Test Lenovo ThinkPad X9 14 Gen 1 : un PC beau, léger et puissant, mais trop cher

Avec le ThinkPad X9 14, Lenovo rénove sa prestigieuse gamme de PC portables professionnels. Design, confort, qualité, puissance, tout est là pour donner un grand coup de jeune à la marque. Mais à quel prix !

La marque ThinkPad existe depuis… 33 ans déjà. Initiée en 1992 pour IBM, elle a été conservée lors du rachat de la division informatique personnelle du géant chinois Lenovo. Les PC ThinkPad ont toujours bénéficié d'une bonne aura pour leur robustesse, leur robe sobre et une petite caractéristique qui les rend immédiatement reconnaissable : le trackpoint rouge niché au milieu du clavier. Il peut se substituer à la souris ou au trackpad pour, avec un peu de doigté et d'habitude, déplacer le pointeur à l'écran.

Cependant, inutile de rechercher cet héritage sur le ThinkPad X9 14 Aura Edition tout juste arrivé sur les étals. Il ne fait pas partie du voyage… et c'est une première sur cette gamme. Pour autant, si ce nouvel ultraportable de Lenovo rompt avec cette tradition, il ne casse pas tous les codes non plus. Lenovo signe ici un PC racé et au design qui se raccroche à la tendance actuelle. Voyons si le ramage se rapporte au plumage et surtout, si le tarif plutôt élevé, vaut le coup.

Design et écran : des finitions premium pour un confort remarquable

Les PC portables ThinkPad s'inscrivent dans l'histoire de la micro-informatique. Un peu comme les Vaio de Sony en leur temps, ils incarnent un certain savoir-faire allié à un design aisément reconnaissable. Et pourtant, avec ses nouveaux ThinkPad X9, Lenovo rompt la tradition. Notre modèle X9 14 Gen 1 Aura Edition ressemble à un PC ultra-portable d'aujourd'hui. Le boîtier tout en aluminium teinté de gris (et non de noir comme les autres ThinkPad jusque-là) ressemble presque à n'importe quel autre PC portable actuel.

Presque car on y trouve toujours la mention ThinkPad, bien visible, ancrée dans l'angle supérieur gauche du capot. Signe de reconnaissance : le point du " i ", rouge, est en fait une Led qui s'illumine lorsque le PC est allumé et clignote lorsqu'il est en veille.

Petite particularité également au sommet du capot : une barre horizontale forme un léger décrochage. Derrière, se niche la webcam Windows Hello ainsi que le divers capteurs de présence. Elle présente aussi l'avantage de faciliter l'ouverture du capot.

Le reste de l'appareil n'a rien que de très traditionnel. Ce ThinkPad X9 14 affiche une taille de guêpe de 1,3 cm à son point le plus épais, près de la charnière, pour un poids contenu de 1,24 kg.

Ce qui choque cependant, c'est la connectique très limitée. La tranche gauche accueille un port HDMI 2.1 et un port Thunderbolt 4 (USB-C).

La tranche droite se contente d'un autre port Thunderbolt 4 (USB-C), d'une prise audio en mini-jack et… c'est tout. Et c'est bien trop court ! On aurait fortement apprécié la présence d'un port USB-A. Tant pis, il faudra jouer des adaptateurs pour y brancher une clé USB des plus courantes. On note au passage que chaque port USB-C peut être mis à contribution pour recharger la batterie du PC. Une maigre consolation.

Une fois ouvert, le ThinkPad X9 14 dévoile un clavier classique. Mais comme les autres ThinkPad avant lui, il se révèle très confortable. Les touches sont souples et très silencieuses avec un rebond agréable sous les doigts. À noter qu'en plus de la caméra Windows Hello, un lecteur d'empreinte digitale est également disponible sur le clavier pour déverrouiller l'appareil. En revanche, on a beau chercher : le TrackPoint a bel et bien disparu. Une perte dommageable ? Pas vraiment.

Le pavé tactile, niché sous le clavier, offre quant à lui des dimensions standards de 13 x 8 cm. C'est suffisamment large pour le manipuler aisément. Il se montre très précis et dispose d'un retour haptique léger. Sa surface en verre n'oppose aucune résistance lorsque les doigts glissent dessus. De quoi faire oublier l'absence du TrackPoint si cher à la marque (et à ses fans) depuis ses débuts.

Quant à l'écran, Lenovo mise ici sur une dalle Oled tactile de 14 pouces d'une définition de 2880 x 1800 pixels. Son taux de rafraîchissement grimpe à 120 Hz. Elle offre un luminosité jusqu'à 600 nits. C'est largement suffisant pour travailler dans de bonnes conditions même lorsque la lumière ambiante est généreuse.

Par ailleurs, Lenovo a bien travaillé son filtre antireflet. Malgré la technologie tactile, la dalle se montre efficace pour contrer en grande partie les reflets du soleil en extérieur.

Performances : une puce Lunar Lake performante

Le ThinkPad X9 14 est décliné en plusieurs versions avec des prix qui varient de 1529 euros à 2608 euros tout de même. C'est la mouture la plus onéreuse que nous a fait parvenir Lenovo pour ce test. Elle se dote d'un processeur Intel Core Ultra 7 258V. Une puce composée de huit cœurs (4 Efficient à 3,7 GHz et 4 Performances à 4,8 GHz). Copilot PC oblige, un NPU (processeur neuronal) d'une puissance de 48 TOPS est également de la partie pour gérer les outils IA. La gestion graphique est confiée au GPU Intel Arc Graphic 140V. Cette version embarque 32 Go de RAM LPDDR5X et 1 To d'espace de stockage (non soudé). La version la moins chère du ThinkPad X9 14 est équipée d'un processeur Intel Core Ultra 5 226V, de 16 Go de RAM, de 512 Go d'espace de stockage et d'une dalle Oled non tactile avec une définition de 1920 x 1200 pixels.

Ainsi armé, le ThinkPad X9 14 Gen 1 ne déçoit pas. Les résultats des différents benchmarks que nous avons menés montrent, comme avec d'autres PC animés par un processeur Lunar Lake, que le multicœurs n'est pas forcément sa tasse de thé. Mais le PC s'en sort tout de même très bien. En usage réel, nous n'avons noté aucun ralentissement manifeste. Le PC se révèle très réactif. Il se montre très à l'aise avec toutes les tâches bureautiques (c'est son principal objectif) mais aussi pourquoi pas pour la détente. Le streaming vidéo ne souffre d'aucune latence (merci au Wi-Fi 7 intégré au processeur) et le jeu est même envisageable si l'on n'est pas trop exigeant.

Appréciable également, ce ThinkPad sait travailler en silence. Sauf à le pousser dans les extrêmes, ses ventilateurs ne se font pratiquement jamais remarquer. Et lorsqu'ils tournent à fond (nous avons fortement sollicité le PC lors de nos benchmarks) le bruit audible reste très supportable.

Autonomie : suffisant pour les longues journées de travail

Pour tenir la longueur, ce ThinkPad nouvelle génération se dote d'une batterie de 55 Wh. Associée au processeur Lunar Lake d'Intel connu sa consommation électrique modérée et à un écran Oled peu énergivore également, la batterie tient vraiment bien la route. Avec notre test de lecture vidéo PCMark 10, ce ThinkPad X9 14 a tenu 15 heures 30. Un score très honorable, qui laisse de quoi envisager une longue journée de travail sans devoir se rapprocher d'une prise électrique.

Pour la recharge, Lenovo fournit un chargeur de 65 W à peine plus volumineux que celui d'un smartphone moderne. De quoi l'emmener facilement partout. Il nous aura fallu 90 minutes pour refaire le plein de 0 à 100 %. Au bout de 30 minutes, la batterie avait déjà récupéré 46 % d'autonomie. Pas mal.

Lenovo ThinkPad X9 14 Gen 1 : un ultraportable conçu par des pros pour les pros

La marque ThinkPad figure parmi les plus populaires dans le monde informatique et en particulier, auprès des professionnels. Ce nouveau X9 14 Gen 1 lui apporte en plus un souffle de modernité. Il rompt un peu avec la tradition en se séparant du TrackPoint et en délaissant la robe noire traditionnelle. Mais joue aussi la carte de l'ultraportable de son temps en alliant finesse, poids léger, performances et confort. Nous avons beaucoup apprécié le claver. Un savoir-faire que nous n'avons rencontré nulle part ailleurs pour obtenir une frappe souple et silencieuse.

Armé d'un processeur Lunar Lake parmi les plus véloces, ce ThinkPad séduit aussi par sa bonne autonomie et sa recharge plutôt rapide. On regrette simplement la connectique trop limitée pour offrir une totale polyvalence. Il représente un bon partenaire du quotidien surtout à destination des professionnels. À près de 2400 euros TTC, son prix a en effet de quoi refroidir, surtout que l'on trouve encore plus léger et avec des finitions tout aussi impeccables dans les catalogues d'Asus ou d'Acer à des tarifs nettement inférieurs. Même le MacBook Pro M4 14 pouces d'Apple est moins cher ! Attention Lenovo, même chez les pros, on garde un œil sur les factures.