Test ECS Liva Z7 Plus : un mini PC sérieux, silencieux et… mystérieux !

Moins sexy que d'autres mini PC plus populaires, le Liva Z7 Plus s'avère diablement efficace en pratique avec son processeur Core Ultra. Un modèle résolument sérieux qui devrait surtout plaire aux experts.

Si les utilisateurs de produits Apple semblent découvrir seulement maintenant la notion d'ordinateur miniature avec le tout nouveau Mac mini à puce M4, ce n'est pas le cas dans l'univers PC où il existe déjà de nombreux modèles ultra compacts qui tiennent réellement dans la main. Plusieurs constructeurs se sont même spécialisés sur ce marché, à l'instar de Beelink, de Geekom, de Minisforum qui proposent des mini PC haut de gamme, tandis que des marques comme NiPoGi, Acemagician, Bmax ou GMKTek, pour ne citer que les plus connues, visent plutôt l'entrée de gamme et les petits prix.

Mais à côté de ces spécialistes, tous chinois, on trouve aussi des fabricants informatiques "traditionnels" et très réputés qui, en plus des ordinateurs traditionnels ou des composants, ont également des mini PC à leur catalogue. C'est le cas d'Asus, qui a d'ailleurs repris la gamme NUC depuis qu'Intel l'a abandonnée (voir notre article), de MSI, l'expert des solutions pour gamer, ou encore d'ECS (Elitegroup Computer Systems, de son nom complet), un industriel réputé pour ses cartes mères qui commercialise de nombreux produits sous marque "blanche", y compris des ordinateurs portables et des mini PC.

Et c'est cette famille méconnue que le constructeur vient très discrètement d'enrichir avec le Liva Z7 Plus, un modèle à vocation plutôt professionnelle qui se distingue de ses homologues par sa conception et sa configuration. Ainsi, contrairement à la plupart de ses homologues, il est vendu principalement en version barebone, sans mémoire vive, sans stockage et, très logiquement, sans système d'exploitation. En clair, il s'agit d'un ordinateur "nu", avec l'essentiel (boîtier, carte mère avec processeur et connecteurs, et bloc d'alimentation), qu'il faut compléter soi-même. Il ne s'agit donc pas d'un mini PC prêt à l'emploi, mais d'un ordinateur à finir et à personnaliser selon ses besoins, qui intéressera donc surtout les utilisateurs avertis souhaitant se monter une configuration sur mesure, avec des composants choisis. Une formule connue et appréciée des experts, qui n'est d'ailleurs l'exclusivité d'ECS puisque des marques comme Beelink la proposent également, mais qui ne s'adresse pas au grand public.

© CCM

ECS Liva Z7 Plus : l'avis de CCM Bonnes performances générales

Nombreuses interfaces avec deux prises USB 4

Construction solide avec un boîtier en métal

Stockage et mémoire extensibles

Processeur au choix

Faible consommation électrique

Fonctionnement silencieux

Bios riche en réglages Prix relativement élevé

Pas de prise audio

Livré nu, sans mémoire, sans stockage, sans Windows

Wi-Fi en version 6 seulement

ECS Liva Z7 Plus : un design sobre et austère

D'emblée, on sent que l'on est dans un monde "sérieux", pour ne pas dire austère. L'emballage du Liva est minimaliste, avec un carton basique qui se contente de protéger l'appareil et ses accessoires (bloc secteur et câbles), sans effort supplémentaire. Tout l'opposé des luxueux coffrets dans lesquels Geekom livre ses produits par exemple – c'est le meilleur en la matière.

© CCM

Une première impression prolongée par l'examen du Liva Z7 Plus qui s'inscrit d'emblée dans une esthétique plus industrielle que domestique. Le boîtier est certes compact (115 x 115 x 51 mm pour un poids de 615 g) et apparaît même très solide avec son châssis presque entièrement métallique – seul le dessus est en plastique rainuré. Mais, dans le genre, on a vu déjà plus grâcieux et plus joyeux. Et on peut regretter que quelques ajustements ne soient pas parfaits – capot et prises. Quoi qu'il en soit, et malgré son austérité – certains parleront de sobriété –, l'ensemble semble construit pour durer en résistant aux aléas du quotidien, et c'est bien là l'essentiel !

© CCM

ECS Liva Z7 Plus : une connectique très riche

La première grande surprise provient de la connectique qui, non seulement se révèle très complète, mais qui, en plus, s'avère remarquablement claire : toutes les prises sont en effet parfaitement identifiée, avec une sérigraphie explicite précisant la norme ou le débit des ports USB. La classe ! À l'avant, en plus de bouton marche-arrêt, on trouve déjà quatre prises USB-A (trois compatibles USB 3.2 Gen 2x1 à 10 Gbit/s) et une USB 2.0 (480 Mbit/s) et une prise USC-C compatible 1 x USB 3.2 Gen 2x2 à 20 Gbit/s. L'arrière est aussi fourni avec encore deux prises USB-A (compatibles USB 2.0 à 480 Mbit/s), une sortie HDMI, deux ports Ethernet, l'un en 2,5 Gbit/s, l'autre en 1 Gbit/s, et, surtout, deux prises USB-C compatibles USB 4.0 Gen 3x2 à 40 Gbit/s avec gestion du DisplayPort pour des moniteurs supplémentaires. Le grand luxe, à un détail près : il n'y a aucune prise audio analogique. Une absence qui témoigne encore de la vocation professionnelle du Liva et qui impose d'utiliser une liaison numérique (une interface audio en USB ou via HDMI) ou une connexion sans fil (avec des écouteurs ou une enceinte Bluetooth par exemple) pour avoir du son.

© CCM

À propos d'interface sans fil, le Liva Z7 Plus reste dans le très classique avec du Wi-Fi 6E et dans le plus récent avec du Bluetooth 5.3 : amplement suffisant pour une foule d'usages, l'absence de Wi-Fi 7 étant compensée par la présence de l'Ethernet rapide en 2,5 Gbit/s.

ECS Liva Z7 Plus : une belle évolutivité

Comme nombre de mini PC, le Liva Z7 Plus est facile à ouvrir : il suffit de retirer les quatre vis insérées dans ses pieds de caoutchouc qui retiennent la plaque inférieure. Première surprise, on découvre aussitôt un large ventilateur fixé directement au-dessus des aérations de ladite plaque : un dispositif étonnant et rare dans ce genre de machine, qui assure un rafraichissement actif des composants voisins (RAM et SSD) dépourvus de dissipateur thermique. Astucieux et plutôt efficace, comme nous l'avons constaté lors de nos tests. Autre surprise, en plus d'un emplacement M;2 2280 pour un SSD NVMe – occupé en principe par le disque système, comme dans notre cas –, on dispose d'un second emplacement, libre, et au format M.2 2242 destiné à recevoir un SSD supplémentaire. Une possibilité d'extension toujours bienvenue dans un mini PC.

© CCM

Détail amusant : au lieu du système de fixation traditionnel à vis, ECS a opté pour un dispositif à capuchon amovible en plastique qui se manipule sans outil. Original et pratique ! Quant à la mémoire vive, on dispose de deux connecteurs pour barrettes SO-DIMM DDR5-5600, le Liva Z7 Plus pouvant accueillir un maximum très confortable de 96 Go. L'ensemble est proprement assemblé et rangé, laissant une fois de plus une bonne impression.

© CCM

ECS Liva Z7 Plus : génération Core Ultra (avec un peu d'IA)

L'une des autres originalités du Liva Z7 Plus, c'est sa plateforme processeur : c'est en effet l'un des rares mini PC actuels exploitant des modèles Core Ultra, l'une des dernières générations de puces Intel. Deux références sont proposées : Core Ultra 5 125H ou Core Ultra 7 155H. Toutes deux reposent sur l'architecture Meteor Lake, conçue initialement pour les PC ultra portables, et lancée sur le marché début 2024. Particularités : une technologie de lithographie Intel 4 en 7 nm associée à une structure hybride avec des cœurs à hautes performances (P) et des cœurs à haute efficacité énergétique (E) et des cœurs très haute efficacité énergétique (LP); l'ensemble promettant une meilleure gestion de la consommation électrique par rapport aux puces de la génération précédente. Dans le cas du Liva Z7 Plus, le Core Ultra 5 125H compte 14 cœurs (4 P + 8 E + 2 LP) pour un total de 18 threads tandis que ou Core Ultra 7 155H en rassemble 16 au total (6 P + 8 E + 2 LP).

Comme la plupart des puces de ce type, ces Core Ultra intègre un circuit graphique (un iGPU) dans le jargon. Mais au lieu de vieillissant et peu performant Iris Xe embarqué dans les modèles antérieurs, Intel a choisi un module de type Arc, sa plateforme nouvelle génération utilisée pour ses cartes graphiques dédiées. À la clé, des performances en nette hausse, enfin capable de rivaliser avec les iGPU Radeon AMD intégrés aux Ryzen. Surtout, ce module est capable de décoder et d'encoder matériellement de la vidéo en AVC (H.264), en HEVC (H.265) et même en AV1, ce qui le rend particulièrement adapté au montage et au traitement vidéo.

Enfin, les Core Ultra se distinguent également de leurs prédécesseurs par la présence d'un NPU (Neural Processing Unit), une unité de calcul spécialisée dans les traitements neuronaux pour l'IA. Une unité très à la mode dans les processeurs récents, mais dont l'utilité dépend énormément des applications utilisées, puisqu'elle n'apporte rien aux logiciels n'exploitant par l'intelligence artificielle en local, c'est-à=dire sur l'ordinateur lui-même. Quoi qu'il en soit, Intel promet une puissance de calcul IA allant jusqu'à 34 TOPS en cumulant CPU, GPU et NPU.

ECS Liva Z7 Plus : des performances de bon niveau

Passé à l'épreuve classique et incontournable des traditionnels benchmarks, le Liva Z7 Plus que nous avons reçu – une version équipée d'un Core Ultra 5 125H avec 16 Go de Ram et un SSD de 256 Go – tire plutôt bien son épingle du jeu. Il obtient ainsi 6092 points en global sous Passmark, avec 24959 points pour le processeur et 5494 points en 3D, 2229 points en monocœur et 10806 points en multicœurs pour le CPU et 30353 points pour le GPU sous Geekbench, 1671 points en monocœur et 11761 points en multicœurs sous Cinebench R23. De bons, voire de très bons scores, qui placent globalement le Core Ultra 5 125H au niveau d'un Core i9-11900K, d'un core i7-12880H ou d'un Core i7-13620H côté Intel et d'un Ryzen 9 6900HX, d'un Ryzen 7 7840U ou d'un Ryzen 7 8840HS côté AMD. Il fait même quasiment jeu égal avec le Snapdragon X Elite - X1E-84-100, l'une des nouvelles haut de gamme pour PC de Qualcomm. Et bien que la comparaison soit toujours délicate en raison des différences d'architectures matérielles et d'environnement logiciel, le Core Ultra 5 125H tient tête à un M3 Pro, en rivalisant même avec le M4 (en multicœurs), la tout nouvelle star d'Apple. Bref, un excellent bilan, même si, comme toujours, il ne s'agit que de benchmarks "en labo", et les performances réelles peuvent varier dans d'assez grandes proportions en pratique selon les applications utilisées.

Bilan tout aussi réjouissant du côté des jeux. En mode 10809 (Full HD) avec un niveau de détails entre moyen et élevé, on note ainsi des moyennes de 120 FPS dans Fortnite, 90 FPS dans Counter Strike 2, 70 FPS dans Forza Horizon, 65 FPS dans Apex Legends, 60 FPS dans Fallout 4, 60 FPS dans GTA V et seulement 45 FPS dans Cyberpunk 2077. Certes, c'est moins élevé que ce que l'on obtient avec un GPU intégré comme l'excellent Radeon 780M qui équipe plusieurs puces récentes AMD, mais c'est nettement mieux que ce qu'autorise le très vieillissant Iris Xe embarqué dans les processeurs Core d'anciennes générations. Intel a réellement fait de beaux progrès avec son circuit Arc et on peut jouer dans des conditions plutôt correctes avec le Core Ultra 5 125H. Même si le Liva Z7 Plus reste évidemment bien loin des performances d'un véritable PC gamer – ce n'est d'ailleurs pas du tout sa vocation –, comme tous les mini PC actuels, il suffit pour faire tourner correctement des jeux 3D pas trop exigeants, à titre occasionnel.

Au quotidien, le Liva Z7 Plus se montre d'ailleurs très convaincant et très réactif, que ce soit avec Windows ou avec des applications courantes (bureautique, Internet, retouche photo, etc.). Mais c'est en montage et en traitement vidéo qu'il se distingue avec des performances élevées très appréciables. Et pour cause, son processeur prend en charge matériellement des encodeurs exigeants, contrairement aux modèles AMD qui restent en retrait dans ce domaine. Nous n'avons ainsi noté aucun "hoquet" lors de la lecture simultanée de plusieurs fichiers UHD, tout en appréciant la rapidité des enregistrements et des conversions. dans différents formats. Un véritable atout pour les vidéastes et les streamers qui manipulent des séquences lourdes, notamment en 4K.

Notons que le Liva doit une partie de ses performances à la mémoire de type DDR5-5600 dont le Core Ultra semble tirer un bon parti. Rien à signaler du côté du SSD puisque tout dépend du modèle installé, la machine acceptant des cartes au standard PCIE x4 Gen4 capables de soutenir de très bons débits quand on choisit dans des marques réputées. Les résultats que nous avons obtenus, et que nous publions à titre purement indicatif, proviennent du SSD monté par le constructeur sur notre exemplaire de test – un modèle Western Digital de 256 Go, correct, sans plus.

Et le bilan reste également très positif en terme de bruit et de consommation électrique. Grâce à son grand ventilateur secondaire qui assure une évacuation efficace de ses entrailles, le Liva Z7 Plus se montre très discret, même à pleine charge, avec des niveaux sonores allant de 32 à 38 dBA, ce qui est très correcte. De même, il consomme 8 W au repos, entre 12 et 20 W en utilisation "sage" (navigation Internet, lecture vidéo), environ 35 W sur de la retouche d'image et 50 W en utilisation intense, avec quelques pointes à 90 W. Bref, un mini PC sobre et discret.

ECS Liva Z7 Plus : un mini PC convaincant mais confidentiel

Au final, malgré son air un brin austère, le Liva Z7 Plus apparaît comme un mini PC sérieux et convaincant, notamment pour un usage professionnel. Ses très bonnes performances générales lui ouvrent la voie à de nombreuses applications, et ses capacités graphiques en font un bon outil pour la vidéo sans rivaliser pour autant avec de véritables stations de travail équipées de GPU dédiés ultra puissants. Sa connectique extrêmement riche ajoute à ses atouts en permettant de brancher de nombreux périphériques, y compris à haut débit. Et ses possibilités d'évolutions, en Ram comme en stockage, permettent d'envisager l'avenir assez sereinement.

Bref, ce nouveau Liva avec son Core Ultra Ultra au choix pourrait être hautement recommandable s'il ne souffrait pas d'un étrange défaut : sa commercialisation. D'abord, il n'est en théorie vendu que sous forme de barebone à compléter à des tarifs pas stratosphériques mais pas non plus au ras des pâquerettes : 515 euros pour la version Core Ultra 5 et 580 euros pour la version Core Ultra 7. En ajoutant les prix de la Ram, d'un SSD et d'une licence de Windows, on arrive à des tarifs où l'on trouve des modèles plus performants dans d'autres marques… Surtout, le Liva Z7 Plus semble pour le moment absent des canaux de distributions habituels. Il n'est toujours pas proposé par Amazon France alors que d'autres Liva le sont – mais on le trouve sur Amazon USA – et ECS ne fait pas de vente directe sur son site, se contentant de renvoyer vers un distributeur grossiste (Europ Computer Performances) qui ne semble pas pressé de l'ajouter à son catalogue…

Vraiment surprenant d'autant qu'ECS a insisté pour nous faire parvenir ce nouveau Liva en test. Souhaitons que ces considérations purement commerciales finissent par s'éclaircir car le Liva Z7 Plus a réellement le potentiel de se faire une petite place sur un marché de plus en plus encombré. Mais cette situation explique aussi la grande discrétion d'ECS sur un secteur dominé par des constructeurs nettement plus dynamiques, tels Geekom, Beelink, Minisforum et autres NiPoGi, beaucoup plus actifs avec une kyrielle de modèles pour tous le sbesoisn et tous les budgets, et, surtout, bien présents chez les marchands en ligne comme Amazon ou Cdiscount…