Logitech MX Master 4 : une souris à retour haptique pour les pros

Logitech renouvelle sa gamme de souris pros avec la MX Master 4, un modèle sans fil ergonomique qui introduit pour la première fois un retour haptique et un sélecteur d'actions rapides très original baptisé Action Ring.

En 2015, Logitech lançait la première MX Master avec une promesse simple : offrir une souris sans fil polyvalente, taillée pour les professionnels, les créatifs et les utilisateurs exigeants sur PC comme sur Mac. Ergonomie soignée, molette à défilement rapide, capteur haute résolution fonctionnant sur presque toutes les surfaces et utilisation possible sur trois ordinateurs grâce à un astucieux sélecteur : les bases étaient posées. Depuis, chaque itération a affiné la recette sans la trahir. La MX Master 2 a consolidé le confort, la 3 a introduit la fameuse molette MagSpeed pour les défilements rapides, et la 3S a apporté des clics plus silencieux. Cette série est devenue un standard dans les studios de création comme dans les open spaces.

La quatrième génération qui arrive aujourd'hui avec la MX Master 4 ne rompt pas avec cette philosophie. À première vue, rien ne change vraiment : même silhouette sculptée pour la main droite – uniquement –, même repose-pouce distinctif, mêmes boutons latéraux. Pourtant, sous la coque, Logitech a choisi d'introduire une innovation que ses concurrents n'avaient pas osé tenter : un bouton avec retour haptique.

© Logitech

Logitech MX Master 4 : un design toujours ergonomique

Visuellement, la MX Master 4 change peu. On retrouve les lignes massives mais confortables qui ont fait sa réputation, avec une prise en main naturelle malgré un poids élevé de 150 grammes qui pourra rebuter les amateurs de légèreté. La molette MagSpeed reste de la partie, avec toujours la même efficacité. Elle fonctionne toujours en deux modes, entre lesquels on bascule instantanément d'une simple pression sur le petit bouton situé juste en-dessous : un défilement libre et fluide jusqu'à 1 000 lignes par seconde ou un défilement cranté avec un arrêt précis. La grande classe ! La molette horizontale du pouce gagne en robustesse grâce à l'aluminium bas carbone, une évolution autant esthétique qu'écologique.

Offrant une précision remarque de 8 000 DPI, le capteur optique est identique à celui de la 3S et fonctionne même sur le verre. Les clics sont annoncés 90 % plus silencieux que sur la génération précédente, un atout dans un bureau partagé ou lors de réunions en ligne. La matière du revêtement a été revue pour une meilleure résistance et un toucher plus agréable.

Quelques ajustements ergonomiques apparaissent cependant. Le bouton Gestures, déplacé, se situe désormais à l'avant des touches avant-arrière. S'il conserve son intérêt pour déclencher des raccourcis comme afficher le bureau, sa position peut toutefois sembler moins naturelle pour certains, Logitech misant clairement sur le nouveau bouton haptique comme centre de gravité de la souris.

Logitech MX Master 4 : le pari du retour haptique

C'est en effet la première grande nouveauté introduit par la MX Master 4. Logitech a effet doté sa souris d'une grande zone placée sous le pouce qui qui fait office de bouton avec retour haptique. Jusqu'ici, ce type de fonction était surtout associé aux smartphones ou aux trackpads d'ordinateurs portables. Logitech l'applique désormais à une souris haut de gamme. Le principe : de petites vibrations, modulables et personnalisables, accompagnent certaines actions. On peut ressentir une impulsion lors du passage d'un mode de défilement à un autre, une vibration discrète lors d'une capture d'écran, ou un signal tactile lorsqu'un raccourci s'active.

© Logitech

Cette innovation a un objectif clair : rendre l'usage plus intuitif et plus précis. Dans un logiciel de retouche photo, il devient possible de savoir physiquement qu'un outil a été sélectionné. Dans un tableur volumineux, une vibration peut signaler un changement de feuille. Pour un développeur, le déclenchement d'un script peut être marqué par un retour distinct. L'idée n'est pas de transformer la navigation, mais de lui donner une dimension supplémentaire, comme l'avait fait Apple autrefois avec son Taptic Engine.

Logitech MX Master 4 : l'Action Ring, un nouveau centre de commandes

Le retour haptique ne vient pas seul. Logitech inaugure également l'Action Ring, une roue virtuelle de raccourcis affichée à l'écran. D'une pression du pouce sur la zone haptique, on affiche une interface circulaire – d'où la notion de Ring, anneau – avec des actions prédéfinies ou personnalisées, avec des icônes disposées un peu comme dans une horloge. Capture d'écran, lecture de musique, lancement d'un logiciel : tout peut être déclenché sans quitter le pointeur des yeux.

© Logitech

Le logiciel Logi Options+ disponible sur macOS et Windows permet de personnaliser chaque bouton et chaque molette de la souris ainsi que l'Action Ring, de configurer des raccourcis spécifiques par application et même d'automatiser des tâches avec les "actions intelligentes" (Smart Actions). Adobe Photoshop, Premiere Pro, Excel ou encore Spotify disposent déjà de modèles adaptés. Logitech affirme que cette interface pourrait réduire jusqu'à un tiers le temps passé à manipuler la souris dans certains flux de travail. Derrière ce chiffre marketing se cache une idée séduisante : limiter les allers-retours incessants vers les menus et concentrer les actions à portée immédiate du pouce. À voir à l'usage.

© Logitech

Logitech MX Master 4 : une connectivité et une autonomie améliorées

Un des reproches adressés aux générations précédentes concernait parfois les décrochages en Bluetooth. Logitech a donc intégré un nouveau chipset et optimisé l'antenne. Résultat : une connexion annoncée deux fois plus stable. La MX Master 4 est compatible Bluetooth, mais elle peut aussi fonctionner avec Logi Bolt, un protocole propriétaire pensé pour les environnements saturés d'ondes. Un dongle USB-C est fourni, un détail appréciable alors que la transition vers ce port est désormais la norme.

Côté endurance, la promesse reste la même : jusqu'à 70 jours d'utilisation après une charge complète. Et une minute branchée suffit à récupérer trois heures d'autonomie. Impressionnant ! Notons que la recharge passe désormais par une petite prise USB-C située à l'avant, sous les boutons, et que la souris peut être utilisée pendant qu'elle se recharge.

Dernier détail appréciable : si elle fonctionne naturellement sous Windows et macOS, la MX Master 4 est également compatible avec Linux, ChromeOS mais aussi Android (version 12 et suivantes) et iPadOS (15 et suivants).

Logitech MX Master 4 : un produit haut de gamme qui se veut durable

Comme de nombreux constructeurs, Logitech met en avant ses efforts écologiques. La MX Master 4 utilise ainsi des plastiques recyclés entre 48 % et 54 % selon les coloris, une batterie utilisant du cobalt recyclé, et des molettes en aluminium bas carbone. Signe encourageant, la souris est désormais conçue pour être plus facilement réparable : des vis apparentes permettent de remplacer la batterie sans détruire les patins.

Ces efforts ne transforment pas la MX Master 4 en produit écoresponsable par excellence, mais ils témoignent d'une volonté d'accompagner l'évolution du secteur. À 130 euros, la souris conserve le tarif de la génération précédente, un point notable dans un contexte où l'inflation est souvent invoquée pour justifier des hausses.

Logitech MX Master 4 : une évolution prudente mais marquante

Avec la MX Master 4, Logitech ne révolutionne pas sa gamme. Le design, l'ergonomie et la fiche technique reprennent des éléments déjà connus. Mais le retour haptique et de l'Action Ring apportent une nouvelle dimension à un outil de travail déjà réputé. Les professionnels de la création, de la bureautique ou du développement y verront peut-être un gain tangible de confort et de productivité.

Reste une question : ce retour haptique est-il une innovation durable ou une curiosité technologique qui sera oubliée dans deux générations ? Logitech parie sur la première option. Les utilisateurs, eux, décideront si ce nouvel outil tactile mérite de devenir un standard.