RTX Spark : la "super puce" de Nvidia veut révolutionner les PC Windows

Comme attendu, Nvidia fait une entrée fracassante sur le marché des processeurs pour PC Windows avec sa "super puce" RTX Spark. Une rupture historique avec l'architecture x86 et un concurrent de taille pour Intel, AMD, Apple et Qualcomm.

Le 1er juin 2026, à Taipei, Jensen Huang est monté sur scène au salon Computex avec une annonce que le monde PC attendait depuis des mois, voire des années. Le PDG de Nvidia a dévoilé le RTX Spark Superchip, une puce de type ARM conçue pour Windows élaborée conjointement avec MediaTek et Microsoft, et qui débarquera à l'automne dans des PC de plusieurs grands constructeurs. L'événement marque une rupture nette dans l'histoire de Nvidia, qui concevait jusqu'ici des circuits graphiques pour équiper des machines dominées par les processeurs d'Intel, d'AMD ou, plus récemment, de Qualcomm. Cette fois, Nvidia se pose en architecte du PC tout entier.

RTX Spark : une "super puce" ARM taillée pour l'IA (et bien plus)

En pratique, le RTX Spark est bien plus qu'un simple processeur classique comme on en trouver chez Intel ou AMD : c'est un SoC – System on a Chip ou système dans un circuit –, c'est-à-dire une puce tout-en-un qui combine un CPU (processeur central), un GPU (processeur graphique) et de la mémoire vive, à la manière des puces pour smartphones et, surtout, des fameuses puces M d'Apple.

Gravé en technologie 3 nm – le procédé le plus fin disponible actuellement chez TSMC –, le RTX Spark renferme 70 milliards de transistors au total. Sous le capot, se trouvent un CPU Grace, un GPU Blackwell et jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée de type LPDDR5X. Le CPU Grace, développé en partenariat avec MediaTek, s'appuie sur l'architecture ARM – la même que celle des puces Apple Silicon ou Qualcomm Snapdragon – et monte jusqu'à 20 cœurs dans sa configuration maximale. La version N1, déclinaison plus accessible, propose entre 10 et 12 cœurs CPU et un GPU plus modeste avec 2 048 à 2 560 cœurs CUDA, pour une enveloppe réduite en mémoire allant de 8 à 64 Go.

© Nvidia

De son côté, le GPU Blackwell conçu par Nvidia se compose de 6 144 cœurs graphiques CUDA : c'est l'équivalent de ce qu'on trouve dans le circuit graphique RTX 5070, ce qui donne une idée de la puissance de calcul de ce module, pour les traitements lourds, qu'il s'agisse d'audio-vidéo ou d'IA. graphisme, Nvidia promet d'ailleurs 1 pétaFLOP de performances I :, soit un million de milliards d'opérations par seconde, une puissance de calcul IA qui relevait il y a peu de serveurs professionnels.

CPU et GPU communiquent via l'interconnexion NVLink-C2C à 600 Go/s, soit l'équivalent de cinq fois la bande passante d'une connexion PCIe Gen 5. La configuration maximale embarque 128 Go de mémoire unifiée LPDDR5X, avec une bande passante mémoire de 300 Go/s. Ce chiffre de 300 Go/s correspond vraisemblablement à un arrondi des 273 Go/s mesurés sur le DGX Spark – la station de travail IA compacte de Nvidia qui partage la même architecture de base GB10. RTX Spark n'est donc pas une puce conçue de zéro pour le grand public : c'est une adaptation orientée PC Windows d'une puce déjà éprouvée en conditions professionnelles.

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La gamme RTX Spark comprend deux déclinaisons. La version N1X est la plus musclée, avec jusqu'à 20 cœurs CPU, 6 144 cœurs CUDA et 128 Go de mémoire. La version N1, plus accessible, descend à 10 ou 12 cœurs CPU et 2 048 à 2 560 cœurs CUDA, avec jusqu'à 64 Go de mémoire unifiée. Les deux modèles N1x visent une enveloppe thermique de 45 à 80 W pour l'ensemble CPU et GPU – à comparer aux 60 à 115 W absorbés par une RTX 5070 Ti mobile seule, ce qui illustre le gain d'efficacité du design intégré.

RTX Spark : les atouts de la mémoire unifiée, comme chez Apple

Pour saisir l'enjeu de cette annonce, il faut comprendre ce qui différencie la mémoire unifiée de la mémoire simplement "partagée" qui existe depuis longtemps sur les PC grand public, où un processeur principal cède une portion de sa RAM classique au GPU intégré. Dans ce cas traditionnel, les deux composants accèdent à des zones distinctes d'une mémoire commune, avec des performances souvent médiocres pour le GPU.

Dans une architecture à mémoire unifiée, CPU, GPU et moteurs dédiés à l'IA accèdent au même pool de mémoire physique, au même moment, avec la même bande passante élevée – sans séparation entre RAM et VRAM. Un modèle d'IA peut ainsi occuper les 128 Go disponibles en intégralité, sans avoir à se diviser entre une partie processeur et une partie graphique. Cela permet notamment de faire fonctionner des modèles de langage de 120 milliards de paramètres en local, avec des contextes de traitement atteignant un million de tokens.

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C'est précisément cet avantage qui a longtemps donné une longueur d'avance aux puces Apple Silicon sur les machines Windows pour l'IA locale. Les Snapdragon X de Qualcomm ont bien introduit la mémoire unifiée sur PC Windows depuis 2024, mais avec des capacités plafonnées à 64 Go et une partie GPU bien moins musclée. Le RTX Spark propose ici jusqu'au double en mémoire, avec un GPU de classe RTX disposant de toute la pile logicielle CUDA – l'écosystème sur lequel reposent la quasi-totalité des outils d'IA professionnels. Sur ce point, la comparaison avec Apple Silicon devient véritablement pertinente : si le DGX Spark s'impose face aux systèmes Apple pour les tâches exploitant FP4 et CUDA, les Mac Studio M4 Ultra conservent une bande passante mémoire nettement supérieure, dépassant 800 Go/s. Le RTX Spark ne les surpasse donc pas sur tous les fronts – mais il arrive sur Windows avec un argument inédit.

RTX Spark : des PC pour créer, jouer et faire tourner des agents IA

Pour le gaming, Nvidia promet du 1440p à plus de 100 images par seconde avec ray tracing, DLSS et G-SYNC, en citant des titres comme Indiana Jones et le Cercle ancien ou Cyberpunk 2077 comme exemples. La comparaison revendiquée est celle d'une RTX 5070 mobile – sans toutefois fournir de benchmarks détaillés, ni préciser les paramètres graphiques ou la limite de consommation dans ces scénarios. Ces chiffres restent donc à confirmer lors des premiers tests indépendants attendus à l'automne. Nvidia travaille également avec les éditeurs de logiciels anti-triche pour s'assurer de la compatibilité des grands titres compétitifs dès le lancement.

Pour les créatifs, Adobe reconstruit Photoshop et Premiere de fond en comble pour le RTX Spark, avec une promesse de performances jusqu'à deux fois plus rapides sur les tâches d'édition IA, d'étalonnage couleur et d'effets. Blender, DaVinci Resolve, Cinema 4D, Redshift, Topaz Photo, CapCut, Cubase, Bitwig Studio et la suite Affinity tournent déjà nativement sur ARM.

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Sur le terrain des agents IA, Nvidia et Microsoft ont dévoilé un environnement commun baptisé OpenShell. Ce runtime open source est conçu pour déployer des agents IA autonomes de façon sécurisée : chaque agent tourne dans un sandbox isolé, les politiques de sécurité sont appliquées au niveau système, ce qui empêche toute exfiltration de données ou contournement de droits. Lors de la keynote, Nvidia a démontré OpenShell dans un contexte d'architecture 3D : un agent pilote simultanément Rhino 8, Blender et ComfyUI à partir d'un brief texte et d'une image satellite, le tout tournant localement sur le RTX Spark.

RTX Spark : héritage x86 et compatibilité, le talon d'Achille

La puce repose sur l'architecture ARM – comme les MacBook, les Snapdragon X ou les smartphones. Les dizaines de milliers d'applications Windows compilées pour x86 ne tournent donc pas nativement. Elles passent par l'émulateur Prism de Microsoft, qui traduit à la volée les instructions x86 en instructions ARM. Prism est capable de faire tourner la plupart des applications, mais certaines restent trop complexes ou trop anciennes pour fonctionner de façon optimale. Nvidia et Microsoft affirment que tous les jeux et applications Windows fonctionneront sur RTX Spark, et une grande partie des logiciels courants existe déjà en version ARM native, rendant l'émulation de moins en moins nécessaire au fil du temps. C'est néanmoins un point de vigilance réel, notamment pour les logiciels métier anciens ou très spécialisés.

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Avec plusieurs années de retard par rapport aux premières rumeurs, Nvidia officialise finalement une puce qui était attendue depuis le CES 2025. Les prix des premiers modèles n'ont pas encore été dévoilés, le positionnement initial ciblant clairement le segment premium. Nvidia a en revanche publié une feuille de route allant jusqu'en 2029, avec d'autres générations de puces RTX Spark déjà planifiées après Blackwell.

RTX Spark : des ordinateurs portables et des mini PC de bureau

Les premiers PC équipés de RTX Spark arriveront à l'automne chez Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface et MSI, suivis d'Acer et Gigabyte. Les modèles déjà confirmés incluent les Asus ProArt P14 et P16, le Dell XPS 16, les HP OmniBook X14 et Ultra 16, le Lenovo Yoga Pro 9N, le Microsoft Surface Laptop Ultra et le MSI Prestige N16 Flip AI.

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Mais ce n'est pas tout car la "super puce" sera également disponible dans des PC de bureau compacts chez plusieurs de ces mêmes fabricants. Plus de dix mini PC de bureau équipés de la puce sont actuellement en développement chez les partenaires, pensés pour s'effacer sur un bureau tout en faisant tourner des agents IA en continu, 24 heures sur 24.

Ce positionnement n'est pas anodin : il s'inscrit dans la continuité directe du DGX Spark, le mini PC professionnel lancé par Nvidia en octobre 2025 à 3 999 dollars, conçu pour les développeurs IA et tournant sous Linux. Ce premier appareil, pesant 1,2 kg, embarque la même architecture GB10 Grace Blackwell avec 128 Go de mémoire unifiée, mais sans Windows – il repose sur une version personnalisée d'Ubuntu. Les tests ont d'ailleurs montré que le DGX Spark n'était pas à son avantage en gaming, peint à atteindre 50 images par seconde en 1080p dans Cyberpunk 2077 – ce qui s'explique par l'absence d'optimisations Windows et DLSS sur Linux.

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Les mini PC RTX Spark grand public corrigeront précisément ce point : Windows on ARM, DLSS, OpenShell et toute la pile logicielle Nvidia seront présents dès le départ. Jensen Huang a résumé la vision en trois formats complémentaires partageant la même architecture : le laptop slim, le mini PC compact RTX Spark, et la DGX Station for Windows – une tour haut de gamme basée sur le GB300 Blackwell Ultra, capable d'atteindre 20 pétaFLOPS et jusqu'à 748 Go de mémoire cohérente, prévue pour le quatrième trimestre 2026. Un agent développé sur un laptop RTX Spark pourra ainsi être déployé sans modification sur une DGX Station en entreprise – cohérence verticale que peu d'acteurs peuvent proposer aujourd'hui.

RTX Spark : une rupture historique

Depuis quarante ans, les PC Windows sont construits autour de processeurs Intel ou AMD basés sur l'architecture x86. Qualcomm a commencé à fissurer ce mur depuis 2023 avec ses Snapdragon X, sans le poids de marque ni les performances graphiques suffisants pour bousculer l'ordre établi. Nvidia s'attaque frontalement à cette domination avec une puce qui réunit sous un même toit le meilleur GPU grand public du marché et un CPU ARM moderne, sur une plateforme construite avec Microsoft dès la conception. L'automne prochain, et les premiers benchmarks indépendants qui l'accompagneront, diront si la promesse est tenue.