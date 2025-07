Test Geekom A5 Edition 2025 : un mini PC équilibré et silencieux à prix doux

Si le Geekom A5 Edition 2025 ne révolutionne pas le genre, il se distingue par son équilibre général, sa connectique complète, ses possibilités d'évolution et son silence de fonctionnement. Un excellent mini PC polyvalent.

Grand spécialiste des mini PC, Geekom ne cesse d'étendre son catalogue, à la fois vers le haut, avec des modèles premium comme le A8 (voir notre test) ou le tout récent IT15, et vers le bas, avec des produits premier prix comme le Mini Air12 Lite (voir notre test). mais le constructeur chinois n'en oublie pas pour autant d'enrichir son milieu de gamme. Il l'avait déjà fait il y a quelques mois avec l'excellent A6 (voir notre test), qui profita du luxueux boîtier métallique façon Mac mini des A7 et 8 tout en restant sous la barre symbolique des 500 euros. Et il a continué avec le A5 Edition 2025, une version revisitée d'un modèle plus ancien qui proposée cette fois à moins de 400 euros. L'idée, très claire, n'est pas de chercher à rivaliser avec les petits bolides dotés de processeurs de dernière génération, mais, plus modestement et plus sagement, d'offrir tout ce que l'on attend d'un ordinateur généraliste polyvalent pour un tarif contenu.

Geekom A5 Edition 2025 : l'avis de CCM Processeur au choix

Très bonne qualité de fabrication

Performances générales très correctes

Gestion de 4 écrans

Nombreuses interfaces et l ecteur de cartes mémoire

Mémoire vive et stockage extensibles

Faible consommation électrique

Windows 11 Pro préinstallé sans logiciel inutile Performances graphiques limitées en jeu vidéo

Pas d'USB 4

Bios minimaliste

Geekom A5 Edition 2025 : un boîtier classique et solide

Soigneusement emballé, comme toujours chez Geekom qui fait généralement mieux que la concurrence en la matière, le A5 est livré en standard avec son bloc d'alimentation externe, un câble HDMI et une plaque Vesa pour une fixation derrière un écran (moniteur ou téléviseur). Du classique. Un bon point pour le bloc d'alimentation, assez compact, qui délivre une puissance maximale 65 W.

Côté design, suivant l'adage "C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe", Geekom n'a pas cherché à réinventer la roue : le constructeur s'est en effet contenté de reprendre un boîtier largement éprouvé sur d'autres modèles tels le Mini IT8 ou le Mini IT11. Un châssis compact – 117 x 112 x 50 mm pour 650 g – et sobre, aux lignes très classiques – moins raffinées que celles du A8 ou du GT13, par exemple –, mais qui reste élégant et qui, surtout, présente plusieurs avantages en termes d'agencement interne et de ventilation.

Et si la coque de couleur "gris chaud" reste en plastique, l'ensemble est toujours monté dans un cadre métallique et sur une plaque inférieure également en métal. Une structure qui respire la solidité, comme sur les anciens modèles qui ont largement fait leurs preuves, et qui permet à Geekom d'affirmer que le A5 résiste à de fortes pressions et à toutes sortes de chocs ou de chutes. Bref, un petit côté tank rassurant.

Geekom A5 Edition 2025 : une connectique très complète

Comme souvent chez Geekom, le A5 bénéficie d'une connectique bien équilibrée. En façade, à côté du bouton marche-arrêt – bien dimensionné –, on trouve une entrée-sortie audio stéréo en mini jack et deux prises USB-A compatibles USB 3.2 Gen 2 à 10 Gbit/s. Sur le flanc gauche, on dispose d'un lecteur de cartes mémoire au format SD : un élément aussi rare que pratique ! Et à l'arrière, une prise USB-A compatible USB 2.0 à 480 Mbit/s, une autre prise USB-A compatible USB 3.2 Gen 2 à 10 Gbit/s, deux prises USB -C également compatibles USB 3.2 Gen 2 à 10 Gbit/s, deux sorties vidéo en HDMI 2.0 et un port Ethernet à 2,5 Gbits/s. .

Des interfaces auxquelles s'ajoutent du sans fil avec du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Rien à redire, c'est très complet et très polyvalent puisque l'on peut utiliser une foule de périphériques, et même utiliser jusqu'à quatre écrans en 4K simultanément, en combinant les prises HDMI et les USB-C, on peut ainsi brancher, ce qui est plus que suffisant pour un usage classique, le tout en profitant d'une connexion Internet en très haut débit. Car contrairement à ce que voudraient faire croire la publicité et certains enfants gâtés, on vit très bien sans Wi-Fi 7, même en 2025, d'autant que l'Ethernet 2.5G est là pour le réseau en haute vitesse. Certes, on trouve mieux ailleurs, mais pas dans cette gamme de prix, et, surtout, c'est largement suffisant pour la plupart des gens.

Geekom A5 Edition 2025 : un ordinateur très évolutif

L'un des grands atouts du boîtier du A5, c'est son évolutivité. D'abord, il est très facile à ouvrir car les quatre vis qui retiennent la plaque inférieure sont accessibles directement dans les pieds en caoutchouc. On peut même les retirer à la main, sans tournevis ! Ensuite, on découvre plusieurs bonnes surprises.

Ainsi, la plaque dispose d'un logement et de la connectique nécessaire pour accueillir un disque dur ou un SSD au format 2,5 pouces à la norme Sata 3. De quoi augmenter très facilement la capacité de stockage, et à moindre coût, même si cette interface est plus lente que le PCIe. Par ailleurs, en plus du SSD au format M2. 2280 à la norme NVMe PCIe Gen 3x4 – un modèle de 1 To en standard – , on dispose d'un autre emplacement M.2 au format 2242 permettant d'installer un SSD là aussi à la norme Sata. Enfin, on trouve deux barrettes de Ram au format SODIMM DDR4-3200 : les deux emplacements sont occupés par des modules de 8 Go pour un total de 16 Go, mais on peut facilement les remplacer par des barrettes de 32 Go pour monter à 64 Go si besoin. On le voit, le A5 brille par ses capacités d'extension et d'évolution. : ce n'est clairement pas une machine figée qui risque d'être limitée dans deux ou trois ans. Merci Geekom !

Au passage, signalons l'excellente qualité de fabrication et de finition de l'ensemble, à l'extérieur comme à l'intérieur. Tout est parfaitement assemblé et ajusté, en dégageant une sensation de sérieux, bien loin d'autres réalisations chinois très approximatives. Et Geekom a choisi des composants de haute qualité, comme des condensateurs au tantale qui assurent stabilité et fiabilité. Pas étonnant que le constructeur garantisse ses produits trois ans.

Toujours au registre fabrication, on note l'emploi d'un système de refroidissent sophistiqué et bien dimensionné – baptisé IceBlast 2.0 par Geekom –, avec un double caloduc en cuivre, ainsi qu'une disposition d'antenne astucieuse sur le pourtour du boîtier, destinée à assurer une connexion sans fil sans interférences. Du beau travail.

Geekom A5 Edition 2025 : un processeur au choix

Comme c'est de plus en plus souvent le cas avec les mini PC, le A5 Edition 2025 est proposé dans avec un processeur au choix. En l'occurrence, des puces AMD évidemment de même catégorie, avec des petites variantes : un Ryzen 7 5825U ou un Ryzen 5 7430U. Des références similaires à ce que NiPoGi propose pour son E3B (voir notre test), un modèle situé dans cette gamme de prix. C'est la version avec un 7430U que nous avons reçue pour ce test, mais Geekom met surtout en avant la déclinaison avec le 5825U sur son site en ce moment – peut-être pour des question d'approvisionnement.

Quoi qu'il en soit, malgré ce que laissent entendre leurs appellations, ces deux puces sont très récentes et reposent sur l'architecture Zen 3 en technologie 7 nm. En réalité, il s'agit fondamentalement du même processeur : AMD, comme Intel et les autre concepteurs de circuits, joue simplement sur les noms pour reclasser certains composants qui ne passent pas tous els tests de validation.

Les différences se situent essentiellement au niveau du nombre de cœurs physiques (et des threads, les cœurs logiques), et des fréquences de fonctionnement, avec un avantage pour le 5825U qui possède 8 cœurs et 16 threads contre 6 et 12 pour le 7430U . Les deux processeurs intègrent un circuit graphique de type Radeon Graphics (de classe Vega), plus ancien et moins performant que les 680M et 780M qui équipent des Ryzen plus modernes. Mais, surtout, ces processeurs ont une enveloppe thermique (TDP) de seulement 15 W. En clair, il s'agit de puces très basse consommation conçues à l'origine pour des ordinateurs portables, qui présentent l'énorme avantage de chauffer peu : un atout majeur dans un mini PC.

Ryzen 7 5825U Ryzen 5 7430U Architecture - Gravure Zen 3 - 7 nm Zen 3 - 7 nm Fréquence 2.0 GHz - 4.5 GHz 2.3 GHz - 4.3 GHz Coeurs/Threads 8/16 6/12 Mémoire cache L1: 512 Ko - L2: 4 Mo - L3: 16 Mo L1: 384 Ko - L2: 3 Mo - L3: 16 Mo TDP 15 W 15 W GPU Radeon Graphics Vega Radeon Graphics Vega Coeurs graphiques 8 7 Année de sortie 2022 2023

Geekom A5 Edition 2025 : des performances très correctes

Au chapitre performances, pas de surprises : le A5 tient bien son rang d'ordinateur de milieu de gamme. Dans la version Ryzen 5 7430U, il obtient ainsi des résultats très corrects avec les benchmarks traditionnels : 3858 points en global et 15410 points pour le processeur sous Passmark, 1930 points en monocœur et 6547 points en multicœurs pour le CPU et 14390 points pour le GPU sous Geekbench 6, et 1401 points en monocœur et 6842 points en multicœurs sous Cinebench R23. Des performances honnêtes et solides, donc, même si elles n'égalent pas celles de machines équipées de processeurs plus puissants. On est globalement au niveau d'un Ryzen 5 5600H ou d'un Ryzen 5 Pro 7535U côté AMD et d'un Core i5-12400T, d'un Core i9-9900 ou encore d'un Core Ultra 7 155U côté Intel, ce qui est plus qu'honorable. Et même d'un M1 ou d'un M2 8 cœurs Apple, bien que la comparaison soit toujours délicate du fait de la différence d'environnements.

Sur le plan des performances graphiques, et notamment en jeu vidéo, pas de miracle compte tenu de la puissance du GPU intégré : en 10809, avec un niveau de détails bas, on obtient en moyenne 175 FPS dans League of Legends, 150 FPS dans Valorant, 80 FPS dans Counter Strike 2 et 35 FPS dans GTA V. En clair, on peut faire tourner confortablement des titres anciens et/ou pas trop gourmands mais pas des jeux exigeants comme Cyberpunk 2077. Ce qui n'est pas une surprise, le A5 n'est pas un PC de gamer. Cela dit, comme nous l'avons vérifié, il suffit pour faire du montage vidéo en Full HD (1080p) voire plus, même si l'on note parfois quelques petits ralentissements en 4K. Et il reste évidemment très à l'aise dans la retouche photo et le graphisme en 2D.

Avec des débits maximum de 3200 Mo/s en lecture et de 2300 Mo/s en écriture, le SSD installé en standard est dans la moyenne des bons PC bureautiques : pas un foudre de guerre – les meilleurs dépassent les 7000 Mo/s –, mais plus que suffisant pour tout faire, et, surtout, très cohérent avec le reste des composants, ce qui prouve une nouvelle fois que le A5 est bien équilibré. Notons que ce SSD

Dans l'ensemble, le A5 s'avère d'ailleurs très réactif au quotidien : que ce soit démarrage de Windows, au lancement des applications ou dans la navigation, tout est fluide.

À propos de logiciel, on apprécie une nouvelle fois d'avoir Windows préinstallé en activé par défaut, en version 11 Pro, et sans application inutile ou parasite, du genre bloatware, adware ou spyware. Les pilotes sont à jour et le centre de contrôle graphique AMD est même déjà installé. Geekom a vraiment prévu un PC prêt à l'emploi. Merci !

En revanche, le Bios de la machine est limité au strict minimum. En dehors des options de boot (démarrage), on ne trouve guère qu'un réglage de ventilateur (fan) qui correspond en réalité aux modes de puissance disponibles pour le processeur avec trois choix : Normal (par défaut), Quiet (tranquille) ou Performance, qui permet de grapiller un peu de puissance supplémentaire. Clairement, le A5 n'est pas du tout un PC pour bidouilleurs, mais cela n'a aucune importance pour le commun des utilisateurs.

Geekom A5 Edition 2025 : une machine sobre et silencieuse

On l'a dit, l'un de atouts du A5, c'est son processeur basse consommation. Et cela se ressent immédiatement à l'utilisation. Il consomme moins de 4 W au repos, ce qui est exceptionnel, et seulement entre 10 et 30 W en utilisation normale, avec quelques pointes à 35 ou 40 W lors de tâches plus intenses. C'est réellement remarquable. Et l'alimentation de 65 W a encore une belle marge pour nourrir des SSD supplémentaires.

Conséquence très appréciable : le processeur ne dépasse pas les 70 °C lors de calculs intensifs, et le boîtier demeure autour des 30 °C en utilisation normale. Des valeurs là encore remarquables qui prouvent que le système de refroidissement monté par Geekom est parfaitement dimensionné et que les composants du A5 ne souffriront pas de surchauffe, ce qui devrait contribuer à leur longévité.

Et le cadeau bonus, c'est le silence de fonctionnement. En utilisation classique, le A5 reste sous les 29 dBA à 30 cm – la limite inférieure de notre sonomètre… –, sans dépasser les 32 dBA en mode intensif/ C'est bien simples, on ne l'entend jamais : c'est clairement l'un des mini PC les plus discrets du marché sur le plan sonore. Une qualité essentielle pour tous ceux qui veulent travailler dans le calme absolu, sans jamais entendre le moindre ronronnement de ventilateur. Geekom a vraiment fait très fort sur ce plan.

Geekom A5 Edition 2025 : un excellent rapport prestations/prix

Geekom A5 2025 Edition (AMD Ryzen 5 7430U - RAM 16 Go - SSD 512 Go) Neuf à partir de 379,00 € Amazon 379,00 € Voir

Au final, le A5 Edition 2025 s'avère beaucoup plus intéressant qu'il ne paraît de prime abord. Certes, il est moins joli et moins puissant que ses grands frères" de la série A dotés d'un châssis plus raffiné et de processeurs plus performants. Mais son Ryzen suffit amplement pour toutes les applications classiques, notamment dans un cadre familial et domestique : il n'en faut pas plus pour de la bureautique, de la navigation Internet, de la lecture de vidéos et de musiques, de la retouche photon, et même pour faire un peu de montage vidéo ou se lancer dans la création numérique.

Si son boîtier est moins grâcieux, il est très généreux en connectique. Il est en outre très accueillant et permet de faire facilement évoluer ce mini PC, que ce soit en mémoire vive ou en stockage. Surtout, il est très silencieux, grâce à son système de refroidissement bien dimensionné et très efficace : un détail qui compte pour beaucoup. Et comme il est très sobre sur le plan énergétique, on peut le laisser allumé des journées entières sans se soucier de sa consommation.

Enfin, et ce n'est pas un détail, il n'est vraiment pas cher : que ce soit avec un Ryzen 5 7430U ou un Ryzen 7 5825U, on le trouve autour de 370 euros avec 16 Go de Ram et un SSD de 512 Go, aussi bien sur le site de Geekom que sur Amazon et d'autres boutiques en ligne. Et régulièrement à un prix plus bas, grâce à des promotions ou des coupons de réduction. Le tout, avec une garantie de 3 ans, comme toujours chez Geekom. Une très bonne affaire pour qui cherche un petit PC à tout faire !