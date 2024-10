N'achetez pas un Mac en ce moment - Apple sort de nouveaux modèles dans quelques jours

Cette fois, c'est sûr : Apple présentera plusieurs nouveaux Mac équipés de puces M4 le mercredi 30 octobre, lors d'un événement spécial. Et ils s'annoncent bien meilleurs que les modèles actuels.

Si vous comptiez vous équiper d'un nouveau Mac en ce moment, vous auriez tout intérêt à reporter votre achat de quelques jours. En effet, comme plusieurs rumeurs convergentes le laissaient entendre depuis quelques semaines, Apple devrait rafraîchir sa gamme d'ordinateurs à la fin octobre avec plusieurs nouveaux modèles. Principale nouveauté : l'arrivée de la puce M4 dans différentes déclinaisons. Pour rappel, ce processeur, plus puissant que le M3, a été introduit initialement en mai dernier sur l'iPad Pro, la tablette très haut de gamme de la marque. Et compte tenu de ses performances assez exceptionnelles, il était très attendu sur les ordinateurs à la pomme qui en étaient privés jusqu'à présent, les plus puissants étant "seulement" équipés de la version "gros bras" du M3, le M3 Max.

Quelques semaines donc après la présentation des iPhone 16 (voir notre article), Apple devrait donc dévoiler ses nouveaux Mac lors d'un événement spécial – une keynote dans le jargon Apple – qui se tiendra à Cupertino le siège de l'entreprise, avec une diffusion vidéo en direct en ligne, comme c'est désormais la tradition. Et si, les rumeurs de rentrée hésitaient sur la date, c'est une fois de plus Mark Gurman, le célèbre journaliste de Bloomberg toujours très bien informé sur les projets d'Apple – et surnommé Guru Man par certains esprits malicieux – qui a levé le secret via un message publié sur X. La grande conférence aura ainsi lieu le 30 octobre, à 10 h heure de Californie. Un rendez-vous immanquable pour les afficionados de la marque, car les annonces devraient être à la hauteur des attentes. En l'absence d'explication officielle, Gurman reste toutefois prudent, évoquant la possibilité d'un événement le mardi 29 et d'une prise en main des produits le 30. Une hypothèse probable, dans la mesure où Apple a l'habitude de faire ses keynotes le mardi.

De fait, selon les prédictions des experts, Apple devrait dévoiler des nouveautés dans plusieurs gammes : des portables, avec de nouveaux MacBook Pro, mais aussi des ordinateurs fixes, avec de nouvelles versions de l'iMac, le tout-en-un intégré dans un écran, et du Mac mini, le célèbre modèle miniature. Point commun, la puce M4, dans peut-être trois déclinaisons (simple, Pro et Max) avec, à la clé, une hausse sensible des performances par rapport au M3.

© Apple

Nouveau Mac M4 : 16 Go de mémoire vive au minimum

Pour l'occasion, Apple devrait également augmenter la mémoire vive de base. Au lieu des 8 Go livrés en standard avec les configurations les moins chères – une quantité trop juste aujourd'hui et notoirement trop faible faible pour le futur, surtout avec l'arrivée d'Apple Intelligence, l'IA maison qui risque de se montrer gourmandes en ressources matérielles –, Apple devrait enfin équiper tous ses modèles de 16 Go au minimum. Il était temps !

Par ailleurs, la marque devrait revoir complètement le design du Mac mini, qui n'a pas changé depuis des lustres et qui commence à faire mastodonte à côté des mini PC ultra compacts que proposent des constructeurs comme Geekom, Beelink ou Minisforum. Les rumeurs évoquent un boîtier miniature de la taille de l'Apple TV, avec une connectique modernisée.

Au total, Gurman pense qu'Apple présentera des nouveautés dans trois gammes : MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec du M4, du M4 Pro et du M4 Max, iMac 24 pouces avec du M4 et Mac mini avec du M4 du M4 Pro. Le Mac Studio, le modèle ultra haut de gamme destiné aux créatifs, ne serait pas de la partie, même si beaucoup attendent une évolution avec du M4 survitaminé (M4 Ultra ?).

La grande inconnue demeure les prix. Apple n'a pas l'habitude de brader ses produits, et les Mac n'échappent pas à la règle. Sauf que les ventes de Mac étant en recul depuis le début de l'année, dans l'attente de la sortie des nouveaux modèles, on peut espérer que la marque calme un peu ses ardeurs financières. Probablement pas sur les MacBook Pro, qui devraient rester des portables assez chers, mais peut-être sur l'iMac M4 et sur le Mac mini M4, qui pourrait bien devenir un best-seller s'il répond aux attentes des utilisateurs. Rappelons que le Mac mini actuel, équipé d'une simple puce M2, est l'ordinateur le moins cher de la marque à 699 euros – et moins lors des promos. Une chose est sûre : ce n'est pas le moment d'acheter un Mac ! Mieux vaut attendre les annonces officielles dans quelques jours. Et se précipiter sur les anciens modèles qui seront bradés lors du Black Friday.