MacBook, iPad, Mac mini, HomePod… Apple fait exploser les prix de ses produits

La firme de Cupertino vient d'appliquer brusquement des hausses de prix massives sur l'ensemble de sa gamme Mac et iPad. Des augmentations allant de 100 à 700 euros selon les modèles, entrées en vigueur ce jeudi 25 juin.

Tim Cook l'avait annoncé il y a quelques jours (voir notre article). Il n'aura pas fallu attendre pour que sa mauvaise nouvelle se réalise. Dans une interview accordée au Wall Street Journal la semaine dernière, le PDG d'Apple avait déclaré que les augmentations de prix étaient devenues "inévitables" en raison de la hausse des coûts des composants : "L'offre est insuffisante à un moment où les consommateurs veulent des appareils, et les fabricants de mémoire répercutent d'importantes hausses de prix." La mise en garde était claire. La mise en application, elle, a été immédiate.

Ce jeudi, l'Apple Store a brièvement fermé ses portes, le temps qu'Apple applique ses nouveaux tarifs sur l'ensemble de la gamme Mac. Tim Cook avait lui-même résumé la situation sans détour avant la fermeture : "Jusqu'à présent, nous avons protégé nos clients de ces hausses, mais nous avons désormais atteint un point où nous devons commencer à augmenter les prix d'un certain nombre de produits."

Prix Apple : des hausses brutales de 100 à 700 euros

Les chiffres donnent le vertige. Le MacBook Neo, symbole de l'accès abordable à la gamme Apple, augmente de 100 euros et démarre désormais à 799 euros. Le MacBook Air prend 200 euros d'un coup, pour un nouveau prix de départ à 1 399 euros. Le MacBook Pro 14 pouces s'envole de 300 euros à 2 199 euros.

Les Mac de bureau n'échappent pas à la vague. L'iMac grimpe de 300 euros, passant de 1 499 à 1 799 euros. Le Mac Studio subit la hausse la plus spectaculaire : 700 euros supplémentaires du jour au lendemain, pour un tarif d'entrée qui frôle désormais les 3 000 euros. Quant au Mac mini, la situation est plus subtile : Apple n'a pas augmenté le prix d'une configuration à l'identique, mais a supprimé le modèle d'entrée de gamme à 699 euros, faisant mécaniquement passer le ticket d'entrée à 949 euros.

Les iPad suivent le même chemin. L'iPad Pro 11 pouces passe de 999 à 1 199 dollars aux États-Unis, et l'iPad Air de 599 à 749 dollars. Les augmentations touchent également l'Apple TV 4K et le HomePod mini, ainsi que le Vision Pro. Deux catégories sont pour l'instant épargnées : l'Apple Watch et l'iPhone — mais leur renouvellement est attendu en septembre, et la prudence s'impose.

Prix Apple : une crise des composants aux conséquences durables

La cause officielle de ces hausses est une pénurie de mémoire vive et de stockage. La demande mondiale en puces mémoire dépasse actuellement l'offre disponible, et les fabricants de composants répercutent ces tensions sur leurs clients industriels, dont Apple. La firme de Cupertino, qui avait jusqu'ici absorbé ces surcoûts sans les transmettre aux consommateurs, a visiblement atteint sa limite.

MacBook Neo 13 pouces (A18 Pro - RAM 8 Go - SSD 256 Go)

MacBook Air 13 pouces (M5 - RAM 16 Go - SSD 512 Go)

iPad 11 pouces (M4 - 256 Go)

MacBook Air 15 pouces (M5 - RAM 16 Go - SSD 512 Go)

Pour les acheteurs qui hésitaient encore, la fenêtre s'est refermée hier soir. Les anciens prix ont disparu de l'Apple Store en quelques heures, sans période de transition ni stock tampon. Reste une consolation pour ceux qui avaient anticipé : Amazon et d'autres revendeurs liquident en ce moment leurs stocks aux anciens tarifs, avec des remises parfois supérieures à 300 euros sur certains modèles. Si vous aviez envie d'un Mac ou d'un iPad c'est le moment de foncer sur ces – dernières ? – bonnes affaires !