il a tout de même permis au programme de franchir un jalon important. Reste qu'il est temps pour les membres de l'expédition de revenir sur Terre !

Artemis II : un site pour suivre l'expédition en temps réel

Pour rappel, il est possible de suivre l'expédition grâce à AROW (Artemis Real-time Orbit Website). Il s'agit d'un site de tracking qui indique la distance exacte par rapport à la Terre, la vitesse de la capsule et le temps de mission écoulé. Le public peut également visualiser les données recueillies par les capteurs d'Orion et transmises au Centre de contrôle des missions du Centre spatial Johnson de la NASA tout au long du vol. L'application mobile de l'organisme permet de recevoir des notifications critiques sur smartphone et dispose d'un système de suivi en réalité augmentée. Enfin, les images et points presse seront retransmis sur différentes plateformes de streaming. Toutes les informations pour suivre le retour de l'équipage sont accessibles sur :

Le site Web de la NASA ( www.nasa.gov/trackartemis )

L'application mobile NASA ( www.nasa.gov/nasa-app )

Les services de streaming NASA+ et YouTube

© NASA

N'oublions pas que, si la mission est un succès, cela ne signifiera pas pour autant qu'un retour sur la Lune sera imminent. En effet, la NASA a revu sa stratégie. Initialement prévue pour réaliser l'alunissage, la mission Artemis III servira finalement de répétition en orbite terrestre, afin de valider les nouvelles combinaisons et les modules de transfert. Il faudra attendre la mission Artemis IV pour espérer revoir un humain sur le satellite. L'objectif, lui, reste inchangé : installer une présence durable au pôle Sud lunaire, notamment pour faire face aux ambitions chinoises, Pékin espérant y envoyer ses propres astronautes à l'horizon 2030. Et, par la suite, ouvrir la voie à la première mission habitée vers Mars.