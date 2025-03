MacBook Air M4 : plus puissant, plus coloré et moins cher !

Bien que le MacBook Air soit son produit vedette, Apple s'est contenté d'un communique de presse pour annoncer sa nouvelle version à puce M4. Avec, surprise, une baisse de prix de 100 euros, mais une augmentation des tarifs des options.

L'annonce des nouveaux iPad Air M3 et iPad 11 n'était donc qu'une mise en bouche. On est presque rassuré puisqu'après la publication par Tim Cook sur le réseau X le 3 mars dernier de la phrase "Il y a quelque chose dans l'air', tout le monde s'attendait à voir arriver un nouveau MacBook Air plutôt qu'une simple mise à jour basique de la tablette du même nom (lire notre article). Et c'est donc désormais chose faite puisqu'Apple a continué sur sa lancée en publiant pas moins de trois communiqués de presse pour annoncer en même temps les nouvelles versions musclées de ses puces avec le M4 Max et le M3 Ultra, un nouveau Mac Studio qui justement profite de ces nouvelles puces surpuissantes (lire notre article) et, donc, un nouveau MacBook Air à base de processeur M4. Une nouvelle version qui arrive pile un an après le MacBook Air M3.

MacBook Air M4 : design et autonomie inchangés

On se rappelle que le MacBook Air a perdu son célèbre design en biseau au moment du passage de la puce M1 à la puce M2, tout en restant ultra-fin. Le nouveau MacBook Air M4 reprend exactement les mêmes caractéristiques physiques que son prédécesseur, aussi bien dans sa version 13 pouces que 15 pouces (voir tableau ci-dessous). Apple a en revanche choisi d'enfin proposer une couleur un pue plus "fun" pour son portable le plus populaire en remplaçant le Bleu Minuit qui tirait franchement vers le noir, mar un bleu clair plutôt engageant, au moins sur les photos. Notons que, souci du détail oblige, le MacBook Air bleu ciel vient avec un câble de recharge à la couleur assortie.

© Apple

Les nouveaux MacBook Air ont également conservé les mêmes écrans LCD aux résolutions respectives de 2560 x 1664 et 2880 x 184 pixels. Le nouveau MacBook Air M4 conserve aussi la webcam de 12 Mpxl, compatible Cadre centré, ce qui signifie qu'elle génère toujours une image finale, mais en recadrant automatiquement sur la ou les personnes qui se trouvent devant l'objectif. La webcam permet aussi d'utiliser la fonction Deskview pour montrer son le dessus de son bureau en même temps que son visage.

© Apple

Enfin, on note également que le MacBook Air M4 reste muni de deux ports USB-C/Thunderbolt 4 uniquement. On ne sait pas si la capacité de la batterie a changé mais Apple promet jusqu'à 18 heures d'autonomie en mode streaming vidéo pour le MacBook Air M4, soit autant que pour le modèle précédent. On aura donc aucun mal à travailler toute une journée avec sans avoir besoin de le brancher.

MacBook Air M4 13 pouces MacBook Air M4 15 pouces Épaisseur 1,13 cm 1,15 cm Largeur 30,41 cm 34,04 cm

Profondeur 21,5 cm 23,76 cm

Poids 1,24 kg 1,51 kg

MacBook Air M4 : plus puissant et plus d'options mémoire

C'est donc bien sous le capot que se cachent les différences et elles sont plus nombreuses qu'on aurait pu s'y attendre. Le processeur, tout d'abord, passe donc du M3 au M4, ce qui permet d'obtenir un gain de puissance d'environ 15 à 30 %. Tous les test ont montré, depuis l'iPad Pro annoncé en mai 2024 que la puce M4 est très réussie. Avec ce surcroît de puissance, Apple a enfin décidé de débrider la partie vidéo et il est maintenant possible d'utiliser deux écrans externes en plus de l'écran intégré. Le MacBook Air M4 est donc capable de gérer trois écrans en même temps alors que ce nombre était limité à deux avec la version précédente, obligeant à fermer le capot si on voulait profiter de deux grands écrans externes.

© Apple

Comme si Apple voulait pousser encore un peu plus le MacBook Air vers un public professionnel, on peut maintenant choisir de monter jusqu'à 32 Go de mémoire vive, contre un maximum de 24 Go pour les modèles précédents. Rappelons que ce choix doit obligatoirement se faire au moment de l'achat car cela fait belle lurette qu'il est impossible d'ajouter de la RAM a posteriori sur un Mac. Et, mauvaise nouvelle : non seulement l'ajout de mémoire est toujours aussi cher chez Apple, mais les options ont même augmenté ! Alors qu'il fallait compter 230 euros par tranche de 8 Go, c'est maintenant 250 euros qu'il faut débourser ! Heureusement, les modèles de base intègrent tous 16 Go de RAM, indispensable pour faire tourner Apple Intelligence, les outils d'intelligence artificielle de la Pomme.

Côté stockage, les MacBook Air M4, aussi bien en version 13 que 15 pouces, sont équipés en standard d'un SSD de 256 Go, que l'on peut faire évoluer vers 512 Go, 1 To ou même 2 Go. Là aussi, il faut choisir au moment de l'achat, en étant prêt à casser sa tirelire puisque chaque tranche de 256 Go est maintenant facturée 250 euros, contre 230 euros jusque là.

MacBook Air M4 : prix et disponibilité

Les précommandes pour le MacBook Air M4 ont été ouvertes le jour même de son annonce, pour des premières livraisons prévue pour le 12 mars. Apple ne s'est pas privé d'annoncer en fanfare que malgré toutes les améliorations de ce modèle, son prix de départ avait baissé de 100 euros par rapport au modèle précédent, passant donc de 1299 à 1199 euros. Une baisse bienvenue naturellement, mais un peu gâchée il faut bien le dire par l'augmentation du prix des options décrite plus haut. Côté options d'ailleurs, on regrette que ce nouveau MacBook Air ne profite pas de l'option d'écran anti-reflet nano-texturé, qui est pourtant disponible sur l'iMac M4 par exemple, ainsi que sur le MacBook Pro.