Minisforum AtomMan G7 PT : un mini PC de folie pour les gamers et les créateurs

Avec son tout nouveau AtomMan G7 PT, Minisforum propose aux amateurs de puissance un mini PC hautes performances équipé d'un processeur 16 cœurs et d'une véritable carte graphique. Un véritable monstre à un tarif plutôt sage.

Nous le répétons depuis des mois : le mini PC représente l'avenir de l'ordinateur fixe. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard de nombreux utilisateurs choisissent désormais ce type de machine moderne et compacte pour une tour encombrante, vieillissante et généralement très gourmande en énergie. Toutefois, malgré leurs nombreuses qualités et leur puissance sans cesse en hausse (voir notre test de l'excellent Beelink SER 8), certains restent encore réticents à franchir le pas vers l'ordinateur miniature : il s'agit essentiellement des gamers – et de quelques créateurs –qui ont besoin de très hautes performances et, surtout, d'une véritable carte graphique, la plupart des mini PC actuels devant se contenter du circuit intégré au processeur (iGPU dans le jargon, pour unité de traitement graphique intégrée).

Ces amateurs de puissance devraient être comblés – et séduits – par l'annonce de Minisforum. Ce grand spécialiste du mini PC vient en effet de dévoiler l'AtomMan G7 PT, un modèle de compétition qui, outre son design, se distingue par équipement puisqu'il embarque à la fois un processeur très hautes performances à 16 cœurs et une véritable carte graphique, le tout pour un tarif tout à fait raisonnable.

© Minisforum

Sur le plan physique, l'AtomMan G7 PT tranche allègrement avec les canons du mini PC standard, son boitier aux lignes angleuses s'avérant nettement plus grand que les châssis habituels, comme les modèles de la série NUC Enthusiast d'Intel dont il s'inspire assez clairement des mini PC pour gamers abandonnés l'an dernier, depuis qu'Intel a quitté ce marché en passant le relais à Asus (voir notre article). Qu'on se rassure : s'il paraît imposant, l'AtomMan G7 PT reste bien entendu beaucoup plus compact qu'une tour classique !

Minisforum AtomMan G7 PT : un processeur à 16 cœurs et un véritable circuit graphique

On s'en doute, ce format XXL n'est pas le fruit de simples critères esthétiques : il permet surtout à l'AtomMan G7 PT d'intégrer tout le nécessaire pour refroidir correctement ses composants internes, forcément mis à l'épreuve dans ses domaines de prédilection. Exploitant notamment deux gros ventilateurs chargés d'aspirer l'air frais extérieur sur un côté – et bien sûr agrémentés d'un éclairage à Led, comme les gamers en raffolent – ainsi qu'un circuit à métal liquide, le dispositif exclusif développé par Minisforum promet de pouvoir dissiper jusqu'à 205 W, pur maintenir l'intérieur à une température raisonnable avant un niveau sonore n'excédant pas 45 dBA.

© Minisforum

Comme il se doit, l'AtomMan G7 PT profite de son grand boîtier pour héberger une connectique riche et au goût du jour, avec pléthore de prises USB-A et USB-C (à la norme USB 3.2 Gen 2, sans USB 4), du HDMI, du DisplayPort, de l'Ethernet 2,5 Gbit/s, etc., en gérant jusqu'à trosi écrans en 4K simultanément. Et côté sans fil, il hérite d'emblée du Wi-Fi 7, la version la plus récente et la plus rapide, ce qui fera plaisir aux utilisateurs équipés de matériel compatible. Bien entendu, l'AtomMan G7 PT se montre aussi assez évolutif : il peut ainsi accueillir jusqu'à 96 Go de mémoire vive en DDR5-5200, et dispose de deux connecteurs et emplacements pour des SSD NVMe au format M2 2280.

Mais c'est surtout pas ses moteurs que l'AtomMan G7 PT impressionne. D'abord, il est équipé d'un processeur AMD Ryzen 9 7945HX, un monstre de puissance à 16 cœurs et 32 threads avec 64 Mo de mémoire cache interne et fonctionnant jusqu'à 5,4 GHz. Ensuite, il profite d'un GPU AMD Radeon RX 7600M XT, une puce graphique hautes performances de dernière génération dotée de 8 Go de mémoire vidéo GDDR6. Un couple de compétition capable de faire tourner les jeux les plus exigeants en très haute définition avec une excellente fluidité, mais également de donner des ailes à tous les logiciels gourmands en image. À tel point qu'il est le premier mini PC à avoir reçu la certification AMD Advantage, gage de performances hors normes.

© Minisforum

Malgré ses caractéristiques techniques impressionnantes, l'AtomMan G7 PT est commercialisé à un tarif tout à fait raisonnable — on n'est pas chez Apple… –, à savoir à 1359 euros dans une configuration avec 32 Go de Ram et un SSD de 1 To. Voilà qui devrait donner à réfléchir aux gamers, souvent prêts à investir des fortunes dans de gros joujoux rutilants et clignotants. Et s'il n'est pas le premier mini PC à vouloir rivaliser avec les ordinateurs pour gamer, il semble posséder assez d'atouts pour marquer le début d'un grand changement.