Cette motojet futuriste semble flotter en l'air comme dans Star Wars - Voici le truc…

Un Britannique déambule dans les rues à bord d'un engin futuriste qui semble défier la gravité, comme dans Star Wars. Ses vidéos cumulent des millions de vues. Son secret ? Un bricolage aussi simple qu'efficace.

Sur les réseaux sociaux, les vidéos de cet homme sont devenues virales bien au-delà des cercles de fans de science-fiction. On y voit un personnage en armure métallique, visière baissée, traversant des rues de Grande-Bretagne à bord d'un engin au design anguleux et futuriste, sans roues visibles, sans appui au sol apparent. L'ensemble glisse en silence sur l'asphalte comme s'il flottait dans l'air à une trentaine de centimètres du sol. Pour les non-initiés, l'effet est proprement déconcertant. Pour les fans de la saga Star Wars, c'est la réplique exacte des motos volantes que l'on voit dans les films et séries : des véhicules à lévitation magnétique imaginés dans une galaxie très lointaine.

L'homme derrière cette création se présente sous le pseudonyme Mando2Hire, et se définit lui-même comme "le seul Mandalorien avec une motojet au Royaume-Uni". Il affirme avoir cumulé environ 100 millions de vues sur les réseaux sociaux grâce à ses apparitions en costume. Le personnage qu'il incarne – le Mandalorien – est le héros d'une série à succès de la saga Star Wars, un chasseur de primes en armure qui sillonne la galaxie à bord d'engins volants. Sur le siège arrière de son véhicule trône une petite peluche verte aux grandes oreilles, fidèle reproduction du sidekick de la série, surnommé affectueusement "Baby Yoda" par des millions de spectateurs.

Mais passé l'effet de surprise, la question s'impose : comment cet engin tient-il en l'air ? La réponse est à la fois simple et ingénieuse : le châssis est celui d'un vélo électrique de la marque CRUZ 73, parfaitement ordinaire, dont les roues ont été dissimulées derrière des miroirs. Ces miroirs, placés de chaque côté des roues et inclinés vers le bas, réfléchissent le sol – et donnent l'illusion parfaite que rien ne touche la surface. Le regard ne voit pas de roue, il voit le reflet de l'asphalte là où devrait se trouver le contact avec le sol. Le cerveau conclut immédiatement : ça flotte !

© Mando2Hire

Le créateur lui-même balaie toute sophistication excessive : "Même si ça semble compliqué, tout ça c'est des bricoles que j'ai trouvées qui avaient l'air cool." À l'avant de l'engin sont fixés deux canons lasers – en réalité des lumières clignotantes. L'ensemble est complété par des effets sonores soigneusement choisis pour renforcer l'illusion.

Ce type de tromperie visuelle repose sur un principe utilisé depuis des siècles dans les arts de la scène : le miroir ne ment pas, il montre simplement autre chose que ce qu'on attend. Placé au bon angle, il peut faire disparaître un objet, doubler un espace ou – comme ici – supprimer visuellement tout contact avec le sol. La magie n'est pas dans la technologie, elle est dans la façon dont notre cerveau interprète ce qu'il croit voir.

Le vélo électrique sous-jacent, lui, est bien réel, bien à roues et bien en contact avec le bitume. Il avance silencieusement grâce à son moteur électrique, ce qui contribue à l'illusion : pas de bruit de moteur, pas de vibration visible, une progression douce et régulière. Tout concourt à tromper le regard.

Dans les films et séries Star Wars, ces motos volantes sont propulsées par des répulseurs antigravité – une technologie fictive qui, dans l'univers de la saga, permet à des véhicules entiers de léviter au-dessus du sol. Ici, il n'y a pas de répulseur. Juste un miroir, un vélo et beaucoup d'imagination.