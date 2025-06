Test NiPoGi E3B : un mini PC généraliste pas cher et très silencieux

S'il ne rivalise pas avec des mini PC haut de gamme actuels sur le plan des performances, le E3B de NiPoGi suffit amplement pour une utilisation généraliste classique. Surtout, il est aussi silencieux que son prix est doux.

On pourrait classer les nombreuses marques chinoises qui proposent des mini PC dans deux catégories : d'un côté, celles qui visent clairement le haut de gamme, avec des modèles premium, dotés des dernières technologies et des processeurs récents, avec souvent des innovations en termes de design et des fonctions ; de l'autre, celles qui se concentrent essentiellement sur les machines d'entrée de gamme à prix serrés. Même s'ils disposent de catalogues assez larges, avec des mini PC d'entrée de gamme, Beelink, Geekom et Minisforum appartiennent incontestablement à la première famille, tandis que l'on compte une multitude de marques dans la seconde, telles Bmax, Acemagic, GMKtec ou Trigkey, pour n'en citer qu'une poignée.

Mais la plus connue est sans doute NiPoGi, qui figure en bonne place depuis des années sur des boutiques en ligne comme Amazon ou AliExpress. Sans chercher à révolutionner le genre ni à battre des records de performances, le constructeur propose ainsi de nombreux modèles très abordables qui visent l'essentiel pour des usages classiques, que ce soit pour la bureautique ou la lecture de contenus multimédias. Et c'est précisément la vocation du E3B – quelle poésie ! –, un mini PC modeste, mais assez polyvalent et, surtout, vendu à un tarif très bas, autour de 300 euros selon les promotions en cours. En clair, un ordinateur miniature sans prétention, conçu pour remplacer un vieille tour dans toutes les tâches courantes actuelles, d'autant qu'il tourne évidemment sous Windows 11.

NiPoGi E3B : l'avis de CCM Fonctionnement très silencieux

6 prises USB-A

Performances suffisantes pour la bureautique

Gestion de trois écrans

Stockage et mémoire extensibles

Faible consommation électrique

Windows 11 Pro préinstallé sans logiciel inutile

Excellent rapport prestations/prix Processeur d'ancienne génération

SSD Sata très lent

Performances graphiques limitées

Pas d'USB 4

NiPoGi E3B : un processeur au choix

Attention : au catalogue NiPoGi et sur les boutiques en ligne, le E3B existe sous plusieurs versions et sous la même appellation, ce qui peut induire en erreur. En pratique, c'est principalement le processeur qui varie selon les déclinaisons. Selon les cas, on le retrouve équipé qu'un Ryzen 7 5825U, d'un Ryzen 5 7430U ou encore d'un Ryzen 7 5700U comme sur l'exemplaire que le constructeur nous a fourni. La logique qui prévaut à ces différentes déclinaisons n'est pas très claire dans la mesure où les prix sont très similaires – probablement une histoire de stock.

Quoi qu'il en soit, toutes ces puces jouent dans la même catégorie, malgré des différences de génération et d'architecture. Ainsi, le Ryzen 7 5700U, le plus ancien, repose sur une architecture Zen 2, tandis que le Ryzen 7 5825U et le Ryzen 5 7430U profitent de l'architecture Zen 3, plus récente. Pour autant, tous sont gravés en technologie 7 nm. Les différences se situent principalement au niveau du nombre de cœurs physiques (et des threads, les cœurs logiques), des fréquences de fonctionnement et de la mémoire cache. Tous intègrent un circuit graphique de type Radeon Graphics (de classe Vega), plus ancien et moins performant que les 680M et 780M qui équipent des Ryzen plus modernes. Mais, surtout, tous sont données pour une enveloppe thermique (TDP) de seulement 15 W. En clair, il s'agit de puces très basse consommation conçues pour des ordinateurs portables, qui présentent l'énorme avantage de chauffer peu : in véritable atout dans un mini PC.

Ryzen 7 5700U Ryzen 7 5825U Ryzen 5 7430U Architecture - Gravure Zen 2 - 7 nm Zen 3 - 7 nm Zen 3 - 7 nm Fréquence 1.8 GHz - 4.3 GHz 2.0 GHz - 4.5 GHz 2.3 GHz - 4.3 GHz Coeurs/Threads 8/16 8/16 6/12 Mémoire cache L1: 512 Ko - L2: 4 Mo - L3: 8 Mo L1: 512 Ko - L2: 4 Mo - L3: 16 Mo L1: 384 Ko - L2: 3 Mo - L3: 16 Mo TDP 15 W 15 W 15 W GPU Radeon Graphics Radeon Graphics Radeon Graphics Coeurs graphiques 8 8 7 Année de sortie 2021 2022 2023

Quant aux performances pures, si l'on s'en tient aux relevés effectués par CPU Benchmark, elles restent assez proches, avec un net avantage pour le Ryzen 7 5825U. Logique, il utilise 8 cœurs, fonctionne à des fréquences élevées et possède une bonne quantité de mémoire cache. Le Ryzen 7 5700U ferme logiquement la marche, mais sans démériter pour autant comme nous avons pu le constater.

NiPoGi E3B : un boîtier tout en plastique

Contrairement à Beelink ou Geekom, qui ont conçu des boîtiers en métal pour leurs modèles haut de gamme, NiPoGi se contente de plastique sur ses mini PC pour d'évidentes questions de coût. Le E3B n'échappe pas à la règle, mais ne donne pas dans le toc pour autant. D'un design très classique, avec ses angles arrondis, compact et léger (128 x 128 x 41 mm pour 570 g), il s'avère assez joli avec sa robe noire, et semble même relativement solide – du moins pour résister à des manipulations normales.

Un petit détail le distingue de ses nombreux homologues : l'aération. Ou plutôt, les aérations. En effet, si, comme la plupart des mini PC, le boîtier du E3B possède des ouvertures à l'arrière et sur les côtés, c'est par ces grilles latérales, assez larges au demeurant, qu'il expulse l'air chauffé par ses composants, la grille arrière servant aspirer de l'air frais. Par ailleurs, il comporte une ouïe circulaire placée dessous, sur sa plaque inférieure, mais qui n'est curieusement pas destinée à un ventilateur comme on pourrait le croire. Enfin sa plaque supérieure – son "capot" – laisse volontairement un petit espace avec les flancs, sans doute pour laisser entrer un peu plus d'air extérieur. Un système de ventilation assez étonnant mais qui se révèle très efficace en pratique, comme nous avons pu le constater lors de nos tests (voir plus loin).

Signalons pour finir avec ce petit tour du propriétaire que le E3B est livré avec son indispensable bloc d'alimentation, un câble HDMI et une petite plaque Vesa pour un pontage derrière un écran. Du classique dans l'univers des mini PC. En revanche, l'emballage est minimaliste avec un simple carton kraft : on est loin du luxe de Geekom et Beelink qui font des efforts de présentation.

NiPoGi E3B : une connectique ancienne mais généreuse

Mais c'est surtout au chapitre connectique que le E3B étonne. Pas par sa modernité, mais plutôt par sa générosité. En façade, en plus du bouton marche(arrêt, on trouve deux prises USB-A et une prise USB-C, toutes compatibles en USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s), et une prise audio stéréo en mini jack ; à l'arrière, une prise pour le bloc d'alimentation, un porte réseau Ethernet Gigabit (1 Gbit/s), deux sorties vidéo, une en HDMI 2.0, l'autre en DisplayPort 1.4 et, surtout, quatre prises USB-A en USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) !

Si l'on peut regretter l'absence d'USB 4; compréhensible dans cette gamme de prix, on peut en revanche se réjouir d'avoir autant de prises USB "classiques", pour brancher simultanément plusieurs périphériques "ordinaires" (clavier et souris filaires, clé USB, disque externe, webcam, interface audio, etc.), sans avoir à passer par un hub. Par ailleurs, le E3B peut afficher sur trois écrans, en combinant le HDMI, le DisplayPort et l'USB-C, qui gère le DisplayPort, chacun jusqu'au mode 4K à 60 Hz. Plus que suffisant pour une utilisation classique.

NiPoGi n'a évidemment pas fait l'impasse sur les connexions sans fil, et le E3B est équipé de modules Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. Pas de Wi-Fi 6E ou 7, donc, mais c'est logique pour un ordinateur à petit prix, le Wi-Fi 6 demeurant suffisant pour un usage classique – d'autant que l'Ethernet Gigabit est là pour une connexion Internet filaire rapide.

NiPoGi E3B : des possibilités d'évolution bienvenues

D'autres surprises viennent des entrailles de l'appareil, qui s'ouvre assez facilement : il faut juste un brin de patience pour retirer les quatre petits patins de caoutchouc qui dissimulent les vis maintenant sa plaque inférieure en plastique, et pour ôter encore quatre autres vis qui tiennent une plaque intérieure en métal. Rien de compliqué.

Une fois le boîtier ouvert, on découvre un intérieur proprement organisé. La première surprise provient de la mémoire vive : NiPoGi n'a installé qu'une seule barrette SO-DIMM de 16 Go en DDR4-3200, en laissant le deuxième emplacement vide. Certes, cela permet d'ajouter facilement une seconde barrette pour augmenter la Ram sans avoir à jeter un module, mais cela signifie aussi que la mémoire fonctionne en mode mono canal, ce qui n'est pas idéal pour les performances.

Dans le même registre, NiPoGi a installé en standard un SSD au format M.2 2280 – de 512 Go dans notre exemplaire –, mais il s'agit d'un modèle à la norme Sata, bien plus lente que le standard NVMe qui utilise le bus PCIe (PCI Express). Voilà qui n'augure rien de bon pour les débits en enregistrement et en lecture de données – même si un SSD reste bien plus rapide qu'un disque dur magnétique. Mais la bonne surprise, c'est qu'il est possible de monter un second SSD dans l'autre emplacement M.2 2280 qui lui est libre et, surtout, compatible à la fois Sata et PCIe. Voilà qui laisse de belles possibilités d'évolution, tant pour la mémoire vive que pour le stockage : le E3B devfrait pouvoir tenir quelques années.

NiPoGi E3B : des performances modestes mais solides

Avec son processeur relativement ancien et les choix techniques de NiPoGi pour la Ram et le SSD, le E3B délivre très logiquement des performances inférieures aux meilleurs mini PC actuels. En témoignent les scores obtenus avec les benchmarks traditionnels : 2215 points en global sous Passmark, avec 16545 points pour le processeur, 1554 points en monocœur et 5390 points en multicœurs pour le CPU et 12418 points pour le GPU sous Geekbench 6, et 1237 points en monocœur et 8450 points en multicœurs sous Cinebench R23. Des performances moyennes et même modestes, donc, mais assez solides, qui place globalement le Ryzen 5700U au niveau d'un Ryzen 5 5600H ou d'un Ryzen 5 7430U côté AMD, et d'un Core i5-11400, d'un Core i7-1260P ou d'un Core Ultra 5 228V coté Intel. Et même si la comparaison directe est toujours délicate, dans la mesure où les environnements logiciels sont complètement différents, le "vieux" Ryzen 7 5700U s'en tire avec les honneurs face à un M1 ou même un M1 Pro 8 cœurs Apple.

Rien d'exceptionnel aujourd'hui, donc, mais amplement suffisant pour toutes les tâches classiques, qu'il s'agisse de bureautique, de navigation Internet, de lecture vidéo, de retouche photo ou de montage audio. Le montage montage vidéo est également possible, tant qu'on reste en Full HD (1080), la 4K nécessitant davantage de puissance côté graphisme – nous avons ainsi noté des saccades en travaillant sur des vidéos en 4K, ce qui est logique.

Sans surprise, les performances graphiques du E3B sont de fait assez modestes. Avec son petit GPU intégré, le Ryzen 5700U ne peut évidemment pas lutter contre des puces plus modernes quand il s'agit de faire tourner des jeux gourmands comme Cyberpunk 2077, le Radeon RX Vega 8 étant bien moins puissant que les Radeon 780M et autres qui équipent les processeurs AMD récents. Cela étant, il peut faire tourner des titres anciens ou simples, moins exigeants, notamment en émulation. En mode 1080p (Full HD), avec un niveau de détail bas, on atteint ainsi 60 FPS dans Counter Strike 2, 90 FPS dans Valorant et même 140 FPS dans League of Legends, ce qui n'est pas ridicule. Et s'il n'est pas taillé pour la 3D et le traitement vidéo, il est tout à fait suffisant pour le reste, d'autant qu'il gère l'affichage multiple – jusqu'à trois écrans simultanément. Un détail appréciable pour ceux aiment travailler avec plusieurs moniteurs.

Si le E3B ne fait pas d'étincelles, c'est aussi, en partie, à cause de de la mémoire vive et du stockage : en effet, la Ram installée sur un unique barrette SO-DIMM fonctionne en mono canal et le SSD monté en usine est un modèle Sata, une interface limitée qui délivre des débits très faibles comme on le voit dans le test CrystalDisk Mark : seulement 533 Mo/s en lecture et 476 Mo/s en écriture. Soit environ 10 fois mois qu'avec un SSD NVMe standard. On se doute que NiPoGi a fait ces choix préjudiciables aux performances pour des questions de coûts, afin d'abaisser le prix du E3B.

La bonne nouvelle, c'est qu'il très simple d'y remédier. Côté mémoire, il suffit en effet d'ajouter une seconde barrette de Ram similaire dans le deuxième emplacement, libre, pour doubler la capacité mais aussi passer en mode double canal et ainsi bénéficier d'un meilleur débit. De même, en remplaçant le SSD Sata d'origine par un modèle NVMe, on peut très facilement obtenir de bien meilleurs débits de lecture te d'écriture. Certes, cela représente un petit investissement supplémentaire, mais le jeu en vaut la chandelle, et, surtout, il est bon de savoir que le E3B n'est pas "condamné" et qu'il peut facilement évoluer.

Cela dit, même en l'état, il suffit pour les tâches classiques du quotidien : ce n'est que pour des applications et des traitements plus lourds, en audio ou en vidéo, que ces goulets d'étranglement dans les transferts de données se font sentir. Pour un usage courant, dans Windows ou un navigateur Web, le E3B se montre parfaitement réactif, y compris au démarrage. Et c'est bien ce que l'on attend d'un mini PC généraliste qu'on utilise tous les jours.

NiPoGi E3B : un ordinateur sobre et silencieux

L'un des atouts majeurs du E3B, c'est son silence de fonctionnement. Il ne fait pratiquement aucun bruit : même quand on le pousse avec de traitements lourds, on entend à peine sa ventilation. Chose rare pour un appareil à dissipation thermique active, il reste sous les 32 dBA, et même sous le seuil de notre sonomètre en usage normal. Vraiment exceptionnel quand on le compare à des mini PC plus puissants, et plus bruyants. Et très appréciable pour qui aime travailler sans bruit parasite permanent. Une qualité que l'on doit à son processeur basse consommation, qui chauffe peu, et au dispositif de refroidissement adopté par NiPoGi, qui se révèle bien adapté.

Dans le même ordre d'idée, le E3B consomme peu d'énergie. Moins de 5 W au repos, quand on en fait rien, et même 0 W en veille simple. Entre 10 et 15 W en bureautique. Et entre 30 et 45 W dans les traitements lourds. De valeurs remarquablement basses, que l'on doit là encore au Ryzen 7 5700U avec son enveloppe nominale de 15 W. On pourra donc le laisser fonctionner en continu sans craindre pour al facture d'électricité.

Enfin, comme tous les mini PC complets, le E3B est fourni avec un système d'exploitation préinstallé, activé, prêt à l'emploi., en l'occurrence de Windows 11 Pro 24H2. Une version basique et propre, sans bloatware, que nous avons pu mettre à jour sans problème avec Windows Update.

NiPoGi E3B : un mini PC sage à prix doux

Au final, s'il ne révolutionne pas le genre, le E3B tient bien ses promesses. Sans rivaliser avec des mini PC plus "modernes" à la fois plus luxueux et plus puissants, notamment les dernières modèles de Beelink, de Geekom ou de Minisforum, il offre l'essentiel de ce que l'on attend d'un mini ordinateur fixe pour la maison ou le bureau : des performances très honorables – sauf pour le jeu vidéo, évidemment –, de bonnes capacités de stockage, un design sobre avec une construction correcte, le tout avec une consommation électrique très faible et un fonctionnement particulièrement silencieux, ce qui est très appréciable au quotiden.

Certes, il n'embarque pas les dernières technologies avec son processeur relativement ancien et ses interfaces très classiques. Mais il se distingue par le grand nombre de prises USB-A qu'il propose : un vrai plus pour ceux qui doivent brancher simultanément de multiples périphériques filaires (clavier, souris, webcam, imprimante, disque externe, etc.). Et il offre en plus de belles possibilités d'évolution, qui ajoutent à sa pérennité.

Dernier atout, et pas des moindres : son prix, très doux. Dans sa version Ryzen 7 5700U avec 16 Go de Ram et 512 Go de stockage, on le trouve autour de 300 euros sur les boutiques en ligne comme Amazon. Et si NiPoGi ne fait pas de vente en direct, le constructeur propose très souvent des coupons de réduction (essayez H9GOEMY6) qui abaissent encore son tarif. De façon générale, les prix fluctuent souvent avec ces marques et il est bon de guetter les promotions.

Par ailleurs, si le modèle avec un Ryzen 5 7430U ne présente pas de réel intérêt par rapport au Ryzen 7 5700U, la version avec un Ryzen 7 5825U offre en revanche un petit surcroit de performances qui peut justifier un prix un peu plus élevé. Quoi qu'il en soit, dans toutes ses déclinaisons, le E3B représente un bon choix pour qui cherche un ordinateur compact, polyvalent et silencieux à petit prix, notamment pour remplacer un vieux PC au format tour.