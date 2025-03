Nouveau Mac Studio 2025 : un ordinateur ultra puissant pour les créatifs

Apple poursuit son ménage de printemps en faisant enfin évoluer son Mac Studio, son ordinateur pour créatifs qui profite désormais de deux puces ultra puissantes au choix, le M4 Max et le M3 Ultra.

Surprise ! Après une petite salve d'iPad le mardi (voir notre article), Apple continue ses annonces pré-printanières ce mercredi 5 mars; en présentant cette fois de nouveaux ordinateurs. Ou, plus exactement, de nouvelles versions de deux modèles phares : le MacBook Air et le Mac Studio. Là encore, pas de révolution mais des évolutions douces avec des mises à niveau attendues, ce qui justifie la communication très discrète de la forme à la pomme, avec de simples communiqués de presse, sans conférence-spectacle.

Si l'arrivée de la puce M4 sur le MacBook Air était prévisible – elle faisait l'objet de nombreuses rumeurs ces dernières semaines –, la montée en puissance du Mac Studio est plus surprenante dans la mesure où cet ordinateur de bureau à vocation professionnelle est resté loin de depuis sa sortie initiale, en mars 2022. Mais sa montée en puissance constitue une excellente nouvelle pour ses utilisateurs, d'autant que le Mac Pro – le "monstre" de la famille Apple – ne semble pas près d'évoluer.

© Apple

Mac Studio 2025 : M4 Max ou M3 Ultra, deux puces surpuissantes

De fait, l'évolution majeure du Mac Studio millésime 2025 concerne son "moteur". Si ce modèle avait déjà profité d'une belle mise à jour en juin 2023, en passant de la génération M1 à la génération M2 (en versions Max et Ultra dans les deux cas), il franchit aujourd'hui une étape sensible en adoptant deux processeurs encore plus puissants : le M4 Max et le M3 Ultra ! Car oui, il semblerait qu'Apple n'ait pas encore finalisé de déclinaison Ultra pour la gamme M4. Mais qu'importe, car ces nouvelles puces haut de gamme offrent des performances aptes à satisfaire la cible privilégiée du Mac Studio, à savoir les "créatifs" (graphistes, monteurs vidéo, musiciens, ingénieurs du son, etc.) : des utilisateurs qui exploitent au quotidien des applications très gourmandes pour leurs traitements.

Et les nouveaux venus ont visiblement de la puissance à revendre ! Ainsi, le M4 Max combine un CPU jusqu'à 16 cœurs, un GPU jusqu'à 40 cœurs et un NPU (Neural Engine) à 16 cœurs, gère jusqu'à 128 Go de mémoire vive unifiée avec une bande passante de 546 Go/s. Plus fort encore, le M3 Ultra aligne un CPU jusqu'à 32 cœurs, un GPU jusqu'à 80 cœurs, un NPU à 32 cœurs en gérant jusqu'à 512 Go de mémoire unifiée avec une bande passante allant jusqu'à 819 Go/s. Deux véritables bêtes de course aptes à traiter sans broncher des tonnes de données en temps réel, qu'il s'agisse de filtres d'image, d'effets audio spéciaux ou d'instruments virtuels.

© Apple

Comme d'habitude, Apple fait des comparaisons de progrès par rapport à d'autres puces, mais en prenant encore une fois des modèles un brin anciens en guise de référence, ce qui peut fausser l'évaluation. Il est ainsi question d'un traitement d'images dans Photoshop jusqu'à 1,6 fois plus rapide, d'un traitement vidéo dans Topaz Video AI jusqu'à 1,6 fois plus rapide ou encore d'une compilation de code dans Xcode jusqu'à 2,1 fois plus rapide qu'avec un Mac Studio équipé d'une puce M1 Max. Idem pour la puce M3 Ultra, avec, par exemple, Un rendu de scènes avec Maxon Redshift jusqu'à 2,6 fois plus rapide que sur le Mac Studio avec un M1 Ultra. Des comparaisons certainement très justes, mais partielles, et forcément bien choisies, qui laissent envisager en pratique des gains compris entre 20 et 100 % selon les domaines, les applications, les fonctions et les optimisations logicielles, sachant qu'Apple indique le Mac Studio M3 Ultra est globalement deux fois plus puissant que le modèle à puce M4 Max.

Mode IA oblige, le constructeur insiste également beaucoup sur les capacités de ses nouveaux bébés pour faire tourner Apple Intelligence. Pas sûr que cet aspect fasse réellement rêver le créatifs qui seront sans doute davantage séduits par les capacités graphiques du Mac Studio, que ce soit pour la gestion des flux de lecture vidéo ProRes en 8K, l'encodage et le décodage matériels en H.264 et HEVC ou encore la prise en charge de multiples écrans. sans parler la prise en charge matérielle par le GPU du mesh shading et du ray tracing, deux technologies importantes pour la modélisation 3D.

© Apple

Pour le reste, peu de changements. Le nouveau Mac Studio, dans ses deux déclinaisons, conserve le superbe boîtier métallique des précédents modèles, avec un design de Mac mini géant. Il convient toutefois de noter qu'il gère davantage de mémoire vive (à partir de 36 Go en version de base pour le M4 Max et 96 Go pour le le M3 Ultra) et que la plupart des ports USB-C passent à la norme Thunderbolt 5 (jusqu'à 120 bit/s).

Comme toujours chez Apple, l'annonce précédente de peu la sortie réelle et les nouveaux Mac Studio seront disponibles dès le 12 mars. Les tarifs sont conformes à la tradition de la marque : à partir de 2499 euros pour le mode M4 Max avec 36 Go de RAM et un SSD de 512 Go, et à partir de 4999 euros pour la version en M3 Ultra avec 96 Go de RAM et un SSD de 1 To, les options en mémoire et en stockage faisant s'envoler les tarifs vers des niveaux stratosphériques, jusqu'à plus de 17 000 euros. Rien de scandaleux toutefois, pour des produits signés Apple compte tenu des capacités de ces ordinateurs sans équivalent dans le monde PC, surtout pour les pros qui en tireront rapidement parti.