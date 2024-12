Test Acer Swift 14 AI : il a tout pour plaire, sauf son prix

Surfant sur la vague de l'IA, Acer a doté son nouveau Swift d'un processeur Lunar Lake. Mais comme tous les modèles équipé de cette récente puce Intel, ce PC ultraportable très réussi souffre d'un prix trop élevé.

Le salon berlinois IFA qui s'est déroulé à la fin du mois d'août dernier a été l'occasion pour quelques constructeurs de renouveler leurs gammes de PC portables animés par de nouveaux processeurs. Et pour eux, il y a l'embarras du choix : Intel avec ses Core Ultra 2 (Lunar Lake), AMD avec ses Ryzen AI 9 et Qualcomm et ses puces Snapdragon X.

Point commun aux trois fondeurs : la gestion de l'intelligence artificielle à grands coups de TOPS (ou Trillions d'Operations Par Seconde), l'unité qui sert à mesurer les capacités des processeurs neuronaux (NPU) dont on nous vante les mérites depuis les débuts de l'IA. Plus le nombre de TOPS augmente, plus les calculs liés aux opérations IA seront rapides. En tout cas, sur le papier.

Dans la réalité, l'utilité est moins flagrante. Les NPU qui permettent aux PC de faire tourner l'intelligence artificielle en local sur la machine sont encore peu mis à contribution. L'essentiel des calculs s'effectuant sur des serveurs dans le cloud. Ce qui n'empêche pas les constructeurs de mettre en avant ces capacités encore peu exploitées. Piège dans lequel est tombé Acer avec ce Swift 14 AI nouvelle génération. Ce petit PC — évidemment estampillé Copilot+ PC — se dote dans notre version de test d'un Core Ultra 7 258V d'Intel. Un processeur que nous avions déjà mis à l'épreuve avec le Zenbook S14 de l'éternel rival d'Acer, l'autre Taïwanais, Asus. Il se décline aussi avec un processeur Qualcomm ou AMD. Pourtant, hormis ses aptitudes pour l'IA, ce PC aligne bien d'autres atouts, bien plus utiles au commun des utilisateurs.

© Acer

Acer Swift 14 AI : l'avis de CCM Excellente autonomie

Design sobre et moderne

Connectique complète

Performances pertinentes Prix trop élevé

Surface de l'écran trop brillante

Colorimétrie perfectible

Qualité audio décevante

Acer Swift 14 AI : un petit PC agréable au quotidien

Le Swift 14 AI joue dans la catégorie des PC ultra portables. Il adopte donc un gabarit compact (21,7 x 31,2 x 1,5 cm), idéal pour l'emmener partout. D'autant que son poids de 1,26 kg permet de le trimballer dans le sac à dos sans la moindre peine. Acer a retravaillé le châssis. Ici, il est constitué d'aluminium teinté en bleu nuit (il existe également dans un gris plus classique). Les finitions sont impeccables. Certes, l'esthétique est moins aboutie que chez le concurrent Asus mais le PC n'en demeure pas moins élégant.

Au bas du capot, en face du logo Acer, un second logo atypique attire l'œil. Il ressemble à un symbole que l'on pourrait croiser dans les films de science-fiction où les aliens sont légion. Il ne s'agit en fait rien d'autre que la façon d'Acer de souligner que l'on tient bien en main un PC Copilot+ taillé pour l'IA.

Les tranches du Swift 14 AI présentent une connectique complète. Celle de gauche accueille deux ports USB-C Thunderbolt 4 / USB 4 dont l'un est mis à contribution lorsqu'il s'agit de recharger la batterie. On y trouve également un port USB-A 3.2 Gen 1 et une prise HDMI plein format (2.1). De l'autre côté, s'alignent un second port USB-A 3.2 Gen 1 ainsi qu'une prise jack 3,5 mm. Du côté de la connectivité sans fil, on a droit à du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4.

Une fois le capot ouvert, le Swift 14 AI ressemble à un panneau publicitaire. Pas moins de six stickers se bousculent n'importe comment sur le repose-mains. Ils vantent évidemment la présence du processeur Intel Core Ultra 7 et du chipset graphique Intel Arc mais aussi des certifications diverses. Un festival de fautes de goût qui gâche l'esthétisme et que l'on s'empressera de corriger en décollant tout ça.

L'œil est dans un second temps attiré par le touchpad. Dans le coin supérieur droit figure une variante du sigle présent sur le capot. Celui-ci s'illumine chaque fois que le NPU du processeur se met en branle (c'est à dire pas souvent). Il symbolise ainsi la réalisation de tâches propres à l'intelligence artificielle. Il est possible de désactiver cette animation qui ne gêne en rien les manipulations habituelles. Le touchpad demeure confortable même si l'on aurait apprécié une surface tactile un poil plus grande.

Quant au clavier, nous n'avons pas grand-chose à lui reprocher. La course des touches et leur espacement sont bien calculés pour permettre une frappe souple et agréable. La touche de mise sous tension héberge également un lecteur d'empreinte pour déverrouiller le PC.

Ce dispositif complète la webcam compatible Windows Hello. À noter que celle-ci bénéficie d'un cache coulissant si l'on souhaite s'assurer du maximum de confidentialité. Attention cependant : étant donnée sa disposition, on passe son temps à mettre ses doigts dessus lorsque l'on ouvre le capot.

Ah, et petite anomalie qui ne ravira pas les utilisateurs les plus anciens : le clavier n'embarque pas de touche Impression écran. Sur d'autres PC, elle permet de déclencher l'outil de capture d'écran. Il faudra ici s'en passer.

Acer Swift 14 AI : un écran et du son décevants

Le Swift 14 AI s'appuie sur un bel écran Oled de 14 pouces offrant une définition de 2880 x 1800 pixels (soit 2,8 K). La luminosité se révèle confortable mais la dalle, se montre très brillante. Si bien qu'en extérieur, les reflets s'invitent à la fête et pénalisent la lisibilité. Autre point gênant, nous avons trouvé la colorimétrie un peu trop généreuse. Elle présente des couleurs vives, flatteuses mais éloignées de la réalité. Une bévue qui contrariera les créatifs. Seul moyen de corriger le problème, se soumettre à une calibration depuis les réglages de Windows, ce qui n'est pas une mince affaire.

Côté audio, ce n'est pas la fête non plus. On sait qu'il est difficile sur des PC portables de ce gabarit d'obtenir un rendu audio satisfaisant mais là, presque aucun effort n'a été fait pour ne pas agresser les tympans. Le Swift 14 AI se contente de deux haut-parleurs stéréo placés sur les côtés, sous le châssis, pour diffuser le son. Les basses sont absentes et le rendu global assez médiocre, même pour regarder un film ou une série. Mieux vaudra s'équiper d'un casque ou d'écouteurs.

Acer Swift 14 AI : des performances de bon niveau

Fiche technique

Modèle Acer Swift 14 AI SF14-51 Taille écran 14 pouces Technologie écran Oled Définition écran 2880 x 1800 pixels Processeur Intel Core Ultra 7 258V Processeur graphique Intel Arc Mémoire vive 32 Go (soudée) Stockage SSD 1 To Connectique 2x Thunderbolt 4 (USB-C) 2x USB-A 3.2, 1x HDMI 2.1, 1x Jack 3,5 mm Wifi / Bluetooth 7 / 5.4 Batterie 65 Wh Système Windows 11 Home Accessoires fournis Chargeur 65 W Dimensions 31,2 x 22,1 x 1,5 cm Poids 1,26 kg

Le Swift 14 AI est donc motorisé par l'une des variantes des dernières puces Intel présentées à l'IFA au mois d'août dernier. Ici, c'est un Core Ultra 7 258V qui est à la manœuvre. Il est constitué de 4 cœurs performance et 4 cœurs à faible efficacité énergétique. Il est épaulé par un GPU Intel Arc, 32 Go de RAM (soudée au processeur) et 1 To d'espace de stockage. Et l'ensemble (CPU+GPU+NPU) se montre capable d'une puissance de 48 TOPS pour l'IA. Avec nos benchmarks habituels, ce Lunar Lake montre des performances tout à fait honorables. Il affiche des résultats presque équivalents à ceux du Zenbook S14 d'Asus (qui profite de la même configuration). Il sait se tirer aisément des tâches complexes… le tout en silence. Le ventilateur ne se met que très rarement en branle et même dans ce cas, il demeure assez discret.

Côté jeux, le Swift 14 AI s'en sort pas mal également. Même si cette activité n'est pas sa tasse de thé (il reste avant tout un PC pour travailler), il peut permettre de s'adonner à certains titres 3D, à condition de ne pas se montrer trop exigeant sur la qualité des rendus.

Acer Swift 14 AI : une autonomie au top

Nous avions déjà été agréablement surpris par le Zenbook S14 d'Asus et le bond réalisé sur le terrain de l'autonomie. Si ce Swift 14 AI ne parvient pas à l'égaler, (cet Acer embarque une batterie de 65 Wh contre 72 Wh pour l'Asus) elle demeure tout de même très confortable avec près de 16 heures en lecture vidéo et 14 heures en bureautique mesurées à l'aide de PC Mark 10. C'est plutôt pas mal. Ça laisse augurer plus d'une journée de travail loin d'une prise électrique sans angoisse.

Côté recharge en revanche, il faudra se montrer patient. Il nous aura fallu 1h25 pour refaire le plein à 100 % à l'aide du chargeur 65W fourni.

Acer Swift 14 AI : un ultraportable séduisant mais encore cher

Acer Swift 14 AI SF 14-51 32 Go -1 To Neuf à partir de 1486,86 € Amazon 1486,86 € Voir

Fnac 1502,55 € Voir

Rakuten 1502,84 € Voir

Taillé pour les outils d'intelligence artificielle, ce Swift nouvelle génération conserve tous les atouts des versions précédentes. Les finitions sont soignées et les performances sont là. La présence du processeur Lunar Lake (Core Ultra 7 258V) lui donne de surcroit des ailes pour tenir plus d'une journée sans passer par la case recharge.

Néanmoins, le processeur d'Intel pèse aussi beaucoup sur le prix. Un PC ultra portable de 14 pouces à plus de 1400 euros, c'est presque aussi cher que le Macbook Air 13 pouces M3 d'Apple (16-512 Go) facturé 1529 euros. Cependant, celui-ci offre une autonomie encore supérieure, à condition que l'on accepte de travailler avec macOS et non Windows.

Autre possibilité, s'orienter vers l'Acer Swift GO 14 AI, l'appareil est sensiblement le même mais il est cette fois-ci animé par un SoC Qualcomm (et donc une architecture ARM). Il se négocie du coup bien moins cher, sous la barre des 1000 euros. Pour ceux qui ne jurent que par des processeurs X64, il n'y a plus qu'à espérer une baisse de prix du côté d'Intel pour rendre ce Swift 14 AI plus pertinent et encore plus séduisant.